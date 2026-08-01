Dubai Çikolatasından Lokmacıya: Gastronomi Trendleri Neden Bu Kadar Çabuk Doğup Sönüyor?

Bir dönem her köşede lokmacı vardı, sonra San Sebastian cheesecake, ardından Dubai çikolatası... Bir lezzet Türkiye'de nasıl bir anda 'herkesin açtığı dükkâna' dönüşüyor, sonra neden bu kadar hızlı sönüyor? Bu bize mi özgü, yoksa dünyada da böyle mi?

Bugün bir lezzet önce damakta değil, ekranda tüketiliyor. Lokmacı ya da Dubai çikolatası gibi örneklerin ortak noktası sadece lezzetleri değildi; aynı zamanda çok güçlü bir görsel hikâyeye sahip olmalarıydı. Sosyal medya çağında insanlar bazen bir ürünü tatmadan önce onun görüntüsüne âşık oluyor. Bu da bazı ürünlerin çok kısa sürede inanılmaz bir görünürlük kazanmasını sağlıyor. Elbette bu sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Dünyanın farklı yerlerinde de benzer örnekler görüyoruz. Ancak Türkiye’de bir trendin ticari olarak çok hızlı çoğaltılması söz konusu. Bir ürün ilgi gördüğünde bir anda yüzlerce benzer işletme açılabiliyor. Bu yüzden yükseliş de düşüş de daha sert yaşanıyor. Bence kalıcı olan ürünlerle geçici olanları ayıran temel şey şu: Bir ürünü insanlar gerçekten sevdikleri, ihtiyaçlarına cevap verdikleri için mi tüketiyor, yoksa sosyal medyada karşılarına çıktığı için mi? Bu sorunun cevabı çoğu zaman trendin ömrünü de belirliyor.

İyi Yemek Sessizdir

Sizce bu 'viral olma' baskısı yemeğin kendisine ve esnafa ne yapıyor? Lezzet gösteriyle yarışınca ne kaybediyoruz?

Görünürlük her işletme için önemli. Ancak sorun, görünürlüğün amacın önüne geçtiği noktada başlıyor. Bazen işletmeler ürün geliştirmek yerine paylaşılabilir görüntüler üretmeye odaklanabiliyor. Oysa iyi bir yemeğin gerçek başarısı insanların tekrar gelip onu yemek istemesiyle de ilgili. Lezzet gösteriyle yarışmaya başladığında en çok samimiyet kayboluyor diye düşünüyorum. Çünkü iyi yemek çoğu zaman sessizdir. İlk bakışta çok bağırmaz ama ikinci lokmada sizi yakalar. Sosyal medya ise çoğu zaman ilk bakışta etkileyici olanı ödüllendiriyor. Bu yüzden bazı ürünler çok konuşulup çok az hatırlanırken, bazıları yıllarca hayatımızda kalabiliyor.

“Ayın gastronomi akımı” yazılarınızda akımları yakından izliyorsunuz. Bir lezzetin gerçekten kalıcı mı yoksa sosyal medya balonu mu olduğunu nasıl sezebiliyorsunuz?

Bir trendin kalıcı olup olmadığını anlamaya çalışırken kendime şu soruyu soruyorum: İnsanlar bunu paylaşmak için mi tüketiyor, yoksa hayatlarına gerçekten dahil etmek istiyorlar mı? Eğer bir ürün yalnızca fotoğraf çektirmek için tüketiliyorsa ömrü genellikle kısa oluyor. Ama insanlar onu ikinci, üçüncü kez satın alıyorsa, gündelik hayatlarının bir parçası hâline getiriyorsa işte o zaman kalıcılıktan söz etmeye başlayabiliyoruz.

Trendler Heyecan, Gelenek Aidiyet Yaratır

Şekerci Cafer Erol'un dördüncü kuşak temsilcisi Nurtekin Erol, bir röportajında “Biz de Dubai çikolatası yaptık ama şimdi eski havası yok, günün sonunda halkımız gelenekselden vazgeçmiyor” demişti. Yani Dubai çikolatası gider, sakızlı lokum kalır. Siz bir işlemeci olsanız yatırımınızı ne üzerine yapardınız?

Nurtekin Erol’un bu görüşüne konusuna büyük ölçüde katılıyorum. Çünkü sakızlı lokum bir trend değil; kültürel hafızanın bir parçası. Dubai çikolatası bugün çok konuşuluyor olabilir ama lokum nesiller boyunca aktarılmış bir gelenek. Trendler heyecan yaratır, gelenekler aidiyet yaratır. Eğer bugün bir yatırım yapacak olsaydım belirli bir ürüne değil, güçlü bir hikâyeye, yerel üreticiye ve iyi zanaata yatırım yapardım. Çünkü yüz yıl sonra da insanlar anlam aramaya devam edecek.