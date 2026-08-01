Dubai Çikolatasından Lokmacıya: Gastronomi Trendleri Neden Bu Kadar Çabuk Doğup Sönüyor?
“Tam Kıvamında” kitabının yazarı Burçak Şener, viral lezzetlerin kısa ömrünü, lüks markaların neden sofraya indiğini ve iz bırakan tabağın sırrını anlattı.
Coco Chanel bir zamanlar “moda geçer, stil kalır” demişti. Gastronomide de aynı kural işliyor; sadece “stil” yerine lokum, “moda” yerine Dubai çikolatası koyun.
Bu soruyu sorduğumuz isim konuyu iki taraftan da biliyor; gastronomi yazarı Burçak Şener. Şener kariyerine, tekstil ve moda tasarımı eğitiminin ardından dergilerde moda editörlüğü yaparak başlamış. Zamanla ilgisi yeme içme sektörüne kaymış; bugün gastronomi dünyasında iletişim ve etkinlik danışmanlığı yapıyor, Cumhuriyet'teki gastronomi köşesiyle okuyucuyla buluşuyor.
Yani modanın nasıl doğup nasıl söndüğünü bir zamanlar en yakından izleyen biri, şimdi aynı döngüyü tabaklarda izliyor. Bir köşede lokmacı açılıyor, ay dolmadan aynı sokakta beş tane daha oluyor, sonra hepsi aynı anda kepenk indiriyor; çıktıkları gibi hızla kayboluyorlar.
Burçak Şener’in Cumhuriyet Kitapları’ndan meraklısıyla buluşan ilk kitabı “Tam Kıvamında” biraz da bu meseleyle ilgili. Şener kitabında gastronomiyi bir uzmanlık dilinden çıkarıp hafızaya, duygulara ve kültüre dokunan bir sohbete dönüştürüyor. Kitapta Türkiye'nin önemli şeflerinin özel tarifleri de yer alıyor.
Peki lokmacı, San Sebastian cheesecake, Dubai çikolatası derken art arda damaklarımızdan geçen bu akımların ardında ne var? Hangisi kalıcı, hangisi bir sosyal medya balonu? Cevabını ve yeni kitabını Burçak Şener'e sorduk.
Ortak Fikir Değil, Ortak Sofra
Önce Ekranda Sonra Damakta
Lüks Artık Sahip Olmak Değil, Yaşamak
Gastronomi Bir Kulüp Değil
Tabaklardan Öte Bir Mesele
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