Bugün Başladı, Tam 14 Gün Sürecek: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Megakentte 1-16 Ağustos tarihleri arasında 5. İstanbul Festivali düzenlenecek. Program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Ancak sürücülerin rahat nefes alması adına 3-10 Ağustos tarihleri arasında yollar tamamen trafiğe açık bırakılacak. Bu tarihler dışındaki tüm günlerde, etkinliklerin başlangıç saati olan 12.00’den itibaren programlar tamamen sona erene kadar kısıtlama uygulaması devam edecek.

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı?

Trafiğe kapatılacak noktalar şu şekilde:

Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı,

Vefa Karakurdu Üst Geçidi mevki,

Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO iskelesi arasında kalan iç kısımdaki tali yollar.

Belirtilen yolları kullanan sürücülerin, öğle saatlerinden itibaren bu noktalara girişine izin verilmeyecek.