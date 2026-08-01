Bugün Başladı, Tam 14 Gün Sürecek: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı
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İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilecek 5. İstanbul Festivali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Festival programı nedeniyle 1-16 Ağustos arasında belirlenen yolların 14 gün boyunca kapalı olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada kapanacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar tek tek sıralandı.
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İstanbullular dikkat: Bazı yollar 14 gün boyunca kapalı olacak.
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Yollar trafiğe ne zaman açılacak?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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