article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bugün Başladı, Tam 14 Gün Sürecek: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Bugün Başladı, Tam 14 Gün Sürecek: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.08.2026 - 15:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Yenikapı'da gerçekleştirilecek  5. İstanbul Festivali nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Festival programı nedeniyle 1-16 Ağustos arasında belirlenen yolların 14 gün boyunca kapalı olacağı belirtildi. Yapılan açıklamada kapanacak yollar ve kullanılabilecek alternatif güzergahlar tek tek sıralandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbullular dikkat: Bazı yollar 14 gün boyunca kapalı olacak.

İstanbullular dikkat: Bazı yollar 14 gün boyunca kapalı olacak.

Megakentte 1-16 Ağustos tarihleri arasında 5. İstanbul Festivali düzenlenecek. Program nedeniyle bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Ancak sürücülerin rahat nefes alması adına 3-10 Ağustos tarihleri arasında yollar tamamen trafiğe açık bırakılacak. Bu tarihler dışındaki tüm günlerde, etkinliklerin başlangıç saati olan 12.00’den itibaren programlar tamamen sona erene kadar kısıtlama uygulaması devam edecek.

İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı? 

Trafiğe kapatılacak noktalar şu şekilde:

  • Sahil kuzey ve güney yan yollardan Kadir Topbaş Gösteri Merkezi ayrımı,

  • Vefa Karakurdu Üst Geçidi mevki,

  • Yenikapı Miting Alanı ile Yenikapı İDO iskelesi arasında kalan iç kısımdaki tali yollar.

Belirtilen yolları kullanan sürücülerin, öğle saatlerinden itibaren bu noktalara girişine izin verilmeyecek.

Yollar trafiğe ne zaman açılacak?

Yollar trafiğe ne zaman açılacak?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, trafiğe kapatılacak yollar nedeniyle oluşabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla alternatif bir rota sundu. Yenikapı güzergahını kullanacak olan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları ve zaman kaybetmemeleri için sahil şeridindeki Kennedy Caddesi’ni alternatif güzergah olarak tercih etmeleri istendi.

16 Ağustos akşamı itibarıyla trafiğin normal seyrine dönmesi bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın