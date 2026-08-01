Misafir Gelmeden Evi Baştan Aşağı Temizleyen 4 Burç

Eviyle güçlü bir duygusal bağ kuran Yengeç, misafirlerinin kendisini rahat ve güvende hissetmesini istiyor. Bu nedenle temizlik onun için yalnızca düzen değil, karşısındaki kişiye gösterilen özen anlamına geliyor.

Yengeçler genellikle mutfak ve salonla daha fazla ilgileniyor. Evin sıcak görünmesi, masanın eksiksiz hazırlanması ve misafirin ihtiyaç duyabileceği her şeyin önceden düşünülmesi onlar için önemli oluyor.