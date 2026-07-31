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Sinirlerine Hakim Olamayan 3 Burç!

Sinirlerine Hakim Olamayan 3 Burç!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 16:21
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Bazı insanlar ne kadar sinirlenseler de tepkilerini saklamayı başarırken bazıları için duygularını kontrol etmek çok daha zor olabiliyor. Astrolojik yorumlara göre sabırları tükendiğinde öfkelerini gizleyemeyen ve verdikleri tepkiyle ortamın havasını bir anda değiştiren üç burç bulunuyor.

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Boğa burcu dışarıdan sakin, sabırlı ve kolay kolay öfkelenmeyen biri gibi görünebilir

Boğa burcu dışarıdan sakin, sabırlı ve kolay kolay öfkelenmeyen biri gibi görünebilir

Gerçekten de küçük sorunlar karşısında hemen tepki vermek yerine uzun süre sessiz kalmayı tercih eder. Ancak bu sessizlik, yaşananları önemsemediği anlamına gelmez.

Rahatsız olduğu davranışlar tekrarlandıkça içindeki gerginlik büyür. Sabrı tamamen tükendiğinde ise günlerdir ya da haftalardır içinde tuttuğu her şeyi bir anda söyleyebilir. Özellikle düzeni bozulduğunda, fikri önemsenmediğinde veya sürekli aynı konuda zorlandığında sakinliğini koruması güçleşir.

Boğa’nın öfkesi aniden ortaya çıkmış gibi görünse de genellikle uzun süredir biriken rahatsızlıkların sonucudur. Sinirlendiği anda geri adım atmak istememesi ve kendi düşüncesinde ısrar etmesi tartışmanın daha da uzamasına neden olabilir.

Aslan burcu kendisine ve değer verdiği insanlara karşı yapılan davranışları oldukça ciddiye alır

Aslan burcu kendisine ve değer verdiği insanlara karşı yapılan davranışları oldukça ciddiye alır

Özellikle küçümsendiğini, görmezden gelindiğini ya da saygınlığının zedelendiğini düşündüğünde tepkisini saklaması kolay değildir.

Öfkelendiğinde ses tonu, yüz ifadesi ve beden dili bir anda değişebilir. Ne hissettiğini karşısındaki kişiye açıkça belli eder. Tartışmada geri planda kalmayı istemediği için olayın kontrolünü ele almaya ve son sözü söylemeye çalışabilir.

Aslan’ın en hassas noktalarından biri gururudur. Sinirli olduğu sırada söylenen küçümseyici bir söz, normalde kısa sürecek bir tartışmayı büyütebilir. Ancak öfkesi geçtikten sonra yaşananları daha sakin değerlendirebilir ve haksız olduğunu düşünüyorsa hatasını kabul edebilir.

Yengeç burcu duygularını yoğun yaşamasına rağmen rahatsız olduğu her şeyi doğrudan söylemeyebilir.

Yengeç burcu duygularını yoğun yaşamasına rağmen rahatsız olduğu her şeyi doğrudan söylemeyebilir.

Çoğu zaman tartışmadan kaçınır, kırgınlığını içinde tutar ve karşısındaki kişinin ne hissettiğini kendiliğinden anlamasını bekler.

Ancak duygularını uzun süre bastırması, beklenmedik bir anda güçlü bir tepki vermesine yol açabilir. Üstelik yalnızca o an yaşanan sorunu değil, geçmişte unutulmamış kırgınlıkları da yeniden gündeme getirebilir.

Yengeç’in öfkesinin arkasında çoğunlukla anlaşılmadığını, korunmadığını veya değer görmediğini düşünmesi bulunur. Duygusal bağlarının tehdit altında olduğunu hissettiğinde sakin kalması zorlaşabilir. Siniri geçtikten sonra ise söylediklerini tekrar tekrar düşünerek pişmanlık yaşayabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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