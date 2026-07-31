Sinirlerine Hakim Olamayan 3 Burç!

Gerçekten de küçük sorunlar karşısında hemen tepki vermek yerine uzun süre sessiz kalmayı tercih eder. Ancak bu sessizlik, yaşananları önemsemediği anlamına gelmez.

Rahatsız olduğu davranışlar tekrarlandıkça içindeki gerginlik büyür. Sabrı tamamen tükendiğinde ise günlerdir ya da haftalardır içinde tuttuğu her şeyi bir anda söyleyebilir. Özellikle düzeni bozulduğunda, fikri önemsenmediğinde veya sürekli aynı konuda zorlandığında sakinliğini koruması güçleşir.

Boğa’nın öfkesi aniden ortaya çıkmış gibi görünse de genellikle uzun süredir biriken rahatsızlıkların sonucudur. Sinirlendiği anda geri adım atmak istememesi ve kendi düşüncesinde ısrar etmesi tartışmanın daha da uzamasına neden olabilir.