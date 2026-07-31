Yapay Zeka İngilizce Öğretmenlerinin Yerini Alabilir mi?
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Bir yapay zeka aracına “Beni İngilizce iş görüşmesine hazırla” yazdığınızda saniyeler içinde sorular, örnek cevaplar ve düzeltmeler gelir. Üstelik yapay zeka yorulmaz, aynı cümleyi on kez yeniden açıklayabilir. Peki bu hız, gerçek bir İngilizce öğretmeninin yerini almaya yetiyor mu? Sonda söylenecek olanı başta söyleyelim: Mesele “öğretmen ya da yapay zeka” arasında seçim yapmak değil, ikisinin görevlerini doğru bir şekilde ayırmak.
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