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Yapay Zeka İngilizce Öğretmenlerinin Yerini Alabilir mi?

Yapay Zeka İngilizce Öğretmenlerinin Yerini Alabilir mi?

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.07.2026 - 16:56
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Bir yapay zeka aracına “Beni İngilizce iş görüşmesine hazırla” yazdığınızda saniyeler içinde sorular, örnek cevaplar ve düzeltmeler gelir. Üstelik yapay zeka yorulmaz, aynı cümleyi on kez yeniden açıklayabilir. Peki bu hız, gerçek bir İngilizce öğretmeninin yerini almaya yetiyor mu? Sonda söylenecek olanı başta söyleyelim: Mesele “öğretmen ya da yapay zeka” arasında seçim yapmak değil, ikisinin görevlerini doğru bir şekilde ayırmak.

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Yorulmuyor ama her cevabı doğru değil!

Yorulmuyor ama her cevabı doğru değil!

Üretken yapay zeka, öğrencinin seviyesine göre metin hazırlayabiliyor, kelime çalışması yaptırabiliyor ve konuşma senaryoları kurabiliyor. Ders saatinin dışında pratik yapmak isteyenler için bu ciddi bir avantaj. Öğrenci aynı soruyu çekinmeden tekrar sorabiliyor ve çalışmasını kendi hızına göre sürdürebiliyor.

Ancak dil yalnızca doğru zaman ekini bilmekten oluşmuyor. Bir cümlenin arkadaş sohbetinde doğal, müşteri görüşmesinde fazla samimi ya da akademik sunumda yetersiz kalması mümkün. Yapay zeka araçları da hatalı bilgi üretebiliyor, farklı İngilizce kullanımlarını tek bir “doğru” kalıba indirebiliyor veya öğrencinin asıl sorununu gözden kaçırabiliyor.

Cambridge University Press’te 2025’te yayımlanan bir çalışma, üretken yapay zekanın konuşma pratiği, geribildirim ve kişiselleştirme açısından önemli olanaklar sunduğunu; buna karşılık bağlama uygunluk, güvenilirlik ve pedagojik yönlendirme konusunda öğretmen katkısının sürdüğünü vurguluyor.

Öğretmenin işi kural anlatmaktan ibaret değil

Öğretmenin işi kural anlatmaktan ibaret değil

UNESCO’nun 2024 tarihli Yapay Zeka Yetkinlik Çerçevesi, klasik öğretmen-öğrenci ilişkisinin öğretmen-yapay zeka-öğrenci düzenine dönüştüğünü belirtiyor. Çerçeve, öğretmenin devreden çıkmasını değil; yapay zekayı güvenli, etik ve amaca uygun biçimde yöneten kişi olarak güçlendirilmesini öneriyor.

Online İngilizce kursunda öğretmen, öğrencinin neden duraksadığını da görebiliyor. Her hatayı anında kesmek yerine konuşmanın akışını koruyabiliyor. Hangi yanlışın anlamı bozduğunu, hangisinin daha sonra ele alınabileceğini ayırabiliyor. Bir chatbot konuşmayı sürdürmeye programlı olabilir; gerçek bir insan ise beklenmedik sorular sorar, yanlış anlar ve kültürel tepki verir. Akıcılık da tam olarak bu belirsizlik içinde gelişir.

Yapay zeka ile İngilizce öğrenmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Cowboy English Kurucusu Samuel Vegares, “Yapay zeka öğrencinin günün her saatinde tekrar yapmasını sağlayabilir. Ancak insanlar İngilizceyi robotlarla değil, insanlarla iletişim kurmak için öğreniyor. Geleceğin modeli, öğretmen ile eğitim teknolojilerini (edtech) birlikte çalıştıran olacak” dedi.

Kazanan model hibrit olabilir

Kazanan model hibrit olabilir

2020’de kurulan Cowboy English, gerçek öğretmenlerle birebir İngilizce dersleri yapay zeka destekli araçlar ve 3.000’den fazla interaktif quizle tamamlıyor. Modelde teknoloji, dersler arasındaki tekrar ve kişiselleştirilmiş çalışmayı desteklerken öğretmen iletişim, motivasyon ve bağlam tarafını yönetiyor.

Samuel Vegares, “Bu yaklaşımın her öğrencide aynı sonucu vereceği söylenemez. İlerleme mevcut seviyeye, hedefe ve düzenliliğe bağlı” açıklamasını yapıyor. 

Yine de tartışmanın yönü giderek netleşiyor: Yapay zekanın güçlü olduğu tekrar ve analiz işlerini kullanmak, insan öğretmenin güçlü olduğu iletişim ve rehberliği korumak. Asıl mesele kimin kimin yerini alacağı değil, öğrencinin hangi ihtiyacında kimin devreye gireceği.

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