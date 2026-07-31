Yapay Zeka İngilizce Öğretmenlerinin Yerini Alabilir mi?

Üretken yapay zeka, öğrencinin seviyesine göre metin hazırlayabiliyor, kelime çalışması yaptırabiliyor ve konuşma senaryoları kurabiliyor. Ders saatinin dışında pratik yapmak isteyenler için bu ciddi bir avantaj. Öğrenci aynı soruyu çekinmeden tekrar sorabiliyor ve çalışmasını kendi hızına göre sürdürebiliyor.

Ancak dil yalnızca doğru zaman ekini bilmekten oluşmuyor. Bir cümlenin arkadaş sohbetinde doğal, müşteri görüşmesinde fazla samimi ya da akademik sunumda yetersiz kalması mümkün. Yapay zeka araçları da hatalı bilgi üretebiliyor, farklı İngilizce kullanımlarını tek bir “doğru” kalıba indirebiliyor veya öğrencinin asıl sorununu gözden kaçırabiliyor.

Cambridge University Press’te 2025’te yayımlanan bir çalışma, üretken yapay zekanın konuşma pratiği, geribildirim ve kişiselleştirme açısından önemli olanaklar sunduğunu; buna karşılık bağlama uygunluk, güvenilirlik ve pedagojik yönlendirme konusunda öğretmen katkısının sürdüğünü vurguluyor.