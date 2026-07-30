Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Instagram ve Gerçek Hayattaki Hali Gündem Oldu!

Mizah videoları, sosyal deneyleri, skeçleri ve yakın arkadaşı Mesut Can Tomay ile hazırladığı içeriklerle geniş bir hayran kitlesi edinen Biçim, yıllar içinde internet dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Zaman zaman yaptığı açıklamalar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen fenomen isim, son aylarda ise kariyerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor.

Ali Biçim, bir süredir Şazer Altındoğan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkilinin ilişkisi ilk zamanlarda sosyal medyada büyük merak uyandırırken, zamanla birlikte yaptıkları paylaşımlar ve katıldıkları etkinliklerle aşklarını gözler önünde yaşamaya başladılar. Birbirlerine yaptıkları romantik jestler ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri olmayı başardı.