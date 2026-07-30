Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Instagram ve Gerçek Hayattaki Hali Gündem Oldu!
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Ali Biçim'le yaşadığı aşkla adını daha geniş kitlelere duyuran Şazer Altındoğan, bu kez Bodrum tatilinde çekilen görüntüleriyle gündemde. Instagram paylaşımlarıyla objektiflere yansıyan hali arasındaki fark sosyal medyada tartışma yaratırken, Altındoğan'dan esprili yanıt gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türkiye'de dijital içerik üreticiliğinin ilk dönemlerinden bu yana adından söz ettiren Ali Biçim, Vine videolarıyla başladığı kariyerini kısa sürede YouTube'a taşıyarak milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.
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Ali Biçim'le ilişkisini duyurduktan sonra sosyal medyada çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Şazer Altındoğan, özellikle Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.
Ancak çiftin Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıyan görüntüleri, sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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