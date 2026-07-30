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Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Instagram ve Gerçek Hayattaki Hali Gündem Oldu!

Ali Biçim'in Sevgilisi Şazer Altındoğan'ın Instagram ve Gerçek Hayattaki Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.07.2026 - 17:53
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Ali Biçim'le yaşadığı aşkla adını daha geniş kitlelere duyuran Şazer Altındoğan, bu kez Bodrum tatilinde çekilen görüntüleriyle gündemde. Instagram paylaşımlarıyla objektiflere yansıyan hali arasındaki fark sosyal medyada tartışma yaratırken, Altındoğan'dan esprili yanıt gecikmedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türkiye'de dijital içerik üreticiliğinin ilk dönemlerinden bu yana adından söz ettiren Ali Biçim, Vine videolarıyla başladığı kariyerini kısa sürede YouTube'a taşıyarak milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Türkiye'de dijital içerik üreticiliğinin ilk dönemlerinden bu yana adından söz ettiren Ali Biçim, Vine videolarıyla başladığı kariyerini kısa sürede YouTube'a taşıyarak milyonlarca kişiye ulaşmayı başardı.

Mizah videoları, sosyal deneyleri, skeçleri ve yakın arkadaşı Mesut Can Tomay ile hazırladığı içeriklerle geniş bir hayran kitlesi edinen Biçim, yıllar içinde internet dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Zaman zaman yaptığı açıklamalar, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen fenomen isim, son aylarda ise kariyerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor.

Ali Biçim, bir süredir Şazer Altındoğan ile mutlu bir birliktelik yaşıyor. İkilinin ilişkisi ilk zamanlarda sosyal medyada büyük merak uyandırırken, zamanla birlikte yaptıkları paylaşımlar ve katıldıkları etkinliklerle aşklarını gözler önünde yaşamaya başladılar. Birbirlerine yaptıkları romantik jestler ve samimi paylaşımlarıyla dikkat çeken çift, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan fenomen çiftlerinden biri olmayı başardı.

Ali Biçim'le ilişkisini duyurduktan sonra sosyal medyada çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Şazer Altındoğan, özellikle Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.

Ali Biçim'le ilişkisini duyurduktan sonra sosyal medyada çok daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başlayan Şazer Altındoğan, özellikle Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyordu.

Günlük yaşamından kesitler paylaşan Altındoğan'ın en çok konuşulan içerikleri ise fiziğini ön plana çıkardığı pozları ve Ali Biçim'le paylaştığı romantik kareler oldu.

Kısa sürede binlerce yeni takipçi kazanan fenomen isim, fit görünümü, tatil paylaşımları ve çift olarak yayınladıkları içeriklerle sık sık gündeme geldi. Özellikle bikinili pozları ve estetik görünen Instagram kareleri sosyal medyada yoğun etkileşim alırken, takipçilerinin büyük bölümü hem güzelliğine hem de çiftin enerjisine övgüler yağdırdı.

Şazer Altındoğan, son dönemde yalnızca Ali Biçim'in sevgilisi olarak değil, kendi sosyal medya kitlesini oluşturan fenomen isimlerden biri olarak da öne çıkmayı başarmıştı.

Ancak çiftin Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıyan görüntüleri, sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ancak çiftin Bodrum Cennet Koyu'nda tatil yaparken objektiflere yansıyan görüntüleri, sosyal medyada bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Ali Biçim ve Şazer Altındoğan'ın denize girerken çekilen fotoğrafları kısa sürede birçok magazin sayfasında paylaşılırken, bazı sosyal medya kullanıcıları Şazer Altındoğan'ın objektiflere yansıyan haliyle Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflar arasında büyük fark olduğunu öne sürdü. Özellikle filtresiz görüntüsü üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede gündem olurken, 'Paylaştığın fotoğraflarla hiç alakan yok', 'Shopu azalt' ve benzeri yorumlar peş peşe geldi.

Gündem olan yorumlara kayıtsız kalmayan Şazer Altındoğan ise kendisine gönderilen mesajlardan birini Instagram hesabında paylaşarak konuyu tiye aldı. Fenomen isim, paylaşımına 'Özür dilerim... Hep o magazindeki gibi görünmeye çalışacağım, kusura bakmayın lütfen.' notunu düşerek eleştirilere esprili bir dille yanıt verdi. 

Altındoğan'ın bu paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada yeniden gündem olurken, bir kısım kullanıcı bu tavrını samimi bulurken, bir kısım ise fotoğraflar üzerinden yapılan tartışmayı sürdürmeye devam etti.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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