MasterChef Ailesi "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı İçin Yasta! Peş Peşe Veda Paylaşımları Geldi
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunun birincisi, 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi gastronomi dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından farklı sezonlarda yarışan MasterChef yarışmacıları ve programa damga vuran isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Gastronomi dünyasını yasa boğan haberin ardından, MasterChef ailesi sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın ardından tek yürek oldu.
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Duygu Acarsoy Atun
Hasan Alp Karabacak
Nigar Akyıldız
Dilara Başaran
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Melih Berkay Gündüz
İlhan Karabulut
Görkem Demiral
Onur Esin
Ayla Can Punar
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Beyza Huri
Özgül Coşar
Erim Sanal
Sezer Dirican
Tunahan Onhan
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Nisa Demirer
Eda Çağlayan
Beril Yavuz
Barbaros Yoloğlu
Safanur Bol
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Hakan Kanık
Tanya Kilitkayalı
Eda Karabulut
Gülşah Suna
Tunahan Ak
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Barış Kaya
Araz Aknam
Ebru Has
Tahsin Küçük
Mert Yılmaz
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Tolga Şener
Dilan Karataş
Muratcan Sural
Şirin Sadegzade
Ayten Saner
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Şiringül Kaya
Merve Gezgin
Mert Ateş Durukan
Ekin Eylem Ulaş
Serpilay Salkım
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Çağlar Öz
Tayfun Genç
Batuhan Nazikoğlu
Aslı Öner
Hamza Mercimek
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Semihcan Temiz
Barış Demir
Zübeyde Yaşlak
Şükrü Özsarı
Noyan Alpan
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Burçin Oğuz
Suna Aydın
Safa Okyay Kılıç
Bera Altaş
Rabia Nur Çamurlu Çalık
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Akın Kızıltaş
Milhan Erdem
Yağız Özçelik
İrem Tuğrul
Kıvanç Karadeniz
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Eray Aksungur
Hasan Biltekin
Ayaz Geçer
Fatma Nur Uçar
Uğur Kardaş
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Azize Polat
Pelin Zaman
Mustafa Aydın
Nevzat Güray Güral
Sena Zeynep Gültepe
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Müge Güney
Furkan Kahraman
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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