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MasterChef Ailesi "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı İçin Yasta! Peş Peşe Veda Paylaşımları Geldi

MasterChef Ailesi "Kızıl Sakal" Eren Kaşıkçı İçin Yasta! Peş Peşe Veda Paylaşımları Geldi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 21:36
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MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunun birincisi, 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'nın hayatını kaybetmesi gastronomi dünyasını yasa boğdu. Acı haberin ardından farklı sezonlarda yarışan MasterChef yarışmacıları ve programa damga vuran isimler, sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak Eren Kaşıkçı'ya duygu dolu sözlerle veda etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Gastronomi dünyasını yasa boğan haberin ardından, MasterChef ailesi sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın ardından tek yürek oldu.

Gastronomi dünyasını yasa boğan haberin ardından, MasterChef ailesi sevilen şef Eren Kaşıkçı'nın ardından tek yürek oldu.

'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan ve MasterChef Türkiye 2021 sezonunda sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği haberi, hem yarışma arkadaşlarını hem de onu yakından tanıyan isimleri derinden sarstı.

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, başarılı şefi evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Acı haberin duyulmasının ardından MasterChef Türkiye yarışmacıları da sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yapmaya başladı. Farklı sezonlarda yarışan onlarca isim, Eren Kaşıkçı'nın vefatı karşısında yaşadıkları büyük üzüntüyü dile getirirken, birlikte geçirdikleri günleri anarak duygu dolu mesajlar yayımladı. Kimileri yarışma döneminden kalan kareleri paylaşırken, kimileri ise Kaşıkçı'nın yardımsever kişiliğini, mutfağa duyduğu tutkuyu ve dostluğunu anlatan satırlar kaleme aldı. Jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Ah Eren'im, ah benim canım kardeşim... Devrin daim olsun.' sözleriyle yaptığı veda paylaşımının ardından gelen onlarca mesaj, Eren Kaşıkçı'nın yalnızca başarılı bir şef değil, çevresinde iz bırakan sevilen bir insan olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi. 

Sosyal medyada kısa sürede binlerce başsağlığı mesajı paylaşılırken, MasterChef camiası genç şefi unutmayacaklarını belirten paylaşımlarıyla acılarını ortaklaştırdı. Bu paylaşımlar, Eren Kaşıkçı'nın yarışma boyunca kurduğu dostlukların ve mutfak dünyasında bıraktığı etkinin ne kadar büyük olduğunu da ortaya koydu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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