Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, Kızlarına Verdikleri İsmin Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Büyük bir heyecan yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı. Minik bebeklerine Defne Yaz adını veren çiftin isim tercihi sosyal medyada da büyük ilgi görmüş, pek çok kullanıcı hem ismin uyumunu hem de anlamını çok beğendiğini dile getirmişti.

Bugün hastaneden taburcu olurken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyyaz Şerifoğlu, kızlarının isminin hikayesini de ilk kez anlattı.

Oyuncu, 'Ben Defne ismini çok seviyordum. Kız olursa Defne olsun diyordum. Erkek olsaydı henüz bir isim belirlememiştik. Kız olduğunu öğrendikten sonra Defne konusunda karar verdik. Sonra biraz muziplik yaptım. Merve'nin ismi de beş harfli, Defne de beş harfli. İkinci ve beşinci harfleri aynı diye takıldım. Sonra Merve, 'Yaz olsun mu?' dedi. Ben de 'İkisi birlikte çok güzel olur' dedim. Feyyaz'ın kızı Yaz da oluyor, bize de çok yakıştı. Hikayesi böyle ortaya çıktı' sözleriyle isim tercihlerinin perde arkasını anlattı.

Şerifoğlu'nun samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı çiftin kızları için seçtiği Defne Yaz ismini zarif ve anlamlı bulduğunu belirten yorumlar yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol çifti, hastane çıkışında objektiflere ailece ilk kez poz vermeyi de ihmal etmedi.