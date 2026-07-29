Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, Kızlarına Verdikleri İsmin Hikayesini İlk Kez Anlattı!
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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, kısa süre önce dünyaya gelen kızlarıyla ilk kez hastane çıkışında görüntülendi. Çift, sosyal medyada çok konuşulan Defne Yaz ismini neden seçtiklerini de ilk kez anlatarak hikayesini paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Feyyaz Şerifoğlu, ekran yolculuğuna oyuncu olarak değil müzik dünyasında attığı adımlarla başladı.
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Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise spiker Merve Dinçkol ile yaşadığı ilişki oldu.
Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, kısa süre sonra bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.
İşte o anlar:
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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