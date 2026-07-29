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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, Kızlarına Verdikleri İsmin Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, Kızlarına Verdikleri İsmin Hikayesini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 18:29
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Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, kısa süre önce dünyaya gelen kızlarıyla ilk kez hastane çıkışında görüntülendi. Çift, sosyal medyada çok konuşulan Defne Yaz ismini neden seçtiklerini de ilk kez anlatarak hikayesini paylaştı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Feyyaz Şerifoğlu, ekran yolculuğuna oyuncu olarak değil müzik dünyasında attığı adımlarla başladı.

Feyyaz Şerifoğlu, ekran yolculuğuna oyuncu olarak değil müzik dünyasında attığı adımlarla başladı.

Uzun yıllar çeşitli sahnelerde solist olarak performans sergileyen Şerifoğlu, geniş kitleler tarafından ilk kez katıldığı O Ses Türkiye yarışmasıyla tanındı. Güçlü sesi ve sahne performansıyla dikkat çeken ünlü isim, ilerleyen yıllarda rotasını oyunculuğa çevirdi. İlk profesyonel oyunculuk deneyimini Tek Yürek dizisiyle yaşayan Şerifoğlu, asıl büyük çıkışını ise Kanal D'nin uzun soluklu fenomen dizisi Camdaki Kızda hayat verdiği Sedat Koroğlu karakteriyle yakaladı. Dizideki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, ardından Bir Sevdadır dizisinde başrol üstlenerek kariyerini farklı projelerle sürdürdü.

Başarılı oyuncu bugünlerde ise NOW ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor. Romantik komedi türündeki yapımda Deniz karakterine hayat veren Şerifoğlu, kariyerine televizyon projeleriyle hız kesmeden devam ederken özel hayatıyla da magazin gündeminde sık sık adından söz ettiriyor.

Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise spiker Merve Dinçkol ile yaşadığı ilişki oldu.

Feyyaz Şerifoğlu'nun özel hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biri ise spiker Merve Dinçkol ile yaşadığı ilişki oldu.

İkilinin yolları, Şerifoğlu'nun Camdaki Kız dizisinde rol aldığı, Dinçkol'un ise Kanal D Ana Haber'i sunduğu dönemde düzenlenen kurumsal bir etkinlikte kesişti. Arkadaş olarak başlayan ilişkileri zaman içinde aşka dönüşürken, çift uzun süre birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.

Yaklaşık üç buçuk yıllık ilişkilerinin ardından evlilik kararı alan çift, Haziran 2025'te İstanbul'da aileleri ve yakın dostlarının katıldığı görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Sanat ve televizyon dünyasından çok sayıda ünlü ismin katıldığı düğün, günlerce magazin gündeminden düşmedi. Özel hayatlarını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Şerifoğlu ve Dinçkol, samimi tavırları ve uyumlarıyla kısa sürede örnek gösterilen çiftler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, kısa süre sonra bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini beklediklerini duyurarak mutluluklarını takipçileriyle paylaşan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol, kısa süre sonra bebeklerinin cinsiyetinin kız olduğunu açıklamıştı.

Büyük bir heyecan yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde kızlarını sağlıkla kucaklarına aldı. Minik bebeklerine Defne Yaz adını veren çiftin isim tercihi sosyal medyada da büyük ilgi görmüş, pek çok kullanıcı hem ismin uyumunu hem de anlamını çok beğendiğini dile getirmişti.

Bugün hastaneden taburcu olurken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Feyyaz Şerifoğlu, kızlarının isminin hikayesini de ilk kez anlattı. 

Oyuncu, 'Ben Defne ismini çok seviyordum. Kız olursa Defne olsun diyordum. Erkek olsaydı henüz bir isim belirlememiştik. Kız olduğunu öğrendikten sonra Defne konusunda karar verdik. Sonra biraz muziplik yaptım. Merve'nin ismi de beş harfli, Defne de beş harfli. İkinci ve beşinci harfleri aynı diye takıldım. Sonra Merve, 'Yaz olsun mu?' dedi. Ben de 'İkisi birlikte çok güzel olur' dedim. Feyyaz'ın kızı Yaz da oluyor, bize de çok yakıştı. Hikayesi böyle ortaya çıktı' sözleriyle isim tercihlerinin perde arkasını anlattı.

Şerifoğlu'nun samimi açıklamaları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı çiftin kızları için seçtiği Defne Yaz ismini zarif ve anlamlı bulduğunu belirten yorumlar yaptı. Mutlulukları yüzlerinden okunan Feyyaz Şerifoğlu ve Merve Dinçkol çifti, hastane çıkışında objektiflere ailece ilk kez poz vermeyi de ihmal etmedi.

İşte o anlar:

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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