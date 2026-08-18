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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı: Ameliyata Alındı

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç Bıçaklı Saldırıda Ağır Yaralandı: Ameliyata Alındı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.08.2026 - 19:51
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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'te uğradığı bıçaklı saldırının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şehir Hastanesi'nde ameliyata alınan Meriç'in sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilirken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in, Gaziantep'in Akkent Mahallesi'nde bıçaklı saldırıya uğradığı öğrenildi.

Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Meriç'in ameliyata alındığı öğrenildi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını doğruladı. Saldırının ardından milletvekilinin hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığını belirten Çeber, olayın titizlikle takip edildiğini ifade etti.

Çeber, Meriç'in sağlık durumuna ilişkin, 'Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz' dedi.

Meriç'in saldırı sonrası durumunun ağır olduğu ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtilirken, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama bekleniyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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