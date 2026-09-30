Singapur Hükümeti Nobel Ödüllü Algoritmayla Çalışan Bir Flört Uygulaması Açtı
Singapur hükümeti, bekarları buluşturmak için kendi flört platformunu devreye aldı. Devletin teknoloji ajansı GovTech'in geliştirdiği FirstDate, 29 Eylül Salı günü pilot olarak yayına girdi. Uygulamanın en çok konuşulan tarafı ise eşleşmeleri yapan formül oldu: Platform, 2012'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne giden çalışmanın temelindeki Gale-Shapley algoritmasıyla çalışıyor. Aynı mantığın türevleri bugün genç doktorları hastanelere yerleştirmek, öğrencileri okullara dağıtmak ve böbrek bağışçılarını hastalarla eşleştirmek için kullanılıyor. Şimdilik yalnızca 21-35 yaş arası kamu çalışanlarına açık olan uygulama, doğurganlık oranının rekor düşük seviyeye indiği ülkede bekarlığa devlet eliyle çözüm arayışı olarak yorumlanıyor.
FirstDate'te kaydırma yok: Her turda kullanıcıya yalnızca tek bir aday sunuluyor
Eşleşmeleri yapan formül, Lloyd Shapley'ye 2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü getiren çalışmaya dayanıyor
Singapur'da doğurganlık hızı 2025'te 0,87'ye inerek tarihin en düşük seviyesini gördü
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