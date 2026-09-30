Singapur Hükümeti Nobel Ödüllü Algoritmayla Çalışan Bir Flört Uygulaması Açtı

Uygulamaya giriş, Singapur'un devlet dijital kimlik sistemi Singpass üzerinden yapılıyor. Bu doğrulama adımı hem sahte profillerin önüne geçmek hem de evli kişilerin kendini bekar gibi göstermesini engellemek için konmuş. Kayıt olan kullanıcılar önce ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, değerlerini ve partnerde aradıkları özellikleri soran bir anket dolduruyor.

Tinder tarzı uygulamalardaki sonsuz kaydırma burada yok. Sistem her eşleştirme turunda kullanıcıya tek bir aday gösteriyor; yanında bir uyum puanı, kısa bir tanıtım ve kişisel bir not bulunuyor. İki tarafın da kararını vermek için 72 saati var. İletişim bilgileri yalnızca ikisi de 'evet' derse paylaşılıyor, profiller de sadece eşleşilen kişiye görünüyor.

Eşleşen çiftlere buzları eritmek için 'Date Quest' adlı etkinlik önerileri sunuluyor, buluşmanın ardından da kısa bir anketle randevunun nasıl geçtiği soruluyor. Pilot program için başvurular 5 Ekim saat 23.59'a kadar açık.