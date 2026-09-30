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Singapur Hükümeti Nobel Ödüllü Algoritmayla Çalışan Bir Flört Uygulaması Açtı

Singapur Hükümeti Nobel Ödüllü Algoritmayla Çalışan Bir Flört Uygulaması Açtı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2026 - 23:08
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Singapur hükümeti, bekarları buluşturmak için kendi flört platformunu devreye aldı. Devletin teknoloji ajansı GovTech'in geliştirdiği FirstDate, 29 Eylül Salı günü pilot olarak yayına girdi. Uygulamanın en çok konuşulan tarafı ise eşleşmeleri yapan formül oldu: Platform, 2012'de Nobel Ekonomi Ödülü'ne giden çalışmanın temelindeki Gale-Shapley algoritmasıyla çalışıyor. Aynı mantığın türevleri bugün genç doktorları hastanelere yerleştirmek, öğrencileri okullara dağıtmak ve böbrek bağışçılarını hastalarla eşleştirmek için kullanılıyor. Şimdilik yalnızca 21-35 yaş arası kamu çalışanlarına açık olan uygulama, doğurganlık oranının rekor düşük seviyeye indiği ülkede bekarlığa devlet eliyle çözüm arayışı olarak yorumlanıyor.

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FirstDate'te kaydırma yok: Her turda kullanıcıya yalnızca tek bir aday sunuluyor

FirstDate'te kaydırma yok: Her turda kullanıcıya yalnızca tek bir aday sunuluyor

Uygulamaya giriş, Singapur'un devlet dijital kimlik sistemi Singpass üzerinden yapılıyor. Bu doğrulama adımı hem sahte profillerin önüne geçmek hem de evli kişilerin kendini bekar gibi göstermesini engellemek için konmuş. Kayıt olan kullanıcılar önce ilgi alanlarını, alışkanlıklarını, değerlerini ve partnerde aradıkları özellikleri soran bir anket dolduruyor.

Tinder tarzı uygulamalardaki sonsuz kaydırma burada yok. Sistem her eşleştirme turunda kullanıcıya tek bir aday gösteriyor; yanında bir uyum puanı, kısa bir tanıtım ve kişisel bir not bulunuyor. İki tarafın da kararını vermek için 72 saati var. İletişim bilgileri yalnızca ikisi de 'evet' derse paylaşılıyor, profiller de sadece eşleşilen kişiye görünüyor.

Eşleşen çiftlere buzları eritmek için 'Date Quest' adlı etkinlik önerileri sunuluyor, buluşmanın ardından da kısa bir anketle randevunun nasıl geçtiği soruluyor. Pilot program için başvurular 5 Ekim saat 23.59'a kadar açık.

Eşleşmeleri yapan formül, Lloyd Shapley'ye 2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü getiren çalışmaya dayanıyor

Eşleşmeleri yapan formül, Lloyd Shapley'ye 2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü getiren çalışmaya dayanıyor

Gale-Shapley algoritması, matematikçiler David Gale ve Lloyd Shapley'nin 1962'de yayımladığı 'Üniversiteye Kabul ve Evliliğin İstikrarı' başlıklı makaleden geliyor. Çalışmanın çıkış noktası ilginç biçimde yine evlilikti: Her biri kendi tercih sıralamasına sahip kadın ve erkekler nasıl eşleştirilmeli ki hiçbir çift mevcut partnerini bırakıp birbirini seçmek istemesin?

Algoritmada bir taraf sırayla en çok istediği kişiye teklif götürüyor, teklif alan taraf elindeki en iyi seçeneği tutup diğerlerini geri çeviriyor. Reddedilenler listelerindeki bir sonraki isme geçiyor ve süreç kimse açıkta kalmayana kadar sürüyor. Sonunda ortaya 'istikrarlı' bir tablo çıkıyor; yani birbirini mevcut partnerinden daha çok isteyen iki kişi kalmıyor.

Shapley, bu teorik çalışmayı gerçek hayattaki kurumlara uygulayan Alvin Roth'la birlikte 2012 Nobel Ekonomi Ödülü'nü paylaştı. İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi ödülü 'istikrarlı dağılım teorisi ve piyasa tasarımı pratiği' için verdi. 2008'de hayatını kaybeden Gale ise ödülü göremedi. Roth'un katkısıyla aynı yaklaşım ABD'de yeni mezun doktorların hastanelere yerleştirilmesinde, okul tercihlerinde ve organ bağışı eşleştirmelerinde kullanılmaya başlandı. Aradan geçen onca yıldan sonra formül, bu kez ilk ilham kaynağına, gönül işlerine geri dönmüş oldu.

Singapur'da doğurganlık hızı 2025'te 0,87'ye inerek tarihin en düşük seviyesini gördü

Singapur'da doğurganlık hızı 2025'te 0,87'ye inerek tarihin en düşük seviyesini gördü

FirstDate, GovTech çalışanlarının kurum içi hackathon'unda ortaya çıkan bir fikirden doğdu. Ekibin sorduğu soru basitti: Daha fazla aday görmek, gerçekten uygun partneri bulmayı kolaylaştırıyor mu? Az ama özenli eşleşme fikri buradan filizlendi ve kamu kurumlarında denenen bir pilot projeye dönüştü. Nisan ayında yapılan ön ankette ilk buluşmanın yemek masrafının karşılanması gibi teşvikler de masaya gelmişti.

Projenin zamanlaması tesadüf değil. Singapur İstatistik Dairesi'nin verilerine göre ülkede yerleşik nüfusun toplam doğurganlık hızı 2024'teki 0,97'den 2025'te 0,87'ye geriledi. Bu rakam, nüfusun kendini yenilemesi için gereken 2,1 seviyesinin çok altında kalıyor.

Singapur devleti çöpçatanlığa ilk kez girişmiyor. 1984'te üniversite mezunu bekarları evlendirmek için kurulan Sosyal Kalkınma Birimi (SDU) yıllarca bu işi yürütmüştü. Yeni uygulama da sosyal medyada hızla gündeme oturdu: 'GTA 6'dan önce devletin flört uygulamasını gördük' diye dalga geçenler de var, projeyi fazla distopik bulanlar da.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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