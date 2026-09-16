Singapur'dan Kitap Okuyan Vatandaşlara Para Ödüllü Kampanya

Singapur'un Ulusal Kütüphane Kurulu tarafından yürütülen programa katılanlar, okuma seanslarını hükümete ait bir internet sitesi üzerinden kaydediyor. En az 15 dakika süren her seans karşılığında 20 sanal puan kazanılıyor, ancak günde yalnızca bir seans puana sayılıyor. Bin puana ulaşmak -yani 50 ayrı günde okuma yapmak- katılımcılara yalnızca 1 Singapur doları (yaklaşık 0,8 dolar) kazandırıyor; sistem kimseyi zengin etmiyor, asıl amaç alışkanlık oluşturmak.

Program şu an yıl sonuna kadar sürecek bir pilot aşamasında ve kurulun geri bildirimlere göre yeni özellikler eklemeyi planladığı belirtiliyor. Katılımcılar ayrıca toplam 7,5 milyon dakika okumayı hedefleyen bir bağış kampanyasına da dahil olabiliyor; bu hedefe ulaşılırsa yaklaşık 118 bin dolarlık bağış toplanacak.