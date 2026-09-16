Singapur'dan Kitap Okuyan Vatandaşlara Para Ödüllü Kampanya
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Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın (doomscrolling) yaygınlaştığı bir dönemde Singapur, vatandaşlarını yeniden kitaba döndürmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Bu ay başlatılan beş yıllık ulusal kampanya kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyanlar sanal puan topluyor, biriken puanlar da nakit ödüle dönüşüyor. Sistemin arkasındaki hedef sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil; dikkat süresini, eleştirel düşünmeyi ve hayal gücünü de güçlendirmek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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