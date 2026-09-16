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Singapur'dan Kitap Okuyan Vatandaşlara Para Ödüllü Kampanya

Singapur'dan Kitap Okuyan Vatandaşlara Para Ödüllü Kampanya

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
16.09.2026 - 14:40
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Sosyal medyada saatlerce ekran kaydırmanın (doomscrolling) yaygınlaştığı bir dönemde Singapur, vatandaşlarını yeniden kitaba döndürmek için sıra dışı bir yönteme başvurdu. Bu ay başlatılan beş yıllık ulusal kampanya kapsamında günde en az 15 dakika kitap okuyanlar sanal puan topluyor, biriken puanlar da nakit ödüle dönüşüyor. Sistemin arkasındaki hedef sadece okuma alışkanlığı kazandırmak değil; dikkat süresini, eleştirel düşünmeyi ve hayal gücünü de güçlendirmek.

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20 Puan Kazanmak İçin 15 Dakika Yeterli, Ama Karşılığı Küçük

20 Puan Kazanmak İçin 15 Dakika Yeterli, Ama Karşılığı Küçük

Singapur'un Ulusal Kütüphane Kurulu tarafından yürütülen programa katılanlar, okuma seanslarını hükümete ait bir internet sitesi üzerinden kaydediyor. En az 15 dakika süren her seans karşılığında 20 sanal puan kazanılıyor, ancak günde yalnızca bir seans puana sayılıyor. Bin puana ulaşmak -yani 50 ayrı günde okuma yapmak- katılımcılara yalnızca 1 Singapur doları (yaklaşık 0,8 dolar) kazandırıyor; sistem kimseyi zengin etmiyor, asıl amaç alışkanlık oluşturmak.

Program şu an yıl sonuna kadar sürecek bir pilot aşamasında ve kurulun geri bildirimlere göre yeni özellikler eklemeyi planladığı belirtiliyor. Katılımcılar ayrıca toplam 7,5 milyon dakika okumayı hedefleyen bir bağış kampanyasına da dahil olabiliyor; bu hedefe ulaşılırsa yaklaşık 118 bin dolarlık bağış toplanacak.

Singapur Zaten PISA'da Dünya Birincisi, Hedef Okuma Kültürünü Okul Dışına Taşımak

Singapur Zaten PISA'da Dünya Birincisi, Hedef Okuma Kültürünü Okul Dışına Taşımak

Kütüphane Kurulu Başkanı Melissa Tam, kısa içeriklerin insanları güncel tuttuğunu ama uzun metin okumanın dikkat, eleştirel düşünme ve hayal gücünü güçlendirdiğini vurguluyor; hedeflerinin meraklı, sorgulayan ve karmaşık bir dünyada yön bulabilen bir okuyucu toplumu yaratmak olduğunu söylüyor. Singapurlu 15 yaşındaki öğrenciler zaten 2025 PISA okuma sıralamasında dünya birincisi; Çin ve Tayvan'ı geride bırakıyor. Hükümetin asıl kaygısı, öğrencilerin sınavlara hazırlanmaya başladıkça okuma zevkini kaybetmesi ve bu alışkanlığın okul sonrasında sürmemesi.

Program herkesi ikna etmiş değil. Bazı eleştirmenler parayla okuma sevgisinin öğretilemeyeceğini savunurken, konuyu araştıran klinik psikolog Charissa Ng, nakit ödüllerin zaten okumaya ilgisi olanlarda işe yaradığını ama hiç ilgisi olmayanlarda kalıcı bir motivasyon yaratmasının zor olduğunu belirtiyor. Singapur hükümeti daha önce de yürüyüş yapan vatandaşlara market kuponu vererek benzer bir teşvik yöntemini denemişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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