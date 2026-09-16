article/comments
article/share
Haberler
TV
Haysiyet'te Kırmızı Kamyon Sahnesi Nostalji Estirdi: Selvi Boylum'a Gizli Gönderme Ortaya Çıktı

Haysiyet'te Kırmızı Kamyon Sahnesi Nostalji Estirdi: Selvi Boylum'a Gizli Gönderme Ortaya Çıktı

Kanal D Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2026 - 14:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in son bölümünde, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün canlandırdığı Mehmet ile Simay'ın kırmızı kamyonda geçen sahnesi izleyicilere nostalji yaşattı. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirine tutulan çiftin bu özel anı, Türk sinemasının unutulmaz bir yapımına yapılan sürpriz bir göndermeyle dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haysiyet, Kerem Alışık ve Reha Özcan'ın da yer aldığı geniş bir kadroyla Balat'ta çekiliyor.

Haysiyet, Kerem Alışık ve Reha Özcan'ın da yer aldığı geniş bir kadroyla Balat'ta çekiliyor.

Ekranlara Eylül 2026'da giren Haysiyet, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi topladı. Dizi, onur, aile ve imkânsız bir aşk etrafında şekilleniyor: Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile Tarman ailesinin kızı Simay'ın aşkı, iki aile arasındaki sınıf farkı ve gurur meselesini sert bir çatışmaya dönüştürüyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı yapımda Kerem Alışık, Reha Özcan, Nergis Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi isimler de rol alıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta gerçekleştiriliyor ve Haysiyet, her salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Başrolündeki Doğukan Güngör, daha önce başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılarak Haysiyet'in kadrosuna dahil olmuştu. Simay karakterini canlandıran Merih Öztürk ise dizide ilk bölümden itibaren performansıyla dikkat çekti. İlk bölümünden bu yana reyting yarışında adından söz ettiren dizi, salı akşamları ekranlarda kıyasıya bir rekabete giriyor.

Mehmet'in kırmızı kamyonuyla konuşarak sarf ettiği replik, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'ı hatırlattı.

Mehmet'in kırmızı kamyonuyla konuşarak sarf ettiği replik, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'ı hatırlattı.

Ailesi nakliyatçılık yapan Mehmet'in 'uğurum' dediği kırmızı kamyon, dizide Simay'a duyduğu aşkın da sembolü haline geldi. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen Simay'a evlilik teklif eden Mehmet, bu özel anı kamyonun önünde yaşadı.

Çiftin nikâh salonuna kamyonla gittiği sahnede Mehmet'in aracına seslenerek 'Simay'ıma hoş geldin de, sevdiğime merhaba de' demesi, Türkan Şoray ve Kadir İnanır'ın başrollerini paylaştığı 1977 yapımı kült film Selvi Boylum Al Yazmalım'daki unutulmaz anları akıllara getirdi. Cengiz Aytmatov'un 'Kırmızı Eşarp' adlı romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Atıf Yılmaz'ın üstlendiği film, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor.

Filmde köy kızı Asya ile kamyon şoförü İlyas arasında dağlarda başlayan aşk, kısa sürede mutlu bir evliliğe dönüşür; ancak hikâye İlyas'ın ihanetiyle acı bir sona ulaşır. Türkan Şoray, bu rolüyle 1978'de Taşkent Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanmıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın