Haysiyet'te Kırmızı Kamyon Sahnesi Nostalji Estirdi: Selvi Boylum'a Gizli Gönderme Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin yeni dizisi Haysiyet'in son bölümünde, Doğukan Güngör ve Merih Öztürk'ün canlandırdığı Mehmet ile Simay'ın kırmızı kamyonda geçen sahnesi izleyicilere nostalji yaşattı. Ailelerinin karşı çıkmasına rağmen birbirine tutulan çiftin bu özel anı, Türk sinemasının unutulmaz bir yapımına yapılan sürpriz bir göndermeyle dikkat çekti.
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Haysiyet, Kerem Alışık ve Reha Özcan'ın da yer aldığı geniş bir kadroyla Balat'ta çekiliyor.
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Mehmet'in kırmızı kamyonuyla konuşarak sarf ettiği replik, 1977 yapımı Selvi Boylum Al Yazmalım'ı hatırlattı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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