Haysiyet'te Kırmızı Kamyon Sahnesi Nostalji Estirdi: Selvi Boylum'a Gizli Gönderme Ortaya Çıktı

Ekranlara Eylül 2026'da giren Haysiyet, kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi topladı. Dizi, onur, aile ve imkânsız bir aşk etrafında şekilleniyor: Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet ile Tarman ailesinin kızı Simay'ın aşkı, iki aile arasındaki sınıf farkı ve gurur meselesini sert bir çatışmaya dönüştürüyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Leyla Uslu Oter ile Cem Akyoldaş'ın kaleme aldığı Süreç Film imzalı yapımda Kerem Alışık, Reha Özcan, Nergis Öztürk, Burak Çelik ve Gökberk Yıldırım gibi isimler de rol alıyor. Dizinin çekimleri İstanbul'un tarihi semtlerinden Balat'ta gerçekleştiriliyor ve Haysiyet, her salı akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor.

Başrolündeki Doğukan Güngör, daha önce başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılarak Haysiyet'in kadrosuna dahil olmuştu. Simay karakterini canlandıran Merih Öztürk ise dizide ilk bölümden itibaren performansıyla dikkat çekti. İlk bölümünden bu yana reyting yarışında adından söz ettiren dizi, salı akşamları ekranlarda kıyasıya bir rekabete giriyor.