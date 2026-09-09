Haysiyet İlk Bölümüyle Ekrana Geldi! Doğukan Güngör'lü Diziye Yorum Yağdı
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Doğukan Güngör'ü yeniden ekranlara döndüren Haysiyet, ilk bölümüyle Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir merakla beklenen dizinin yayınlanmasıyla sosyal medyada da yorumlar peş peşe geldi. Özellikle Doğukan Güngör'ün yeni karakteri ve dizinin ilk bölümü izleyicilerin gündemindeydi. Peki seyirci Haysiyet'i nasıl buldu?
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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.
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İşte Haysiyet dizisinin ilk bölümüne gelen yorumlar:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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