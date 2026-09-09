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Haysiyet İlk Bölümüyle Ekrana Geldi! Doğukan Güngör'lü Diziye Yorum Yağdı

Haysiyet İlk Bölümüyle Ekrana Geldi! Doğukan Güngör'lü Diziye Yorum Yağdı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 12:14
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Doğukan Güngör'ü yeniden ekranlara döndüren Haysiyet, ilk bölümüyle Kanal D'de seyirci karşısına çıktı. Uzun süredir merakla beklenen dizinin yayınlanmasıyla sosyal medyada da yorumlar peş peşe geldi. Özellikle Doğukan Güngör'ün yeni karakteri ve dizinin ilk bölümü izleyicilerin gündemindeydi. Peki seyirci Haysiyet'i nasıl buldu?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

Kanal D'nin yeni sezon için hazırladığı Haysiyet, ilk bölümüyle ekran yolculuğuna başladı.

Başrolünde Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Kerem Alışık'ın yer aldığı Kanal D dizisi Haysiyet, daha ilk bölüm yayınlanırken sosyal medyada çok sayıda yoruma konu oldu. Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih karakterinin ardından yeni bir rolle seyirci karşısına çıkan Doğukan Güngör'ün performansı da izleyicilerin değerlendirdiği konuların başında geldi. Biz de Haysiyet'in ilk bölümünün ardından sosyal medyada yapılan izleyici yorumlarını derledik.

İşte Haysiyet dizisinin ilk bölümüne gelen yorumlar:

İşte Haysiyet dizisinin ilk bölümüne gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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