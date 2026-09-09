Yeni Sezonuna Sayılı Gün Kalan Uzak Şehir'in Kadrosuna Sürpriz İsim
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 3. sezonuna sayılı gün kaldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in Budapeşte'de çekilen fragmanları seyirciyi iyice meraklandırırken fenomen diziye sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Cihan ile Alya karakterlerine hayat verdiği Uzak Şehir, 3. sezonuyla geri dönüyor.
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Oyuncu Burak Altay, Uzak Şehir'in kadrosunda yer alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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