article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeni Sezonuna Sayılı Gün Kalan Uzak Şehir'in Kadrosuna Sürpriz İsim

Yeni Sezonuna Sayılı Gün Kalan Uzak Şehir'in Kadrosuna Sürpriz İsim

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
09.09.2026 - 10:40
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in 3. sezonuna sayılı gün kaldı. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ı başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'in Budapeşte'de çekilen fragmanları seyirciyi iyice meraklandırırken fenomen diziye sürpriz bir oyuncunun dahil olduğu açıklandı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Cihan ile Alya karakterlerine hayat verdiği Uzak Şehir, 3. sezonuyla geri dönüyor.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın Cihan ile Alya karakterlerine hayat verdiği Uzak Şehir, 3. sezonuyla geri dönüyor.

Cihan ve Alya'nın severek ayrıldığı Uzak Şehir'in 2. sezon finalinin etkisi henüz üzerimizdeyken fenomen dizi bomba bir 3. sezon fragmanı yayınladı. Cihan'ın Alya'yı bulabilmek için Budapeşte'ye gittiği dizide ayrıca Nare'nin Şahin'in ölümünün ardından bambaşka biri olması dizinin dikkat çeken noktaları oldu. Kadrosuna pek çok yeni ismin dahil olduğu Uzak Şehir, 14 Eylül Pazartesi akşamı yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanırken diziye sürpriz bir isim dahil oldu.

Oyuncu Burak Altay, Uzak Şehir'in kadrosunda yer alacak.

Oyuncu Burak Altay, Uzak Şehir'in kadrosunda yer alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Show TV'nin Veliaht dizisinde rol alacak Burak Altay, Uzak Şehir'de Alya'nın avukatı Kamil Yıldıraylar'a hayat verecek. Burak Altay, diziye 67. bölüm itibariyle dahil olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın