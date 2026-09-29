Ekim'de Gökyüzü Şöleni Var! Bu 8 Tarihi Takviminize Not Edin

4 Ekim: Satürn karşı konumda

Satürn, 4 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.00 civarında karşı konuma geliyor. Bu, gezegenin Dünya'ya en yakın ve en parlak göründüğü dönem demek. Öncesindeki ve sonrasındaki günlerde akşam 23.00 civarı güney-güneydoğuya bakmanız yeterli, gece ilerledikçe gezegen daha da yükseliyor.

Yaklaşık 274 bin kilometreye uzanan halkaları görmek için küçük bir teleskop ya da güçlü bir dürbün gerekiyor.

5 Ekim: Ay ve Mars buluşuyor

Erken kalkanlar 5 Ekim sabahı, gün doğmadan önce doğu ufkunda hilal Ay'ı ve turuncu renkli Mars'ı yan yana görecek. Sabaha doğru Jüpiter de ikilinin çaprazında belirecek. Ay'ın hemen altındaki silik leke ise 600 ışık yılı uzaktaki, yaklaşık bin yıldızdan oluşan Arı Kovanı Kümesi.

12 Ekim: Merkür'ü yakalama fırsatı

Güneş'e çok yakın olduğu için zor görülen Merkür, 12 Ekim akşamı Güneş'ten en uzak konumuna ulaşıyor. Gün batımından sonra batı ufkuna bakın, yakınındaki hilal Ay da size yol gösterecek. Göz sağlığınız için dürbünü ancak Güneş tamamen battıktan sonra batıya çevirin.