Ekim'de Gökyüzü Şöleni Var! Bu 8 Tarihi Takviminize Not Edin
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Ekim, gökyüzüne bakmayı sevenler için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Geride bıraktığımız aylarda yaşadığımız meteor yağmurları, dolunaylar, güneş tutulmaları kadar olmasa da Ekim de gökyüzü severleri büyüleyecek.
İki meteor yağmuru, halkalarıyla en parlak haline ulaşan bir gezegen ve turuncuya bürünen bir dolunay... National Geographic'in derlediği 8 gökyüzü olayının bazılarını şehir ışıkları altında bile görebilirsiniz!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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