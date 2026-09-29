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Ekim'de Gökyüzü Şöleni Var! Bu 8 Tarihi Takviminize Not Edin

Ekim'de Gökyüzü Şöleni Var! Bu 8 Tarihi Takviminize Not Edin

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 20:49
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Ekim, gökyüzüne bakmayı sevenler için yılın en hareketli aylarından biri olacak. Geride bıraktığımız aylarda yaşadığımız meteor yağmurları, dolunaylar, güneş tutulmaları kadar olmasa da Ekim de gökyüzü severleri büyüleyecek.

İki meteor yağmuru, halkalarıyla en parlak haline ulaşan bir gezegen ve turuncuya bürünen bir dolunay... National Geographic'in derlediği 8 gökyüzü olayının bazılarını şehir ışıkları altında bile görebilirsiniz!

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Satürn Yılın En Parlak Haline Ulaşıyor

Satürn Yılın En Parlak Haline Ulaşıyor

4 Ekim: Satürn karşı konumda

Satürn, 4 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.00 civarında karşı konuma geliyor. Bu, gezegenin Dünya'ya en yakın ve en parlak göründüğü dönem demek. Öncesindeki ve sonrasındaki günlerde akşam 23.00 civarı güney-güneydoğuya bakmanız yeterli, gece ilerledikçe gezegen daha da yükseliyor.

Yaklaşık 274 bin kilometreye uzanan halkaları görmek için küçük bir teleskop ya da güçlü bir dürbün gerekiyor.

5 Ekim: Ay ve Mars buluşuyor

Erken kalkanlar 5 Ekim sabahı, gün doğmadan önce doğu ufkunda hilal Ay'ı ve turuncu renkli Mars'ı yan yana görecek. Sabaha doğru Jüpiter de ikilinin çaprazında belirecek. Ay'ın hemen altındaki silik leke ise 600 ışık yılı uzaktaki, yaklaşık bin yıldızdan oluşan Arı Kovanı Kümesi.

12 Ekim: Merkür'ü yakalama fırsatı

Güneş'e çok yakın olduğu için zor görülen Merkür, 12 Ekim akşamı Güneş'ten en uzak konumuna ulaşıyor. Gün batımından sonra batı ufkuna bakın, yakınındaki hilal Ay da size yol gösterecek. Göz sağlığınız için dürbünü ancak Güneş tamamen battıktan sonra batıya çevirin.

Ayda İki Kez Meteor Yağmuru Var

Ayda İki Kez Meteor Yağmuru Var

8-9 Ekim: Drakonid meteor yağmuru

Drakonidler yılın en yoğun meteor yağmurlarından değil, ancak bu yıl zirve gecesinde Ay neredeyse görünmüyor. Işık kirliliğinden uzak, karanlık bir yerde saatte 10 kadar meteor görebilirsiniz. En iyi zaman, 8'i 9'una bağlayan gece gün batımından bir-iki saat sonrası.

21-22 Ekim: Orionid meteor yağmuru

Ayın asıl gösterisi Orionidler. Avcı (Orion) takımyıldızından geliyormuş gibi görünen bu yağmurda, karanlık gökyüzünde saatte 20'ye kadar meteor düşebiliyor. Orionidler, arkalarında parlak izler bırakan hızlı meteorlarıyla biliniyor.

Zirve 21'i 22'sine bağlayan gece. Ay o gece oldukça parlak olsa da şafaktan birkaç saat önce batıyor. Yani en iyi manzara için sabaha karşı gökyüzüne bakmanız gerekiyor.

Ay'ın Üstlendiği Üç Gösteri

Ay'ın Üstlendiği Üç Gösteri

10 Ekim: Samanyolu'nun kalbi için son fırsatlardan biri

Sonbahar, Samanyolu'nun parıldayan merkezini görmenin en kolay zamanı, çünkü akşam karanlığı çöker çökmez gökyüzünde beliriyor. Ancak kasımdan şubata kadar Güneş'in arkasında kalacağı için bu, yılın son fırsatlarından biri. En iyi gece, Ay'ın hiç görünmediği 10 Ekim'deki yeni ay.

26 Ekim: Avcı Dolunayı

Ekim dolunayına 'Avcı Dolunayı' deniyor. Adı, eskiden kış hazırlıklarının yapıldığı bu mevsimden geliyor. Ay 26 Ekim'de tam dolunay olacak, ama en etkileyici görüntü doğarken ve batarken yakalanıyor. Ufka yakınken olduğundan büyük ve turuncuya çalan bir renkte görünebiliyor.

27 Ekim: Ay, Ülker'in önünden geçiyor

27 Ekim gecesi Ay, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin önünden geçerek bazı yıldızlarını bir süreliğine örtecek. Tam örtülme en iyi Kuzey Amerika'dan izlenecek. Türkiye'den bakanlar ise 27'yi 28'ine bağlayan gece Ay'ı mavimsi kümenin hemen yanında görebilir.

Meteor yağmurları için şehir ışıklarından uzaklaşmak şart. Gezegenler ve Ay ise şehir içinden de rahatlıkla görülebiliyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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