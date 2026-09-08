Aşk ve Taht'ın Yıldızı Halil İbrahim Ceyhan'ın Kostümü Tam 14 Kilo! Set Sonrası Yaşadığını Anlattı
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Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht için geri sayım sürerken dizinin setinden dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Dizide Andreas karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, rolü için giydiği kostümün ağırlığını ve çekimler sırasında kendisini fiziksel olarak ne kadar zorladığını anlattı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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