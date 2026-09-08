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Aşk ve Taht'ın Yıldızı Halil İbrahim Ceyhan'ın Kostümü Tam 14 Kilo! Set Sonrası Yaşadığını Anlattı

Aşk ve Taht'ın Yıldızı Halil İbrahim Ceyhan'ın Kostümü Tam 14 Kilo! Set Sonrası Yaşadığını Anlattı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
08.09.2026 - 16:09
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Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Aşk ve Taht için geri sayım sürerken dizinin setinden dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Dizide Andreas karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, rolü için giydiği kostümün ağırlığını ve çekimler sırasında kendisini fiziksel olarak ne kadar zorladığını anlattı. 

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı.

ATV'nin yeni dönem dizisi Aşk ve Taht için geri sayım başladı.

Akın Akınözü'nün başrolünde yer aldığı Bozdağ Film imzalı yapımın oyuncu kadrosunda Halil İbrahim Ceyhan da yer alıyor. Aşk ve Taht'ta Andreas karakterine hayat veren Halil İbrahim Ceyhan, Birsen Altuntaş'a verdiği röportajda çekimlerin fiziksel olarak ne kadar zorlayıcı olduğunu anlattı. Ceyhan'ın açıklamasındaki en dikkat çekici detay ise rolü için kullandığı kostüm oldu. Oyuncu, çekimler sırasında 14 kilogram ağırlığında kostümle kamera karşısına geçtiğini söyledi. Uzun saatler boyunca ağır kostümle çalışan Ceyhan, bunun kendisine etkisini de çarpıcı bir rakamla anlattı. Halil İbrahim Ceyhan, “14 kiloluk kostümle her set çıkışı 1,5-2 kilo veriyorum” dedi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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