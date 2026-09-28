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Bir Çırpıda Bitirmelik En İyi Netflix Mini Dizileri

Bir Çırpıda Bitirmelik En İyi Netflix Mini Dizileri

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 15:20
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Uzun sezonlara, yıllarca süren hikâyelere ayıracak vaktiniz yoksa mini diziler tam size göre! Birkaç bölümde başlayıp biten, her dakikası dolu dolu geçen bu yapımlar hafta sonunu bir çırpıda geçirmenin en keyifli yolu. Netflix de son yıllarda bu alanda adeta çığır açtı: Tek plan çekimleriyle dünyayı sarsan Adolescence'tan gerçek hikâyesiyle herkesi ekrana kilitleyen Baby Reindeer'a, Formula 1 efsanesini anlatan Senna'dan Harlan Coben'ın sürükleyici gizemlerine kadar pek çok mini dizi izleyicilerle buluştu. Biz de 2024, 2025 ve 2026'nın en iyi Netflix mini dizilerini IMDb puanlarına göre sizin için sıraladık.

Hadi gelin, şimdi çerezlik mini dizi önerilerimize geçelim!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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1. Senna (2024)

1. Senna (2024)

IMDb: 8,2

Özet: Brezilyalı efsane pilot Ayrton Senna'nın go-kart pistlerinden Formula 1'deki üç dünya şampiyonluğuna, 1994'te İmola'da hayatını kaybettiği trajik kazaya uzanan hayatını anlatıyor. 6 bölüm.

Oyuncular: Gabriel Leone, Kaya Scodelario, Matt Mella

Yönetmen: Vicente Amorim

2. Adolescence (2025)

2. Adolescence (2025)

IMDb: 8,1

Özet: 13 yaşındaki Jamie, sınıf arkadaşı bir kızı öldürmekle suçlanarak gözaltına alınır. Ailesi, polis ve psikolog, bu korkunç olayın arkasında ne yattığını anlamaya çalışır. Her bölümü tek plan çekimle kaydedilen dizi, yayınlandığı anda dünya çapında gündeme oturdu. 4 bölüm.

Oyuncular: Stephen Graham, Owen Cooper, Ashley Walters

Yönetmen: Philip Barantini

3. Ripley (2024)

3. Ripley (2024)

IMDb: 8,1

Özet: 1960'ların New York'unda küçük dolandırıcılıklarla geçinen Tom Ripley, zengin bir adam tarafından İtalya'daki oğlu Dickie'yi eve dönmeye ikna etmesi için tutulur. Bu iş, Ripley'yi yalan, sahtekârlık ve cinayetle dolu bir yola sokar. Patricia Highsmith'in romanından uyarlanan dizi siyah-beyaz çekildi. 8 bölüm.

Oyuncular: Andrew Scott, Dakota Fanning, Johnny Flynn

Yönetmen: Steven Zaillian

4. American Primeval (2025)

4. American Primeval (2025)

IMDb: 8,0

Özet: 1857'de Amerikan Batısı'nda, oğluyla birlikte geçmişinden kaçan Sara; yerleşimciler, Mormon milisleri ve yerli kabileler arasındaki kanlı çatışmanın ortasında hayatta kalmaya çalışır. 6 bölüm.

Oyuncular: Taylor Kitsch, Betty Gilpin, Dane DeHaan

Yönetmen: Peter Berg

5. Baby Reindeer (2024)

5. Baby Reindeer (2024)

IMDb: 7,7

Özet: Başarısız bir komedyen olan Donny, çalıştığı barda üzgün görünen bir kadına acıyıp bir içki ısmarlar. Kısa süre sonra kendini hayatını kabusa çeviren saplantılı bir takipçinin hedefinde bulur. Dizi, Richard Gadd'in kendi yaşadıklarından uyarlandı. 7 bölüm.

Oyuncular: Richard Gadd, Jessica Gunning, Nava Mau

Yaratıcı: Richard Gadd

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6. Death by Lightning (2025)

6. Death by Lightning (2025)

IMDb: 7,6

Özet: ABD'nin 20. başkanı James Garfield ile ona suikast düzenleyen hayranı Charles Guiteau'nun kesişen hayatlarını anlatan dizi, Amerikan tarihinin az bilinen bir dönemine ışık tutuyor. 4 bölüm.

Oyuncular: Matthew Macfadyen, Michael Shannon, Betty Gilpin

Yaratıcı: Mike Makowsky

7. Toxic Town (2025)

7. Toxic Town (2025)

IMDb: 7,5

Özet: İngiltere'nin Corby kasabasında bir grup anne, çocuklarının doğuştan gelen kol ve bacak kusurlarının arkasındaki toksik atık skandalını ortaya çıkarmak için yıllar süren bir adalet mücadelesine girişir. Gerçek bir hikâyeden uyarlandı. 4 bölüm.

Oyuncular: Jodie Whittaker, Aimee Lou Wood, Brendan Coyle

Yaratıcı: Jack Thorne

8. The Beast in Me (2025)

8. The Beast in Me (2025)

IMDb: 7,4

Özet: Oğlunu kaybettikten sonra yazamaz hâle gelen yazar Aggie Wiggs, karısının ortadan kaybolmasıyla ilgili şüpheler taşıyan yeni komşusu, emlak zengini Nile Jarvis'in hayatına dalar. Aralarındaki ilişki giderek tehlikeli bir kedi-fare oyununa dönüşür. 8 bölüm.

Oyuncular: Claire Danes, Matthew Rhys, Brittany Snow

Yaratıcı: Gabe Rotter, Howard Gordon

9. Black Rabbit (2025)

9. Black Rabbit (2025)

IMDb: 7,3

Özet: New York'ta popüler bir restoranın sahibi olan Jake'in düzeni, başı dertte olan ağabeyi Vince'in yeniden ortaya çıkmasıyla alt üst olur. İki kardeş kendilerini tehlikeli borçların ve suçun içinde bulur. 8 bölüm.

Oyuncular: Jude Law, Jason Bateman, Cleopatra Coleman

Yaratıcı: Zach Baylin, Kate Susman

10. I Will Find You (2026)

10. I Will Find You (2026)

IMDb: 7,1

Özet: Harlan Coben'ın romanından uyarlanan dizide, küçük oğlunu öldürmekten hapis yatan David Burroughs, oğlunun hâlâ hayatta olabileceğini gösteren bir fotoğrafı görünce hapisten kaçar ve gerçeğin peşine düşer. 8 bölüm.

Oyuncular: Sam Worthington, Britt Lower, Chi McBride

Yaratıcı: Robert Hull

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11. Apple Cider Vinegar (2025)

11. Apple Cider Vinegar (2025)

IMDb: 7,1

Özet: Beyin kanserini sağlıklı beslenmeyle yendiğini iddia ederek milyonlara ulaşan sağlıklı yaşam fenomeni Belle Gibson'ın yalanlarla örülü yükselişini ve çöküşünü anlatıyor. Gerçek bir hikâyeden uyarlandı. 6 bölüm.

Oyuncular: Kaitlyn Dever, Alycia Debnam-Carey, Aisha Dee

Yaratıcı: Samantha Strauss

12. His & Hers (2026)

12. His & Hers (2026)

IMDb: 7,1

Özet: Alice Feeney'nin romanından uyarlanan dizide, haber sunucusu Anna memleketinde işlenen bir cinayeti haberleştirmeye gittiğinde, davayı soruşturan eski eşi dedektif Jack ile karşı karşıya gelir. Olaylar ilerledikçe ikisi de şüpheli durumuna düşer. 6 bölüm.

Oyuncular: Tessa Thompson, Jon Bernthal, Pablo Schreiber

Yaratıcı: William Oldroyd

13. Zero Day (2025)

13. Zero Day (2025)

IMDb: 7,0

Özet: ABD'de binlerce kişinin ölümüne yol açan yıkıcı bir siber saldırının ardından, saygın eski başkan George Mullen saldırının arkasındakileri bulmakla görevlendirilir. Ancak gerçeğe yaklaştıkça hem ülkenin hem de kendi geçmişinin karanlık sırlarıyla yüzleşir. 6 bölüm.

Oyuncular: Robert De Niro, Jesse Plemons, Lizzy Caplan

Yönetmen: Lesli Linka Glatter

14. Run Away (2026)

14. Run Away (2026)

IMDb: 6,9

Özet: Harlan Coben'ın romanından uyarlanan dizide, bağımlılıkla boğuşan kızı Paige ortadan kaybolunca Simon, onu bulmak için karanlık bir dünyaya adım atar ve kendini bir cinayet soruşturmasının tam ortasında bulur. 8 bölüm.

Oyuncular: James Nesbitt, Minnie Driver, Lucian Msamati

Yaratıcı: Harlan Coben

15. Fool Me Once (2024)

15. Fool Me Once (2024)

IMDb: 6,8

Özet: Harlan Coben'ın romanından uyarlanan dizide, kocası Joe'nun öldürülmesinin ardından evine gizli kamera yerleştiren eski asker Maya, görüntülerde ölen kocasını görünce geçmişin karanlık sırlarını kurcalamaya başlar. 8 bölüm.

Oyuncular: Michelle Keegan, Adeel Akhtar, Richard Armitage

Yaratıcı: Harlan Coben

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16. Sirens (2025)

16. Sirens (2025)

IMDb: 6,7

Özet: Devon, kız kardeşi Simone'un gizemli milyarder Michaela Kell'in yanında çalışmaya başladıktan sonra tuhaf şekilde değiştiğini fark eder ve onu bu tarikatı andıran hayattan kurtarmak için lüks bir adaya gider. 5 bölüm.

Oyuncular: Meghann Fahy, Milly Alcock, Julianne Moore

Yaratıcı: Molly Smith Metzler

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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