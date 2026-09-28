Bir Çırpıda Bitirmelik En İyi Netflix Mini Dizileri

Uzun sezonlara, yıllarca süren hikâyelere ayıracak vaktiniz yoksa mini diziler tam size göre! Birkaç bölümde başlayıp biten, her dakikası dolu dolu geçen bu yapımlar hafta sonunu bir çırpıda geçirmenin en keyifli yolu. Netflix de son yıllarda bu alanda adeta çığır açtı: Tek plan çekimleriyle dünyayı sarsan Adolescence'tan gerçek hikâyesiyle herkesi ekrana kilitleyen Baby Reindeer'a, Formula 1 efsanesini anlatan Senna'dan Harlan Coben'ın sürükleyici gizemlerine kadar pek çok mini dizi izleyicilerle buluştu. Biz de 2024, 2025 ve 2026'nın en iyi Netflix mini dizilerini IMDb puanlarına göre sizin için sıraladık.

Hadi gelin, şimdi çerezlik mini dizi önerilerimize geçelim!