İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan En İyi Romantik Komedi Filmleri

Özet: Kırklı yaşlarında olan Cal Weaver’ın herkes tarafından özenilen bir hayatı vardır. Kendisinin iyi bir işi, güzel bir evi, harika çocukları vardır ve lise aşkıyla evlidir. Bir gün eşi Emily’nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde hayatı hızla yön değiştirir. Yeni girdiği bekarlar dünyasına çok da alışık olmayan Cal, sudan çıkmış balığa döner. İşi olmadığı akşamlarda gittiği bir barda somurtarak oturan Cal’ı, bir gün Jacob Palmer adında yakışıklı bir çapkın himayesine alır. Cal’ın çektiği aşk acısından kurtulmasına ve yeni bir hayata başlayarak mutlu olmasına çabalayan Jacob, ona ellerinde birçok seçeneğin var olduğunu gösterir. Yeni hayatında Cal’ı flörtöz kadınlar, içkiler, yeni bir stil beklemektedir. Dünyada aşkı yanlış yerlerde arayan yegâne kişiler sadece Cal ve Emily değildir. Buna bir örnek de Cal’ın 13 yaşındaki oğlu Robbie’dir. Robbie, 17 yaşındaki çocuk bakıcısı Jessica’ya aşıktır ancak Jessica ise Cal için yanıp tutuşmaktadır. Hatta Jacob bile tüm profesyonelliğine rağmen bir kadını aklından bir türlü çıkaramamaktadır. Hannah, Jacob’ın tüm profesyonelliğini ciddiye almayan belki de ilk kadındır.

IMDb: 7,4

Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Yönetmen: John Requa, Glenn Ficarra