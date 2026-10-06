İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan En İyi Romantik Komedi Filmleri
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Romantik komedi severler buraya!
Kâh ağlatıp kâh güldüren romantik komedileri sizler için derledik ve listemizi 2026 için güncelledik! Bridget Jones'un yıllar sonraki dönüşünden Elizabeth Olsen'lı Sonsuza Dek'e, Emily Henry uyarlaması Tatilde Tanıştığımız İnsanlar'dan Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ı buluşturan Tam Bana Göre'ye kadar son dönemin en çok konuşulan aşk hikâyeleri de artık listede. Ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız bu filmlere mutlaka göz atın!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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30. Holidate (2020)
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29. Tam Bana Göre (2025) Materialists
28. Arkadaştan Öte (2011) Friends With Benefits
27. Karışık Aile (2014) Blended
26. Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (2025) Bridget Jones: Mad About the Boy
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25. Aşk Doktoru (2005) Hitch
24. Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (2026) People We Meet on Vacation
23. Bridget Jones'un Günlüğü (2001) Bridget Jones's Diary
22. 50 İlk Öpücük (2004) 50 First Dates
21. Imagine Me and You (2005)
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20. Bay Evet (2008) Yes Man
19. Nedimeler (2011) Bridesmaids
18. Sesim Geliyor mu? (2025) Is This Thing On?
17. Kaza Kurşunu (2007) Knocked Up
16. Sonsuza Dek (2025) Eternity
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15. Adı Çıkmış (2010) Easy A
14. Başka Söze Gerek Yok (2013) Enough Said
13. Ah Mary Vah Mary (1998) There's Something About Mary
12. Kırk Yıllık Bekar (2005) The 40 Year Old Virgin
11. Kesinlikle, Belki (2008) Definitely, Maybe
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10. Love, Rosie (2014)
9. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999) 10 Things I Hate About You
8. Aşk Sarhoşu (2002) Punch-Drunk Love
7. Çılgın Aptal Aşk (2011) Crazy, Stupid Love
6. Aşkzede (2008) Forgetting Sarah Marshall
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5. Aşk Her Yerde (2003) Love Actually
4. Cesaretin Var Mı Aşka (2003) Love Me If You Dare
3. Aşkın 500 Günü (2009) 500 Days Of Summer
2. Umut Işığım (2012) Silver Linings Playbook
1. Amélie (2001)
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Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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