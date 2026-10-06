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İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan En İyi Romantik Komedi Filmleri

İzlerken Hem Kahkahalara Boğan Hem de Ağlatan En İyi Romantik Komedi Filmleri

Eylül Atakay
Eylül Atakay - TV ve Magazin Editörü
06.10.2026 - 11:11
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Romantik komedi severler buraya!

Kâh ağlatıp kâh güldüren romantik komedileri sizler için derledik ve listemizi 2026 için güncelledik! Bridget Jones'un yıllar sonraki dönüşünden Elizabeth Olsen'lı Sonsuza Dek'e, Emily Henry uyarlaması Tatilde Tanıştığımız İnsanlar'dan Dakota Johnson, Chris Evans ve Pedro Pascal'ı buluşturan Tam Bana Göre'ye kadar son dönemin en çok konuşulan aşk hikâyeleri de artık listede. Ne izleyeceğinize karar veremiyorsanız bu filmlere mutlaka göz atın!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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30. Holidate (2020)

30. Holidate (2020)

Özet: Sloane ve Jackson, bayram günlerinden nefret eden iki farklı karakterdir. Bayram günlerinde aileleri tarafından yalnız oldukları için yargılanan ikili, hoşlarına gitmeyen birçok randevuyla başa çıkmaktadırlar. Birbirleriyle tanışmış oldukları randevudan sonra akıllarına gelen dahiyane fikirle bir karar verirler: Bir yıl boyunca tüm bayram tatillerinde sevgili rolü yapacaklardır!

IMDb: 6,1

Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth

 Yönetmen: John Whitesell

29. Tam Bana Göre (2025) Materialists

29. Tam Bana Göre (2025) Materialists

Özet: Lucy, New York'ta zengin ve seçici müşterilerine 'kusursuz eşi' bulan, işinde son derece başarılı bir çöpçatandır. Aşkı bir hesap tablosu gibi gören Lucy, bir düğünde tanıştığı yakışıklı ve servet sahibi Harry'nin ilgisiyle hayalindeki eşleşmeyi bulduğunu düşünür. Ancak aynı gece karşısına çıkan, garsonluk yaparak geçinmeye çalışan oyuncu eski sevgilisi John, bütün hesapları altüst eder. Peki aşk gerçekten maaş, boy ve statüyle ölçülebilir mi? Geçmiş Yaşamlar'ın yönetmeni Celine Song'un bu filmi, hem gülümseten hem de insanın içine dokunan bir aşk üçgeni sunuyor.

IMDb: 6,2

Oyuncular: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal

Yönetmen: Celine Song

28. Arkadaştan Öte (2011) Friends With Benefits

28. Arkadaştan Öte (2011) Friends With Benefits

Özet: Aşk, sevgi ve ciddi ilişki gibi konulardan canı yanmış olan Jamie, bir şirkette başarılı bir insan kaynakları müdürüdür. Aynı sorundan mustarip Dylan ise Los Angeles’ta sanat yönetmenliği yapmaktadır. Dylan’ın New York’a yerleşmesi için çaba harcayan Jamie amacına ulaşır ve yolları kesişir. Romantik komedi dramasında mutlu sona inancı olmayan bu ikili, hem arkadaş gibi eğlenmeyi hem de duygudan uzak cinsel arzularını yerine getirmeyi başarabilmiş midir? Birbirlerinin hayatlarının iyice içine girmişken hayatlarına karışmadan bu şekilde ne kadar devam edebilirler?

IMDb: 6,5

Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson

Yönetmen: Will Gluck

27. Karışık Aile (2014) Blended

27. Karışık Aile (2014) Blended

Özet: Lauren ve Jim orta yaşlarda, eşlerinden ayrılmış ve çocuklarıyla bir hayat süren iki ebeveyndir. Yolları bir buluşmada kesişen ikilinin bu kötü buluşma sonrasında aldıkları tek bir karar vardır: bir daha asla birbirlerini görmek istemedikleri. Ancak kaderleri çoktan bir çizilmiştir bile. İkilinin yolları, çocuklarıyla yaptıkları bir Afrika safari tatil köyünde yeniden kesişir. İlginç olan şey ise, bir hafta boyunca aynı süit odayı paylaşmak zorunda olmalarıdır!

IMDb: 6,5

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne

Yönetmen: Frank Coraci

26. Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (2025) Bridget Jones: Mad About the Boy

26. Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor (2025) Bridget Jones: Mad About the Boy

Özet: Bridget Jones artık iki küçük çocuğunu tek başına büyüten bir annedir. Mark Darcy'nin ölümünün ardından uzun süre kendini hayattan çeken Bridget, arkadaşlarının ve eski sevgilisi Daniel Cleaver'ın desteğiyle yeniden işe dönmeye ve aşka bir şans daha vermeye karar verir. Bir yanda kendisinden yaşça epey küçük, çekici Roxster; diğer yanda oğlunun aklı başında fen bilgisi öğretmeni Bay Walliker... Tıpkı ilk filmdeki gibi iki adam arasında kalan Bridget, bu kez kahkahaların yanına gözyaşlarını da ekliyor!

IMDb: 6,5

Oyuncular: Renée Zellweger, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant

Yönetmen: Michael Morris

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25. Aşk Doktoru (2005) Hitch

25. Aşk Doktoru (2005) Hitch

Özet: Alex Hitchens erkekliğin kitabını yazmış bir aşk doktorudur. Erkeklere flörtleşmek için tavsiyeler veren aşk doktoru, hayatlarının kadınlarını bulmaları için çaba harcamaktadır. Diğer tarafta New York’ta dedikodu köşesi yazarı olan ve Alex kadar donanımlı bir kadın vardır. Sara adındaki bu kadın ve aşk doktoru Alex bir mıknatısın iki zıt kutbu gibi olsalar da fizik kurallarında olduğu gibi birbirlerini çekerler. Sara’nın yakından takip ettiği kişi Alex’in müşterilerinden birisi olduğu anlaşılınca işler karışmaya başlar...

IMDb: 6,6

Oyuncular: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James

Yönetmen: Andy Tennant

24. Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (2026) People We Meet on Vacation

24. Tatilde Tanıştığımız İnsanlar (2026) People We Meet on Vacation

Özet: Gezi yazarı, maceraperest ve deli dolu Poppy ile planlı, düzenli ve evinden çıkmayı pek sevmeyen Alex birbirinin tam zıttıdır. Üniversitede paylaştıkları bir yolculuğun ardından en yakın arkadaş olan ikili, yıllar boyunca her yaz birlikte tatile çıkmayı bir gelenek haline getirir. Ancak tatillerden birinde yaşananlar her şeyi değiştirir ve aralarındaki bağ kopar. Alex'in kardeşinin Barselona'daki düğünü ikiliyi yeniden bir araya getirdiğinde, yıllardır bastırılan duygular da gün yüzüne çıkacaktır. Emily Henry'nin çok sevilen romanından uyarlanan film, 2026'nın ilk günlerinde Netflix'te izleyiciyle buluştu.

IMDb: 6,6

Oyuncular: Emily Bader, Tom Blyth, Lukas Gage

Yönetmen: Brett Haley

23. Bridget Jones'un Günlüğü (2001) Bridget Jones's Diary

23. Bridget Jones'un Günlüğü (2001) Bridget Jones's Diary

Özet: Bridget otuz iki yaşına gelmiş ancak hayatını yoluna koyamamış ve halen aradığı kişiyi bulamamış bir kadındır. Bir şekilde kim olduğunu kendine hatırlatmak ve yaptığı tüm hareketleri kontrol altına alabilmek için günlük tutmaya başlar. O andan itibaren kendisini aşık olduğu iki erkek arasında kalmış ve karar vermekte zorlanan bir halde bulur. Bu adamlardan birisi güvenilirliği ve doğru seçimler yapması ile kendisine hayran bırakan bir erkektir. Diğeri ise, güvenilmez ancak çekicidir. Bridget kendisini ne yapacağına karar veremeyen bir halde bulur.

IMDb: 6,7

Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant

Yönetmen: Sharon Maguire

22. 50 İlk Öpücük (2004) 50 First Dates

22. 50 İlk Öpücük (2004) 50 First Dates

Özet: Hawaii cennetinde birçok kadınla birlikte hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşayan Doktor Henry Roth’un hayatı, Lucy Whitmore ile tanıştığında değişir. Henry ve Lucy, birbirlerinden deli gibi hoşlanmaktadırlar ve aralarında ciddi bir ilişki başlamak üzeredir. Ancak Lucy, ertesi gün uyandığında hiçbir şeyi hatırlamıyordur. Henry, genç kadının kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını anladığı andan itibaren bu durumun ilişkilerine engel teşkil etmemesi adına çabalamakta kararlıdır. Lucy her sabah uyandığında yaşadığı bir önceki günü hatırlamakta ve Henry her yeni günde onu kendisine bir kez daha aşık etmeye çalışmaktadır.

IMDb: 6,8

Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider

Yönetmen: Peter Segal

21. Imagine Me and You (2005)

21. Imagine Me and You (2005)

Özet: Rachel, uzun zamandır sevgilisi olan Hector ile evlenmek üzere olan genç bir kadındır. Ancak Rachel’ın hayatı, düğününde çiçeklerin hazırlanmasından sorumlu olan Luce ile tanışması sonrasında farklı bir hal alacaktır. Luce’a karşı farklı duygular hissetmeye başlayan Rachel, Luce ile daha fazla iletişim kurdukça başka bir kadına aşık olmanın nasıl bir his olduğunu anlamaya başlayacaktır. Evlendikten sonra bile Luce’a karşı olan hislerinden kaçamayan Rachel kendisini gizli bir ilişkinin içerisinde bulur.

IMDb: 6,8

Oyuncular: Piper Perabo, Lena Headey, Matthew Goode

Yönetmen: Ol Parker

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20. Bay Evet (2008) Yes Man

20. Bay Evet (2008) Yes Man

Özet: Carl sosyal hayatta çok kötü olan, arkadaşlarını sürekli eken, karısından yeni ayrılmış ve bütün hayatını evinde tek başına film izleyerek geçiren bir erkektir. Fakat bir gün bir arkadaşının ısrarı üzerine terapiste gitmeye karar verir. Terapide ona her şeye “evet” demesini ve asla hiçbir duruma “hayır” dememesi aşılanır. Terapiden sonra ilginç bir şekilde Carl her “hayır” dediği zaman başına kötü işler gelmeye başlar. Bundan sonra her şeye “evet” demek zorunda kalacaktır. Carl’ın bu zorlu “evet” süreci, ona çeşitli zorluklar getirse de sonunda komik bir aşkın içeresine düşecektir.

IMDb: 6,8

Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper

Yönetmen: Peyton Reed

19. Nedimeler (2011) Bridesmaids

19. Nedimeler (2011) Bridesmaids
www.denofgeek.com

Özet: Kadınların ilişkilerde dertleri hiç bitmez. Hatta bu dertler nişanlansa ve düğün arifesine gelse bile devam eder. Annie hayatı karmakarışık olan ve erkeklerle olan ilişkilerinde düzeni olmayan bir kadındır. Bir gün en yakın arkadaşı Lillian nişanlanır ve düğününde baş nedime olması için Annie ile konuşur. Annie deli dolu bir kadındır ama diğer nedimeler Helen, Megan, Rita ve Becca’dan aşağı kalır bir tarafı yoktur! Kaza Kurşunu ve Kırk Yıllık Bekar gibi romantik komedilerle tanıdığımız Judd Apatow’un yapımcılığını üstlendiği Nedimeler, Amerikalı bekarların evlilik öncesi sendromuna ve bu durumun arkadaşlar üzerinde bıraktığı travmalara komedi çerçevesinde dikkat çekiyor.

IMDb: 6,8

Oyuncular: Kristen Wiig, Rose Byrne, Maya Rudolph

Yönetmen: Paul Feig

18. Sesim Geliyor mu? (2025) Is This Thing On?

18. Sesim Geliyor mu? (2025) Is This Thing On?

Özet: Uzun yıllar süren evliliklerinin ardından ayrılmaya karar veren Alex ve Tess, iki oğullarını büyütürken yeni bir hayata alışmaya çalışmaktadır. Orta yaş bunalımının tam ortasındaki Alex, bir gece New York'ta girdiği bir komedi kulübünde kendini sahnede bulur ve evliliğinin çöküşünü stand-up'a dönüştürür. Tess'in eski eşini sahnede dinlemesiyle ikili arasında kimsenin beklemediği bir yakınlaşma başlar. Peki bittiği sanılan bir evlilik, ikinci bir şans bulabilir mi? Bradley Cooper'ın yönettiği film, boşanmayı hem kahkaha attıran hem de boğaz düğümleyen bir dille anlatıyor.

IMDb: 6,8

Oyuncular: Will Arnett, Laura Dern, Bradley Cooper

Yönetmen: Bradley Cooper

17. Kaza Kurşunu (2007) Knocked Up

17. Kaza Kurşunu (2007) Knocked Up

Özet: Alison Scott, ablası Debbie ile beraber eğlenmek için gittiği gece kulübünde madde bağımlısı ve kendinden bir haber olan Ben ile tanışır. Ufak bir konuşma ile başlayan arkadaşlık Debbie’nin kızının geçirdiği rahatsızlık sebebiyle uzayıp gider. Dans edip eğlenen ve sonrasında yalnız kalan ikili, koyulaşan muhabbetin sonucunda tek gecelik bir ilişki yaşar. Ufak bir sorun vardır ki Ben, o gece kondom kullanmaz ve Allison’un hamile olduğu fark edilir. Ben’i arayan Allison, çocuğu doğurmak istediğini ve bundan sonra beraber yaşayıp bu çocuğu yetiştirmeyi istediğini söyler ama bu teklifi almış olan Ben’in önce kendini büyütmesi gerekmektedir.

IMDb: 6,9

Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd

Yönetmen: Judd Apatow

16. Sonsuza Dek (2025) Eternity

16. Sonsuza Dek (2025) Eternity

Özet: Onlarca yıllık evli Joan ve Larry hayata gözlerini yumduğunda kendilerini öbür dünyanın kalabalık ve bürokratik bekleme istasyonunda bulur. Burada herkesin sonsuzluğu kiminle ve nerede geçireceğine kısa süre içinde karar vermesi gerekmektedir. Ancak Joan'ı büyük bir sürpriz beklemektedir: Kore Savaşı'nda genç yaşta hayatını kaybeden ve yıllardır onu bekleyen ilk eşi Luke! Bir yanda ömrünü birlikte geçirdiği Larry, diğer yanda yarım kalmış ilk aşkı Luke arasında kalan Joan, hayatının (ve ölümünün) en zor seçimini yapmak zorundadır.

IMDb: 6,9

Oyuncular: Elizabeth Olsen, Miles Teller, Callum Turner

Yönetmen: David Freyne

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15. Adı Çıkmış (2010) Easy A

15. Adı Çıkmış (2010) Easy A

Özet: Lise öğrencisi olan Olive, kendi halinde bir kızdır. Bir gün hakkında herkesi meraklandıran bir dedikodu ortaya atılır: Olive artık bakire değildir. Her ne kadar Olive durumun yalan olduğunu anlatmaya çalışsa da insanlar buna daha fazla inanmaya başlamıştır. Olive, tüm hayatının mahvolduğunu düşünse de bu dedikodu onu okulun en popüler kızına dönüştürmüştür.

IMDb: 7

Oyuncular: Emma Stone, Malcolm McDowell, Patricia Clarkson

Yönetmen: Will Gluck

14. Başka Söze Gerek Yok (2013) Enough Said

14. Başka Söze Gerek Yok (2013) Enough Said

Özet: Eva, evliliği sona ermiş ve hayattaki en büyük amacı tek varlığı olan kızına bakmak olan bir kadındır. Bunun için yoğun tempoda çalışmaktadır ancak kızının yeni okula başlayacağı bu dönemde, okul masraflarını karşılayacak gücü yoktur. Geçirdiği bu dönemde Albert adında biriyle tanışan Eva, zamanla ona âşık olur ve ikili arasında bir ilişki başlar. Marianne ise Eva’nın en sevdiği müşterilerinden biridir. Marianne geldiği her seferinde eski kocası hakkında konuşarak onun ne kadar kötü biri olduğunu anlatıyordur. Bir süre sonra beklenmedik bir şekilde Marianne’in eski eşinin Albert olabileceği ihtimalini gören Eva, ilişkisi hakkında karar vermek zorunda kalır.

IMDb: 7

Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener

Yönetmen: Nicole Holofcener

13. Ah Mary Vah Mary (1998) There's Something About Mary

13. Ah Mary Vah Mary (1998) There's Something About Mary

Özet: Tüm yaşantısı boyunca şanssızlık peşini bırakmayan Ted Stroehmann’ın yüzüne şans sadece bir kere gülmüştür: 17 yaşındayken, tüm erkeklerin hayali olan Mary Jenson onunla okul mezuniyetine gitmek istediğinde. Ancak bir fermuar felaketi sonrasında mezuniyete gidemeyen Ted, sonrasında ailesinin Florida’ya taşınması ile birlikte Mary’i 12 yıl boyunca görmemiştir. Bu süreç boyunca görüşmeseler de Ted hala Mary için deli olmaktadır. Yakın arkadaşı Dom’un ısrarı üzerine Mary’i Miami’de takip edecek bir dedektif bulur. Kiraladığı dedektifin Mary’e âşık olması sonucunda işler akıl almaz bir hal alacaktır.

IMDb: 7,1

Oyuncular: Ben Stiller, Cameron Diaz, Matt Dillon

Yönetmen: Peter Farrelly, Bobby Farrelly

12. Kırk Yıllık Bekar (2005) The 40 Year Old Virgin

12. Kırk Yıllık Bekar (2005) The 40 Year Old Virgin

Özet: Andy, kırk yaşında olmasına rağmen hala bakirdir. Ancak hayatının diğer kısımlarını gayet başarılı şekilde yürütmektedir. Sevdiği bir işi, yakın arkadaşları, zevkle döşenmiş bir evi ve çok değer verdiği bir çizgi roman koleksiyonu vardır. Bir gün arkadaşları, Andy’nin seks hayatındaki bahtsızlığa bir son vermeye karar verirler ve ona destek vererek özgüvenini kazanması için çabalarlar. Andy, üç çocuk annesi Trish ile tanışana kadar bu konuyu umursamaz. Arkadaşları, nihayet amaçlarına ulaştıklarını düşünürken, Trish ve Andy’nin ilişkiye ‘seks yok’ kuralı koyarak başladıklarını öğrenirler.

IMDb: 7,1

Oyuncular: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd

Yönetmen: Judd Apatow

11. Kesinlikle, Belki (2008) Definitely, Maybe

11. Kesinlikle, Belki (2008) Definitely, Maybe

Özet: Karısından boşanma belgelerini yeni alan Will Hayes, 11 yaşındaki kızını okuldan almaya gittiğinde, Maya’nın cinsel eğitim dersi aldığını görür. Kızının ona cinsellik hakkında sorduğu sorulara yanıt vermekte zorlanan ve bunu kaldıramayan Will, ona annesine nasıl aşık olduğu hakkındaki farklı hikayeleri, bir bulmaca şeklinde anlatmaya başlar.

IMDb:7,1

Oyuncular: Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Isla Fisher

Yönetmen: Adam Brooks

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10. Love, Rosie (2014)

10. Love, Rosie (2014)
variety.com

Özet: Rosie ve Alex, 5 yaşından beri birbirlerinin en iyi dostu olmuşlardır; bu nedenle aralarında aşka dair hiçbir ihtimal olmamıştır. Konu aşka veya sevgililiğe geldiğinde ise birbirlerinin en büyük düşmanı olmuşlardır. 18 yaşlarında yapılan bir seçim ve kaçırılan bir fırsatla birlikte hayatları bambaşka bir yöne sürüklenir. Ancak aralarındaki bağ, kilometrelerde mesafeye ve zamana rağmen baki kalır. Bu arada başarısız ilişkiler, evlilikler ve boşanmalar da cabası… Rosie ve Alex birbirlerini yeniden bulduklarında ikinci şansı yakalayabilecekler mi, yoksa her şey için çok mu geç kaldılar?

IMDb: 7,2

Oyuncular: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke

Yönetmen: Christian Ditter

9. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999) 10 Things I Hate About You

9. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999) 10 Things I Hate About You

Özet: Bianca, güzelliği herkesin dilinde olan ve bakanları kendine hayran bırakan bir kızdır. Ablası ise onun tam tersi yönünde, neredeyse tüm hayatı boyunca erkeklere ilgi duymamıştır. Bianca’nın yaşamı, ablasının bu çekinik tavırlarına göre şekillenmektedir çünkü ailelerinin katı bir kuralı vardır. Bu kural, eğer iki kardeşin aynı anda sevgilisi olmazsa, kimsenin sevgilisi olamayacağı yönündedir Bianca, bu durumun içerisinde kendisine yarar sağlayabilecek planlar yapmaya koyulacaktır.

IMDb:7,3

Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt

Yönetmen: Gil Junger

8. Aşk Sarhoşu (2002) Punch-Drunk Love

8. Aşk Sarhoşu (2002) Punch-Drunk Love

Özet: 7 baş belası kız kardeşle yaşayan Barry Egan, hayatındaki tüm boşlukları işi ile doldurmaya çalışan bir adamdır. Kadınlar konusunda doğuştan yeteneksiz olan Egan’ın, günün birinde bir kadınla tanışması sonucunda aralarında yeni bir aşk doğmaya başlar.

IMDb: 7,3

Oyuncular: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman

Yönetmen: Paul Thomas Anderson

 

7. Çılgın Aptal Aşk (2011) Crazy, Stupid Love

7. Çılgın Aptal Aşk (2011) Crazy, Stupid Love

Özet: Kırklı yaşlarında olan Cal Weaver’ın herkes tarafından özenilen bir hayatı vardır. Kendisinin iyi bir işi, güzel bir evi, harika çocukları vardır ve lise aşkıyla evlidir. Bir gün eşi Emily’nin kendisini aldattığını ve boşanmak istediğini öğrendiğinde hayatı hızla yön değiştirir. Yeni girdiği bekarlar dünyasına çok da alışık olmayan Cal, sudan çıkmış balığa döner. İşi olmadığı akşamlarda gittiği bir barda somurtarak oturan Cal’ı, bir gün Jacob Palmer adında yakışıklı bir çapkın himayesine alır. Cal’ın çektiği aşk acısından kurtulmasına ve yeni bir hayata başlayarak mutlu olmasına çabalayan Jacob, ona ellerinde birçok seçeneğin var olduğunu gösterir. Yeni hayatında Cal’ı flörtöz kadınlar, içkiler, yeni bir stil beklemektedir. Dünyada aşkı yanlış yerlerde arayan yegâne kişiler sadece Cal ve Emily değildir. Buna bir örnek de Cal’ın 13 yaşındaki oğlu Robbie’dir. Robbie, 17 yaşındaki çocuk bakıcısı Jessica’ya aşıktır ancak Jessica ise Cal için yanıp tutuşmaktadır. Hatta Jacob bile tüm profesyonelliğine rağmen bir kadını aklından bir türlü çıkaramamaktadır. Hannah, Jacob’ın tüm profesyonelliğini ciddiye almayan belki de ilk kadındır.

IMDb: 7,4

Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone

Yönetmen: John Requa, Glenn Ficarra

6. Aşkzede (2008) Forgetting Sarah Marshall

6. Aşkzede (2008) Forgetting Sarah Marshall

Özet: Televizyon yıldızı olan sevgilisi Sarah’tan ayrılan Peter, ayrılık acısını atlatmak için Hawaii’de bir tatil yapmaya karar verir. Ancak gittiği yerde Sarah ve yeni sevgilisiyle karşılaşan Peter, kıskançlık duygusuna kapılarak yeni arayışlara girer. Peter, yaşadığı durumu atlatmak için kaldığı otelin resepsiyonundaki kızla yakınlaşmaya başlar.

IMDb: 7,5

Oyuncular: Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand

Yönetmen: Nicholas Stoller

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5. Aşk Her Yerde (2003) Love Actually

5. Aşk Her Yerde (2003) Love Actually

Özet: Ne kadar uğraşırsanız uğraşın: Aşktan kaçamazsınız! Noel’den iki ay önce Londra’da yaşanan farklı olayları ele alan Aşk Her Yerde, aşkın tarifsizliğini gözler önüne seriyor. Aşkın yüceliğini ve kaçınılmazlığını izleyicilere sunan filmin başrolünde aslında ‘Aşk’ barınıyor.

IMDb: 7,6

Oyuncular: Hugh Grant, Liam Neeson, Martine McCutcheon

Yönetmen: Richard Curtis

4. Cesaretin Var Mı Aşka (2003) Love Me If You Dare

4. Cesaretin Var Mı Aşka (2003) Love Me If You Dare

Özet: Julien ve Sophie, birbirlerinin en yakın arkadaşlarıdır. Çocukluk yaşlarında birbirlerine meydan okuyarak cüretkâr hünerlerini gösterdikleri tuhaf bir oyun oynamaya başlarlar. Bu oyun, birbirlerini yenmeye çalıştıkları korkusuzluk içeren bir tür yarışmadır.  İkisinin de ailevi sorunları vardır ve bu durum onları git gide birbirlerine daha fazla yakınlaştırmaktadır. Birbirlerini, bu oyun aracılığıyla sık sık teselli ederler. Ancak bu oyun, onların birbirleri için yaratılmış olma ihtimaline karşı gelmektedir.

IMDb: 7,6

Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe

Yönetmen: Yann Samuell

3. Aşkın 500 Günü (2009) 500 Days Of Summer

3. Aşkın 500 Günü (2009) 500 Days Of Summer

Özet: Tom Hansen, Summer Finn’in hayatından tamamen çıktığını anladığına emin olduğu zaman, tanıştıkları ilk günü düşünür. Tom, Summer’ı ilk gördüğü andan itibaren ona âşık olmuştur. Hayatının geri kalan kısmını onunla geçirmesi gerektiğini hissediyordur. Ancak Summer, ne aşka ne de ilişkilere inanmıyordur. Buna rağmen aralarında arkadaşlıktan öte, farklı bir ilişki başlar. Bu ikilinin birlikte geçireceği günler, sıra dışı ve eğlenceli bir hikâyenin yaşanmasına  zemin hazırlayacaktır.

IMDb: 7,6

Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend

Yönetmen: Marc Webb

2. Umut Işığım (2012) Silver Linings Playbook

2. Umut Işığım (2012) Silver Linings Playbook

Özet: Pat Salitano, yaşamındaki değer verdiği her şeyi bir günde kaybetmiş bir adamdır. Ciddi bir travma yaşadıktan sonra hayata karşı patlar ve ardından mahkeme tarafından 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görme kararı çıkar. Tedavi süreci bittikten ve Pat rehabilitasyon merkezinden çıktıktan sonra, hayatını düzene koymak şartıyla ailesinin evine geri yerleşir. Artık Pat’in yegâne amacı düzgün bir adam olabilmek, işini geri kazanmak ve karısı Vicky’yi hayatına tekrar dahil edebilmektir. Ancak durum Pat için sandığından da zor olacaktır. Bir gün aile dostu Tiffany ile karşılaşan Pat, genç kadınla eski eşine ulaşabilmek için yakınlaşır. Tiffany bir iyilik karşılığında Pat’e yardım etmeyi kabul etse de eylemleri onları hiç bilmediği yerlere çıkararak, her ikisi için de yeni bir umut ışığı olacak yeni bir kapı açacaktır.

IMDb: 7,7

Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro

Yönetmen: David O. Russell

1. Amélie (2001)

1. Amélie (2001)

Özet: Amelie, anne ve babasını kaybettikten sonra insanları mutlu etmeyi kendine amaç edinmiştir. Bu adanmışlığı kimseye fark ettirmeden ve yaptığı iyilikleri insanların gözlerine sokmadan, onların hayatlarını kolaylaştırmak için yapmaktadır. Peki bir gün kendi yalnızlığını fark ettiğinde de kendi mutluluğu için çabalayacak mıdır?

IMDb: 8,3

Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus

Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet

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Eylül Atakay
Eylül Atakay
TV ve Magazin Editörü
Televizyon ve magazine olan ilgimi mesleğimle harmanlaladım. En güncel haberleri profilimden sizlere ulaştırıyorum.
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