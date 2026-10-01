Müzik Dünyasının Kurallarını Yeniden Yazan Yeni Nesil Yıldızlar
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Müzik dünyasının o eski, sıkıcı kuralları artık tamamen çöpe gitti! Artık arkasında dev plak şirketleri olmadan, sadece odasında müzik yaparak dünyayı sallayan ya da türler arasında trambolinle atlar gibi zıplayan yepyeni bir nesil var.
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Billie Eilish
Lil Nas X
Olivia Rodrigo
Fred again..
Steve Lacy
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NewJeans
Mabel Matiz
Nova Norda
Semicenk
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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