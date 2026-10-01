Müzik Dünyasının Kurallarını Yeniden Yazan Yeni Nesil Yıldızlar

K-Pop dünyasının o çok senkronize, abartılı ve aşırı fütüristik tarzından sıkılanlar için adeta bir vaha gibi doğan grup, 2000'lerin başındaki R&B ve pop estetiğini tamamen cool ve eforsuz bir tarzla birleştirdi. Şarkılarını tanıtmak için geleneksel yolları izlemek yerine hiç duyuru yapmadan pat diye klip yayınlayarak sektöre yepyeni bir çıkış modeli getirdiler ve kusursuzluk yerine 'en yakın arkadaş grubu' samimiyetini sattılar.