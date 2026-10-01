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Müzik Dünyasının Kurallarını Yeniden Yazan Yeni Nesil Yıldızlar

etiket Müzik Dünyasının Kurallarını Yeniden Yazan Yeni Nesil Yıldızlar

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
01.10.2026 - 23:01
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Müzik dünyasının o eski, sıkıcı kuralları artık tamamen çöpe gitti! Artık arkasında dev plak şirketleri olmadan, sadece odasında müzik yaparak dünyayı sallayan ya da türler arasında trambolinle atlar gibi zıplayan yepyeni bir nesil var.

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Billie Eilish

Büyük stüdyolar, dev prodüktörler falan hikaye! Billie ve abisi Finneas, ilk albümlerini kelimenin tam anlamıyla yatak odasında kaydederek 'iyi müzik için dev bütçeler gerekir' klişesini yerle bir etti. Fısıldayarak şarkı söyleyen, melankolik ve karanlık bir tarzın milyarlarca kez dinlenebileceğini kanıtlayan Billie, ana akım popun o çok parlak ve neşeli rengini tek başına tamamen değiştirmeyi başardı.

Lil Nas X

Kimsenin yan yana getirmeyi bile düşünmeyeceği Country ve Rap türlerini 'Old Town Road' şarkısıyla birleştirip üstüne bir de bunu TikTok'ta dev bir akıma dönüştürerek listelerin zirvesine yerleşti. Müziği sadece kulakla dinlenen bir şey olmaktan çıkaran sanatçı; her klibi, her tweeti ve her kırmızı halı görünümüyle interneti parmağında oynatan bir görsel şov dehasına dönüştü.

Olivia Rodrigo

Disney arka planından gelip bir anda içindeki 90'lar rock starını serbest bırakan Olivia, ilk single'ı 'Drivers License' ile streaming rekorlarını daha ilk günden paramparça etti.

Fred again..

Arkadaşlarının gönderdiği rastgele ses kayıtlarını, sokaktaki insanların konuşmalarını ve internetteki şiirleri alıp dünyanın en duygusal, en yüksek enerjili elektronik dans müziklerine dönüştürmeyi başardı. Elektronik müziği o alışılmış soğuk ve robotik havasından kurtaran Fred, konserlerini dev kulüpler yerine hayranlarıyla göz göze geldiği, tamamen topluluk hissi üzerine kurulu devasa sokak partilerine çeviriyor.

Steve Lacy

Yıllarca pahalı stüdyo ekipmanlarını ve kurumsal dayatmaları reddeden Steve, interneti kasıp kavuran o meşhur şarkılarının ritimlerini ve vokallerini doğrudan iPhone'undaki GarageBand uygulamasını kullanarak kaydetti. 'İyi müzik yapmak için binlerce dolarlık ekipman lazım' diyen eski kafalı sektöre tek bir parmak hareketiyle meydan okuyarak, DIY kültürünün modern zamanlardaki en büyük ikonu haline geldi.

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NewJeans

K-Pop dünyasının o çok senkronize, abartılı ve aşırı fütüristik tarzından sıkılanlar için adeta bir vaha gibi doğan grup, 2000'lerin başındaki R&B ve pop estetiğini tamamen cool ve eforsuz bir tarzla birleştirdi. Şarkılarını tanıtmak için geleneksel yolları izlemek yerine hiç duyuru yapmadan pat diye klip yayınlayarak sektöre yepyeni bir çıkış modeli getirdiler ve kusursuzluk yerine 'en yakın arkadaş grubu' samimiyetini sattılar.

Mabel Matiz

Mabel Matiz, pop müziğin yıllardır süregelen o tekdüze ve steril formüllerini tek başına yerle bir etti. Anadolu’nun köklü ezgilerini, halk ozanlarının felsefesini modern synth-pop ve elektronik altyapılarla harmanlayarak ana akım müziğe tamamen yeni, vizyoner ve cesur bir sanatsal kimlik kazandırdı; üstelik bunu hiçbir ana akım kalıbına boyun eğmeden, tamamen kendi estetik dünyasını sektöre kabul ettirerek yaptı.

Nova Norda

Plaza hayatındaki kurumsal kariyerini bir günde elinin tersiyle itip tamamen bağımsız olarak müzik yapmaya başlayan Nova Norda, Türkiye'deki 'pop sanatçısı' imajını baştan aşağı değiştirdi. Renkli saçları, abartılı ve sıra dışı sahne kostümleri, elektro-pop tarzı ve tamamen kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadın anlatısıyla, müzik sektöründe var olmak için dayatılan geleneksel kadın figürü kalıplarını paramparça etti.

Semicenk

Geleneksel arabesk ve fantezi müzik tınılarını modern pop ritimleriyle öyle bir miksledi ki, dijital platformlarda yayınladığı her şarkı istisnasız bir şekilde haftalarca YouTube ve Spotify listelerinin 1 numarasından inmedi.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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