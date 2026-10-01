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Ekim Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Ekim Ayının Bebekleri Buraya! Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

onedio.mimi - Onedio Editörü
01.10.2026 - 21:01
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Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Katy Perry – Firework

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Bruno Mars - Count on Me

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Taylor Swift - Daylight

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Miley Cyrus - Flowers

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Lady Gaga - Born This Way

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Rachel Platten - Fight Song

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Avicii – The Nights

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

OneRepublic - I Lived

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Coldplay – Paradise

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Sia – Unstoppable

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Coldplay – A Sky Full of Stars

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Sara Bareilles – Brave

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

Natasha Bedingfield - Unwritten

İyi ki doğdun, iyi ki varsın! Yeni yaşının sana mutluluk, sağlık ve başarı getirmesini dileriz. Hayallerinin gerçek olduğu bir yıl olsun! Bu şarkı, doğduğun güne özel olarak sana hazırladığımız bir hediye. Umarız beğenirsin. Şarkılar, hayatını daha da güzelleştirsin ve yeni yaşında her anın müzikle dolu olsun. Nice mutlu yaşlara!

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