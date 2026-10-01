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LeBron'un Tartışmalı Helikopter Tercihi Şaka Sanılmıştı: Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı

LeBron'un Tartışmalı Helikopter Tercihi Şaka Sanılmıştı: Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.10.2026 - 22:35
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NBA'in en çok konuşulan isimlerinden LeBron James'in yeni takımına ulaşım için yaptığı tercih, ilk duyulduğunda çoğu kişi tarafından şaka olarak karşılandı. Ancak ortaya çıkan görüntüler hem masrafı hem de taşıdığı riskler yüzünden tartışmayı yeniden başlattı.

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LeBron yeni takımı 76ers'a geçti.

LeBron yeni takımı 76ers'a geçti.

LeBron James'in 76ers'a geçmesi NBA'de sezonun en çok konuşulan transferlerinden biri oldu. Deneyimli yıldızın yeni takımıyla sözleşme imzalamasının ardından gözler sahadaki performansından çok, antrenmanlara nasıl ulaşacağına çevrildi. Çünkü James'in ailesi ve yaşamının merkezi New York bölgesinde kalmaya devam ediyor.

Helikopter antrenman sonrası havalandı.

Helikopter antrenman sonrası havalandı.

Tartışma, James'in 76ers'taki ilk antrenmanın ardından helikopterle ayrılmasıyla başladı. ESPN muhabiri Dave McMenamin'in aktardığına göre yıldız oyuncu, New York'taki üssüne helikopterle döndü. Takımın basın toplantısında konuşan Daryl Simons'a da konu soruldu ve görüntülerin şaka olmadığı netleşti. James'in hem New York hem de Philadelphia'da yaşam alanı bulunduğu ifade edildi.

Tek seferin bedeli 6 bin dolar.

Tek seferin bedeli 6 bin dolar.

İki şehir arasındaki mesafe karayoluyla trafiğe göre yaklaşık iki saati bulabilirken, helikopterle yolculuk çok daha kısa sürüyor. Bunun bedeli ise hiç küçük değil. Aktarılan bilgilere göre tek yönlü bir uçuşun maliyeti yaklaşık 6 bin dolar. Yani gidiş dönüş bir antrenman günü için 12 bin dolarlık bir hesap söz konusu.

Yıllık fatura çok daha yüksek.

Yıllık fatura çok daha yüksek.

Bu düzenin sezon boyunca sürmesi halinde 67 seferlik bir tablonun ortaya çıkabileceğini ve toplam faturanın yaklaşık 804 bin dolara ulaşabileceği hesaplandı. Ancak bu rakam bir tahmin. Diğer kaynaklarda James'in her gün helikopter kullanacağı değil, belirli bir uçuşun yapıldığı belirtiliyor. Konu çevreciler tarafından da eleştirildi. Helikopterin yaydığı karbondioksitin karayoluyla yapılan yolculuğa kıyasla çok daha yüksek olduğu hatırlatıldı.

Sosyal medya güvenlik uyarısı yaptı.

Sosyal medya güvenlik uyarısı yaptı.

Sosyal medyada en sert tepkiler ise güvenlik konusunda geldi. Kullanıcılar, 2020'de helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı hatırlatarak James'e daha temkinli olması çağrısında bulundu. Bryant'ın ölümü NBA camiasında hâlâ büyük bir yara olarak anılıyor. James'in helikopter tercihini sürdürüp sürdürmeyeceği ise sezon başladıkça netleşecek.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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