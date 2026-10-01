LeBron'un Tartışmalı Helikopter Tercihi Şaka Sanılmıştı: Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı
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NBA'in en çok konuşulan isimlerinden LeBron James'in yeni takımına ulaşım için yaptığı tercih, ilk duyulduğunda çoğu kişi tarafından şaka olarak karşılandı. Ancak ortaya çıkan görüntüler hem masrafı hem de taşıdığı riskler yüzünden tartışmayı yeniden başlattı.
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LeBron yeni takımı 76ers'a geçti.
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Helikopter antrenman sonrası havalandı.
Tek seferin bedeli 6 bin dolar.
Yıllık fatura çok daha yüksek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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