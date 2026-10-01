LeBron'un Tartışmalı Helikopter Tercihi Şaka Sanılmıştı: Gerçek Olduğu Ortaya Çıktı

Bu düzenin sezon boyunca sürmesi halinde 67 seferlik bir tablonun ortaya çıkabileceğini ve toplam faturanın yaklaşık 804 bin dolara ulaşabileceği hesaplandı. Ancak bu rakam bir tahmin. Diğer kaynaklarda James'in her gün helikopter kullanacağı değil, belirli bir uçuşun yapıldığı belirtiliyor. Konu çevreciler tarafından da eleştirildi. Helikopterin yaydığı karbondioksitin karayoluyla yapılan yolculuğa kıyasla çok daha yüksek olduğu hatırlatıldı.