Balıkçılar Turnayı Gözünden Vurdu: Sadece Bir Ayda 1000 Ton Balık Yakaladılar
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Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, eylül ayında yaklaşık 1000 ton balık yakaladı. Palamutla başlayan bereketli sezonun istavrit, çinekop ve hamsiyle sürmesi beklenirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler geçici süreyle limanda bekliyor.
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Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sezonun ilk ayında limanlara yaklaşık 1000 ton balık ulaştırıldı.
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Olumsuz hava nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağ ve tekne bakımı yapıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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