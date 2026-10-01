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Balıkçılar Turnayı Gözünden Vurdu: Sadece Bir Ayda 1000 Ton Balık Yakaladılar

Balıkçılar Turnayı Gözünden Vurdu: Sadece Bir Ayda 1000 Ton Balık Yakaladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 21:58
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Zonguldak'ta av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, eylül ayında yaklaşık 1000 ton balık yakaladı. Palamutla başlayan bereketli sezonun istavrit, çinekop ve hamsiyle sürmesi beklenirken, olumsuz hava koşulları nedeniyle tekneler geçici süreyle limanda bekliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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Sezonun ilk ayında limanlara yaklaşık 1000 ton balık ulaştırıldı.

Sezonun ilk ayında limanlara yaklaşık 1000 ton balık ulaştırıldı.

Zonguldak'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, geçen ay 1000 tona yakın balığı vatandaşlara ulaştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, küçük ve büyük teknelerle Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu ve Alaplı limanlarına yanaşan avcılar bu miktarda balık yakaladı.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, 1 Eylül itibarıyla limandan ortalama 10 bin kasa balık çıktığını belirtti. Aksu, palamudun bu sene iri ve kaliteli olduğunu, ardından istavrit, çinekop ve hamsi avının da bol geçeceğini söyledi.

Olumsuz hava nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağ ve tekne bakımı yapıyor.

Olumsuz hava nedeniyle denize açılamayan balıkçılar ağ ve tekne bakımı yapıyor.

Kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle son 4 gündür denize açılamayan balıkçılar, bu süreçte ağlarının bakım ve onarımını yapıyor. Aksu, 4 gün daha denize çıkamayacaklarını ancak tedarik zincirinde bir aksaklık yaşanmayacağını ifade etti.

Aksu, Karadeniz'in her yerinde balık bulunduğunu, havalar açılınca balıkçıların tekrar denize açılacağını ve vatandaşların uygun fiyata bol balık tüketebileceğini kaydetti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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