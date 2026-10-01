Balıkçılar Turnayı Gözünden Vurdu: Sadece Bir Ayda 1000 Ton Balık Yakaladılar

Zonguldak'ta 1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, geçen ay 1000 tona yakın balığı vatandaşlara ulaştırdı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, küçük ve büyük teknelerle Zonguldak, Karadeniz Ereğli, Kilimli, Kozlu ve Alaplı limanlarına yanaşan avcılar bu miktarda balık yakaladı.

Kilimli Su Ürünleri Kooperatifi Liman Müdürü Bülent Aksu, 1 Eylül itibarıyla limandan ortalama 10 bin kasa balık çıktığını belirtti. Aksu, palamudun bu sene iri ve kaliteli olduğunu, ardından istavrit, çinekop ve hamsi avının da bol geçeceğini söyledi.