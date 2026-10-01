Yapay Zekayla Timsah Görüntüsü Üretti: Arama Başlatıldı, Şimdi Hapis Cezası Bekliyor

Olaydan bir gün sonra görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Ye Lin'in ise yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişi ve görselleri telefonundan sildiği belirlendi. Mahkeme, Ye Lin'e 'yanlış bilgiyi yayma' ve 'adaletin işleyişini engelleme' suçlamaları yöneltti.

Haberlere göre Ye Lin bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir. Tercüman aracılığıyla konuşan Ye Lin'in suçunu kabul etmeyi planladığını söylediği aktarıldı.