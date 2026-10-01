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Yapay Zekayla Timsah Görüntüsü Üretti: Arama Başlatıldı, Şimdi Hapis Cezası Bekliyor

Yapay Zekayla Timsah Görüntüsü Üretti: Arama Başlatıldı, Şimdi Hapis Cezası Bekliyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 21:39
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Singapur'da yapay zekayla üretilen sahte bir timsah görseli yetkilileri harekete geçirdi. Görüntüde bir baraj gölünde timsah bulunduğu sanılınca ekipler arama başlattı ve göldeki tüm faaliyetler durduruldu. Görseli hazırlayan 30 yaşındaki kişi hakkında ise dava açıldı.

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Göldeki tüm su faaliyetleri durduruldu, yetkililer timsahı yakalamak için arama başlattı.

Göldeki tüm su faaliyetleri durduruldu, yetkililer timsahı yakalamak için arama başlattı.

Haberlere göre Myanmar vatandaşı 30 yaşındaki Ye Lin, 20 Ağustos'ta yapay zeka uygulamasıyla oluşturduğu görseli bir kişiye gönderdi. Mahkeme belgelerinde görselin Google'ın Gemini uygulamasıyla üretildiği belirtiliyor. Görüntü, ülkenin baraj göllerinden Pandan Rezervuarı'nda timsah bulunduğu izlenimi veriyordu.

Bilginin yetkililere ulaşması üzerine ulusal su kurumu PUB ile Ulusal Parklar Kurulu (NParks) bölgede arama ve yakalama çalışması başlattı. Singapur Kürek Birliği ile Singapur Kano Federasyonu'na da göldeki tüm su faaliyetlerini durdurmaları bildirildi.

Görselin sahte olduğu anlaşıldı, Ye Lin hakkında iki ayrı suçlamayla dava açıldı.

Görselin sahte olduğu anlaşıldı, Ye Lin hakkında iki ayrı suçlamayla dava açıldı.

Olaydan bir gün sonra görselin sahte olduğu ortaya çıktı. Ye Lin'in ise yapay zeka uygulamasındaki tüm geçmişi ve görselleri telefonundan sildiği belirlendi. Mahkeme, Ye Lin'e 'yanlış bilgiyi yayma' ve 'adaletin işleyişini engelleme' suçlamaları yöneltti.

Haberlere göre Ye Lin bu suçlamalar nedeniyle 10 yıla kadar hapis, 8 bin dolara kadar para cezası ya da her ikisine birden çarptırılabilir. Tercüman aracılığıyla konuşan Ye Lin'in suçunu kabul etmeyi planladığını söylediği aktarıldı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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