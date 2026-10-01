Yapay Zekayla Timsah Görüntüsü Üretti: Arama Başlatıldı, Şimdi Hapis Cezası Bekliyor
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Göldeki tüm su faaliyetleri durduruldu, yetkililer timsahı yakalamak için arama başlattı.
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Görselin sahte olduğu anlaşıldı, Ye Lin hakkında iki ayrı suçlamayla dava açıldı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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