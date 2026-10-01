Altın İçin Tüm Nehri Kazdılar: Madenler Koca Nehri Felakete Sürükledi

Beni Havzası'nda 2000 ile 2024 yılları arasında yasa dışı madencilik tespit edilen 52 küçük havzada su yüzeyi yüzde 21,5 arttı. Ancak bu artış daha fazla doğal su anlamına gelmiyor. Yeni su alanlarının önemli bölümü, altın çıkarılırken kazılan alanlarda oluşan yapay göletlerden meydana geliyor. Madenciliğin görülmediği 73 küçük havzada ise su yüzeyi yüzde 17,2 azaldı.

Aynı dönemde Beni Havzası yaklaşık 14 bin hektarlık doğal su alanını kaybetti. Madencilikle bağlantılı olarak ise yaklaşık 3 bin hektarlık yeni su alanı oluştu.