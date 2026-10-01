Altın İçin Tüm Nehri Kazdılar: Madenler Koca Nehri Felakete Sürükledi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bolivya'nın Amazon bölgesinde yer alan Kaka Nehri, onlarca yıldır süren altın madenciliği nedeniyle tanınmaz hale geldi. Bir zamanlar balıkçılık, ulaşım ve su ihtiyacı için kullanılan nehrin bazı kesimleri bugün yoğun tortu ve taş yığınlarıyla kaplı. Uydu verileri ve yerel halkın anlatımları, yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nehrin bazı kesimlerinde genişlik 200 metreden 500 ila 700 metreye kadar çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uydu görüntüleri, doğal su alanlarının yerini madencilik kaynaklı yapay göletlerin aldığını gösteriyor.
Yıkım sürerken Leco toplulukları kalan son temiz su kaynaklarını korumaya çalışıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın