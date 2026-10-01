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Altın İçin Tüm Nehri Kazdılar: Madenler Koca Nehri Felakete Sürükledi

Altın İçin Tüm Nehri Kazdılar: Madenler Koca Nehri Felakete Sürükledi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 21:20
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Bolivya'nın Amazon bölgesinde yer alan Kaka Nehri, onlarca yıldır süren altın madenciliği nedeniyle tanınmaz hale geldi. Bir zamanlar balıkçılık, ulaşım ve su ihtiyacı için kullanılan nehrin bazı kesimleri bugün yoğun tortu ve taş yığınlarıyla kaplı. Uydu verileri ve yerel halkın anlatımları, yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

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Nehrin bazı kesimlerinde genişlik 200 metreden 500 ila 700 metreye kadar çıktı.

Nehrin bazı kesimlerinde genişlik 200 metreden 500 ila 700 metreye kadar çıktı.

Altın çıkarmak için kullanılan büyük tarak makineleri ve iş makineleri nehir tabanındaki kum ve taşları sürekli yerinden çıkarıyor. Çıkarılan malzemenin kıyılara yığılması nehrin doğal akışını değiştirirken, bazı bölgelerde yatağın ciddi biçimde genişlemesine yol açtı. Yerel halkın aktardığına göre geçmişte yaklaşık 200 metre genişliğinde olan kesimler bugün 500 ila 700 metreye ulaşmış durumda.

Nehir çevresinde yaşayan Leco toplulukları değişimi doğrudan hissediyor. Bölge sakinleri, geçmişte berrak olan nehir suyunun artık kullanılamadığını, balıkçılığın büyük ölçüde azaldığını ve nehirde tekneyle ilerlemenin zorlaştığını belirtiyor.

Uydu görüntüleri, doğal su alanlarının yerini madencilik kaynaklı yapay göletlerin aldığını gösteriyor.

Uydu görüntüleri, doğal su alanlarının yerini madencilik kaynaklı yapay göletlerin aldığını gösteriyor.

Beni Havzası'nda 2000 ile 2024 yılları arasında yasa dışı madencilik tespit edilen 52 küçük havzada su yüzeyi yüzde 21,5 arttı. Ancak bu artış daha fazla doğal su anlamına gelmiyor. Yeni su alanlarının önemli bölümü, altın çıkarılırken kazılan alanlarda oluşan yapay göletlerden meydana geliyor. Madenciliğin görülmediği 73 küçük havzada ise su yüzeyi yüzde 17,2 azaldı.

Aynı dönemde Beni Havzası yaklaşık 14 bin hektarlık doğal su alanını kaybetti. Madencilikle bağlantılı olarak ise yaklaşık 3 bin hektarlık yeni su alanı oluştu.

Yıkım sürerken Leco toplulukları kalan son temiz su kaynaklarını korumaya çalışıyor.

Yıkım sürerken Leco toplulukları kalan son temiz su kaynaklarını korumaya çalışıyor.

Eskiden kano gezileri yapılan ve kamp kurulan kumsalların yerini taş, kum ve madencilik atıkları aldı. Altın madenciliğinde kullanılan cıvanın yanı sıra makinelerden kaynaklanan yakıt ve yağ kalıntıları da su kalitesi üzerinde baskı oluşturuyor. Uzmanlar, nehir tabanının sürekli kazılmasının su yaşam alanlarını bozduğunu belirtiyor.

Bolivya Maden İdaresi'nin (AJAM) Mart 2026'da gerçekleştirdiği operasyonlar, bölgede yasa dışı madenciliğin ve ağır iş makinelerinin hâlâ aktif olduğunu ortaya koydu. Leco toplulukları ise nehre bağlanan küçük derelerin başında nöbet tutarak son temiz su kaynaklarını kurtarmaya çalışıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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