Fareleri Kokuyla Kandırıp Tarlalarını Kurtardılar: Aç Fareler Tohumları Bulamadı
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Avustralya'da bilim insanları, farelerin buğday tohumlarını bulmasını zorlaştıran zehirsiz bir yöntem denedi. Tarlalara seyreltilmiş buğday rüşeymi yağı püskürten ekip, tohum kaybını yüzde 74'e kadar azalttı.
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Yeni Güney Galler'deki bir çiftlikte beş farklı uygulama 60 parselde denendi.
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Tarlaya yayılan buğday kokusu, farelerin tohumları tek tek bulmasını imkansız hale getirdi.
Yöntem buğdayın en savunmasız olduğu dönemde koruma sağlıyor ve farelere direnç geliştirmek için net bir yol bırakmıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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