Fareleri Kokuyla Kandırıp Tarlalarını Kurtardılar: Aç Fareler Tohumları Bulamadı

Fareler tohumları kokuyla bulabiliyor ve tam kokunun geldiği noktayı kazıyor. Araştırmacılar bu nedenle seyreltilmiş buğday rüşeymi yağını tarlaya püskürterek tüm alanın buğday gibi kokmasını sağladı. Profesör Banks, her yer tohum gibi koktuğunda farelerin kazmak yerine başka yiyecek aramaya yöneldiğini belirtiyor. Aç olan hayvanların zor bulunan yiyeceği aramaya sınırsız zaman ayıramadığını da ifade ediyor.

Ekim sırasında ve sonrasında püskürtülen parsellerde tohum kaybı, işlem yapılmayan parsellere göre yüzde 63 daha az oldu. Ekimden önce püskürtülen parsellerde bu oran yüzde 74'e çıktı. Bilim insanları bunun, farelerin ekim yapılmadan önce yaygın buğday kokusunu görmezden gelmeyi öğrenmesinden kaynaklanabileceğini söylüyor.