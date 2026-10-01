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Fareleri Kokuyla Kandırıp Tarlalarını Kurtardılar: Aç Fareler Tohumları Bulamadı

Fareleri Kokuyla Kandırıp Tarlalarını Kurtardılar: Aç Fareler Tohumları Bulamadı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.10.2026 - 21:09
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Avustralya'da bilim insanları, farelerin buğday tohumlarını bulmasını zorlaştıran zehirsiz bir yöntem denedi. Tarlalara seyreltilmiş buğday rüşeymi yağı püskürten ekip, tohum kaybını yüzde 74'e kadar azalttı.

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Yeni Güney Galler'deki bir çiftlikte beş farklı uygulama 60 parselde denendi.

Yeni Güney Galler'deki bir çiftlikte beş farklı uygulama 60 parselde denendi.

Fare istilasının yaşandığı 2021'de Sidney Üniversitesi araştırmacıları, Yeni Güney Galler'de Pleasant Hills'in yaklaşık 10 kilometre kuzeybatısındaki bir çiftlikte beş farklı uygulamayı 60 parselde test etti. Amaç, yeni ekilen buğdayın çevresindeki kokuyu değiştirerek farelerin verdiği zararı azaltmaktı. Çalışmayı doktora öğrencisi Finn Parker yürüttü; Profesör Peter Banks, Dr. Catherine Price ve Jenna Bytheway de ekipte yer aldı. Bulgular Nature Sustainability dergisinde yayımlandı.

Deneyde iki parsele buğday rüşeymi yağı çözeltisi uygulandı. Üç kontrol grubunda ise parseller kanola yağıyla kaplandı, çiğnendi ya da hiç müdahale edilmedi. Bu üç grubun sonuçları birbirine benzedi ve rüşeymi yağı uygulanan parsellere kıyasla belirgin biçimde daha fazla zarar gördü.

Tarlaya yayılan buğday kokusu, farelerin tohumları tek tek bulmasını imkansız hale getirdi.

Tarlaya yayılan buğday kokusu, farelerin tohumları tek tek bulmasını imkansız hale getirdi.

Fareler tohumları kokuyla bulabiliyor ve tam kokunun geldiği noktayı kazıyor. Araştırmacılar bu nedenle seyreltilmiş buğday rüşeymi yağını tarlaya püskürterek tüm alanın buğday gibi kokmasını sağladı. Profesör Banks, her yer tohum gibi koktuğunda farelerin kazmak yerine başka yiyecek aramaya yöneldiğini belirtiyor. Aç olan hayvanların zor bulunan yiyeceği aramaya sınırsız zaman ayıramadığını da ifade ediyor.

Ekim sırasında ve sonrasında püskürtülen parsellerde tohum kaybı, işlem yapılmayan parsellere göre yüzde 63 daha az oldu. Ekimden önce püskürtülen parsellerde bu oran yüzde 74'e çıktı. Bilim insanları bunun, farelerin ekim yapılmadan önce yaygın buğday kokusunu görmezden gelmeyi öğrenmesinden kaynaklanabileceğini söylüyor.

Yöntem buğdayın en savunmasız olduğu dönemde koruma sağlıyor ve farelere direnç geliştirmek için net bir yol bırakmıyor.

Yöntem buğdayın en savunmasız olduğu dönemde koruma sağlıyor ve farelere direnç geliştirmek için net bir yol bırakmıyor.

Buğday, ekimden çimlenmeye kadar geçen yaklaşık iki haftalık sürede farelere karşı en savunmasız halde bulunuyor. Parker, kamuflajın tohumlar çimlenene kadar etkili kaldığını belirtiyor. Araştırmacılara göre kullanılan koku, farelerin zaten buğdayı bulmak için güvendiği koku olduğundan hayvanlara direnç geliştirmeleri için belirgin bir yol sunmuyor.

Deney, Avustralya'da fare sorununun ciddi boyutlara ulaştığı dönemde yapıldı. NSW Farmers o dönem fare istilasının ülke genelindeki ürünlere 1 milyar dolara varan zarar verebileceğini tahmin ediyordu. Banks, kokuyla yiyecek bulan diğer hayvanlar ve farklı ürünler için de benzer bir yaklaşımın işe yarayabileceğini ifade ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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