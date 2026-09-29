Kümesin Önüne Belçika Kurdu Dikti: 800 Bin Liralık Serveti 24 Saat Koruyor

Kuşların yüksek maddi ve manevi değeri nedeniyle her türlü önlemi aldığını belirten Muhammet Murat Yılmaz, güvercinlerin ayaklarına çıkarılması imkânsız olan özel çelik bilezikler takıyor. Kesilmeye çalışıldığında sakatlanma riski taşıyan bu bilezikler, kuşların aidiyetini kesin olarak kanıtlıyor. Erzurum’un çetin kış şartlarına dayanıklı olarak inşa edilen çelik kapılı kümes, hem güncel güvenlik teknolojileri hem de sadık guard köpeği sayesinde günün her saati kesintisiz şekilde denetim altında tutuluyor. Yetiştirici Yılmaz, tutkuyla bağlı olduğu bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.