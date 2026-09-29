Kümesin Önüne Belçika Kurdu Dikti: 800 Bin Liralık Serveti 24 Saat Koruyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, çocukluk yıllarında başlayan güvercin tutkusunu yüksek güvenlikli bir hobiye dönüştürdü. İlkokul çağlarından bu yana yaklaşık 37 senedir kuş yetiştiren Yılmaz, piyasa değeri yüz binlerce lirayı bulan özel Şebap ırkı güvercinlerini korumak amacıyla kümesine çelik kapı, 24 saat kayıt yapan kamera sistemi ve özel eğitimli bir Belçika kurdu yerleştirdi. Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren yetiştirici, toplam değeri 800 bin TL’yi bulan koleksiyonunu ticari bir kazanç kapısından ziyade büyük bir tutku olarak tanımlıyor.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nadir Bulunan Şebap Güvercinleri Türkiye Genelinde Düzenlenen Yarışmalarda Büyük İlgi Görmeye Devam Ediyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kümes Çevresine Yerleştirilen Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Hırsızlık Riskini Tamamen Ortadan Kaldırmayı Amaçlıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın