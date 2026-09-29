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Kümesin Önüne Belçika Kurdu Dikti: 800 Bin Liralık Serveti 24 Saat Koruyor

Kümesin Önüne Belçika Kurdu Dikti: 800 Bin Liralık Serveti 24 Saat Koruyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 19:11
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Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan 44 yaşındaki Muhammet Murat Yılmaz, çocukluk yıllarında başlayan güvercin tutkusunu yüksek güvenlikli bir hobiye dönüştürdü. İlkokul çağlarından bu yana yaklaşık 37 senedir kuş yetiştiren Yılmaz, piyasa değeri yüz binlerce lirayı bulan özel Şebap ırkı güvercinlerini korumak amacıyla kümesine çelik kapı, 24 saat kayıt yapan kamera sistemi ve özel eğitimli bir Belçika kurdu yerleştirdi. Şebap Güvercin Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren yetiştirici, toplam değeri 800 bin TL’yi bulan koleksiyonunu ticari bir kazanç kapısından ziyade büyük bir tutku olarak tanımlıyor.

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Nadir Bulunan Şebap Güvercinleri Türkiye Genelinde Düzenlenen Yarışmalarda Büyük İlgi Görmeye Devam Ediyor

Nadir Bulunan Şebap Güvercinleri Türkiye Genelinde Düzenlenen Yarışmalarda Büyük İlgi Görmeye Devam Ediyor

Osmanlı döneminden günümüze kadar korunan Şebap güvercinleri, düzgün tüy yapısı, gaga formu, göğüs genişliği ve duruş asaletiyle Türkiye’deki kuş sevdalıları arasında özel bir yere sahip bulunuyor. Yılmaz’ın kümesinde yer alan 25 ile 30 arasındaki özel kuşun birim fiyatı kalitesine göre 15-20 bin TL ile 200 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Türkiye genelinde düzenlenen güzellik festivallerinde podyuma çıkan bu özel ırk, sergilediği estetik görünüm sayesinde meraklıları tarafından yüksek meblağlarla alıcı buluyor.

Kümes Çevresine Yerleştirilen Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Hırsızlık Riskini Tamamen Ortadan Kaldırmayı Amaçlıyor

Kümes Çevresine Yerleştirilen Üst Düzey Güvenlik Önlemleri Hırsızlık Riskini Tamamen Ortadan Kaldırmayı Amaçlıyor

Kuşların yüksek maddi ve manevi değeri nedeniyle her türlü önlemi aldığını belirten Muhammet Murat Yılmaz, güvercinlerin ayaklarına çıkarılması imkânsız olan özel çelik bilezikler takıyor. Kesilmeye çalışıldığında sakatlanma riski taşıyan bu bilezikler, kuşların aidiyetini kesin olarak kanıtlıyor. Erzurum’un çetin kış şartlarına dayanıklı olarak inşa edilen çelik kapılı kümes, hem güncel güvenlik teknolojileri hem de sadık guard köpeği sayesinde günün her saati kesintisiz şekilde denetim altında tutuluyor. Yetiştirici Yılmaz, tutkuyla bağlı olduğu bu değerli mirası gelecek nesillere aktarmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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