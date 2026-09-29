Yağmura ve Rüzgara Meydan Okuyor: Binlerce Yıldır Sönmeyen Ateşin Üstüne Tapınak Kurdular
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Kaynak: https://www.atlasobscura.com/places/f...
Azerbaycan’ın Abşeron Yarımadası, yer altından sızan doğal gaz kaynaklarının oluşturduğu ve asırlardır sönmeyen alevleriyle dünyada eşine az rastlanır bir jeolojik mirasa ev sahipliği yapıyor. Yüzeye ulaşan hidrokarbon gazlarının oksijenle temas etmesi sonucu ortaya çıkan bu kesintisiz ateşler, bölgenin tarihsel ve kültürel kimliğini derinden etkiledi.
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Yerkürenin derinliklerinden sızan gazlar zorlu hava şartlarına rağmen alevlerin sürekli canlı kalmasını sağlıyor.
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Yüzyıllar boyunca kutsal kabul edilen doğal alevlerin çevresinde mimari ve dini mimarinin benzersiz örnekleri yükseldi.
Yerin altındaki zengin hidrokarbon kaynakları ülkenin kimliğini ve kültürel mirasını şekillendiren temel unsur haline geldi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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