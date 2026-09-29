Yağmura ve Rüzgara Meydan Okuyor: Binlerce Yıldır Sönmeyen Ateşin Üstüne Tapınak Kurdular

Bölgenin en ikonik noktalarından biri olan Yanar Dağ, yer altındaki gaz akışının kesintisiz devam etmesi sayesinde rüzgâr ve yağmur gibi çetin hava koşullarından etkilenmeden varlığını koruyor. Toprak çatlaklarından dışarı süzülen doğal gaz, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan yıllardır yanmayı sürdürüyor. Bu büyüleyici doğa olayı, hem bilim dünyasının hem de bölgeyi ziyaret eden binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor.