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Yağmura ve Rüzgara Meydan Okuyor: Binlerce Yıldır Sönmeyen Ateşin Üstüne Tapınak Kurdular

Yağmura ve Rüzgara Meydan Okuyor: Binlerce Yıldır Sönmeyen Ateşin Üstüne Tapınak Kurdular

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 17:56
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Azerbaycan’ın Abşeron Yarımadası, yer altından sızan doğal gaz kaynaklarının oluşturduğu ve asırlardır sönmeyen alevleriyle dünyada eşine az rastlanır bir jeolojik mirasa ev sahipliği yapıyor. Yüzeye ulaşan hidrokarbon gazlarının oksijenle temas etmesi sonucu ortaya çıkan bu kesintisiz ateşler, bölgenin tarihsel ve kültürel kimliğini derinden etkiledi.

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Kaynak: https://www.atlasobscura.com/places/f...
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Yerkürenin derinliklerinden sızan gazlar zorlu hava şartlarına rağmen alevlerin sürekli canlı kalmasını sağlıyor.

Yerkürenin derinliklerinden sızan gazlar zorlu hava şartlarına rağmen alevlerin sürekli canlı kalmasını sağlıyor.

Bölgenin en ikonik noktalarından biri olan Yanar Dağ, yer altındaki gaz akışının kesintisiz devam etmesi sayesinde rüzgâr ve yağmur gibi çetin hava koşullarından etkilenmeden varlığını koruyor. Toprak çatlaklarından dışarı süzülen doğal gaz, herhangi bir müdahaleye ihtiyaç duymadan yıllardır yanmayı sürdürüyor. Bu büyüleyici doğa olayı, hem bilim dünyasının hem de bölgeyi ziyaret eden binlerce turistin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yüzyıllar boyunca kutsal kabul edilen doğal alevlerin çevresinde mimari ve dini mimarinin benzersiz örnekleri yükseldi.

Yüzyıllar boyunca kutsal kabul edilen doğal alevlerin çevresinde mimari ve dini mimarinin benzersiz örnekleri yükseldi.

Topraktan yükselen alevler, tarih boyunca bölgede yaşayan topluluklar için yalnızca doğal bir fenomen olmakla kalmayıp mistik bir anlam da taşıdı. Özellikle Zerdüştlük gibi ateşi merkeze alan inanç sistemlerinde bu alevler kutsal sayıldı. Bu kültürel birikimin en somut göstergesi ise Bakü yakınlarında inşa edilen Ateşgah Tapınağı oldu. Doğal gaz kaynaklarının tam merkezinde konumlanan bu ibadet kompleksi, farklı dönemlerde bölgeye gelen inananların buluşma noktasına dönüştü.

Yerin altındaki zengin hidrokarbon kaynakları ülkenin kimliğini ve kültürel mirasını şekillendiren temel unsur haline geldi.

Yerin altındaki zengin hidrokarbon kaynakları ülkenin kimliğini ve kültürel mirasını şekillendiren temel unsur haline geldi.

Ateşgah ve Yanar Dağ gibi simge yapılar, Azerbaycan’ın zengin yer altı kaynaklarının tarihi ve mimariyle nasıl bütünleştiğini net biçimde gözler önüne seriyor. Doğanın sunduğu bu benzersiz süreç, ülkenin geçmişten geleceğe uzanan kültürel hafızasında ve turizm potansiyelinde vazgeçilmez bir rol oynamaya devam ediyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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