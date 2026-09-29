Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup: "Çektiğim Paradan Fazlasını Yatırdım, Param İçeride Kaldı"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fon soruşturmasında malvarlığı dondurulan 42 kişi arasında yer alan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, hakkındaki 11 milyar liralık para çekme iddiasına ilk kez kendisi yanıt verdi. Gazeteci Burak Doğan'ın sorularını cevaplayan Sandal, krizden bir gün önce fona yüklü miktarda para yatırdığını ve parasının içeride kaldığını söyledi.
Dubai'de olduğunu da doğrulayan Sandal, ifadeye çağrılırsa Türkiye'ye döneceğini belirtti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırım yaptım. Param içeride kaldı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sandal'ın itiraz ettiği rakam ise dosyaya yansıyan 11 milyar 126 milyon liralık çıkış.
Mustafa Sandal ise eşiyle arasında maddi hiçbir ortaklık olmadığını açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın