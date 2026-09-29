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Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup: "Çektiğim Paradan Fazlasını Yatırdım, Param İçeride Kaldı"

Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup: "Çektiğim Paradan Fazlasını Yatırdım, Param İçeride Kaldı"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 19:19
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Fon soruşturmasında malvarlığı dondurulan 42 kişi arasında yer alan Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal, hakkındaki 11 milyar liralık para çekme iddiasına ilk kez kendisi yanıt verdi. Gazeteci Burak Doğan'ın sorularını cevaplayan Sandal, krizden bir gün önce fona yüklü miktarda para yatırdığını ve parasının içeride kaldığını söyledi.

Dubai'de olduğunu da doğrulayan Sandal, ifadeye çağrılırsa Türkiye'ye döneceğini belirtti.

Kaynak: Burak Doğan / X

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"15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırım yaptım. Param içeride kaldı."

"15 Eylül tarihinde çektiğim paradan daha fazla yatırım yaptım. Param içeride kaldı."

Melis Sütşurup Sandal'a yöneltilen sorulardan biri, işlem çıkışlarının 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında olup olmadığıydı. 'Evet' diye yanıt veren Sandal hemen ardından ekledi: 'Hatta bir gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum. Bu durum, benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir.'

Fonlardan ilk çekimi ne zaman yaptığı sorusuna ise net bir tarih veremedi. 'İnanın, tam tarih olarak hatırlamam mümkün değil. Temmuz ayı olabilir ama şu an ne desem yalan olur' diyen Sandal, doğru cevaplayabilmek için hesap özetini istemesi gerektiğini söyledi.

Krizden bir gün önce yaptığı yatırımın altını bir kez daha çizdi: 'Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum. Ben haksız bir kazanç elde etmedim.'

Sandal'ın itiraz ettiği rakam ise dosyaya yansıyan 11 milyar 126 milyon liralık çıkış.

Sandal'ın itiraz ettiği rakam ise dosyaya yansıyan 11 milyar 126 milyon liralık çıkış.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü sermaye piyasası soruşturmasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin malvarlığı donduruldu. Borsacı Cihan Sütşurup'un kızı Melis Sütşurup Sandal'ın, soruşturma başlamadan önce tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 lira çektiği iddia edildi.

Mynet'in TERA Portföy TLY fonunun yatırımcı tablosuna dayandırdığı habere göre Sandal adına 11 milyar 515 milyon liralık toplam çıkış ve 2 milyar 119 milyon liralık kâr kaydı bulunuyor. Aynı tabloda 16 Eylül itibarıyla fonda takılı kalan 249 milyon 992 bin 453 liralık bir bakiye de yer alıyor.

'Birçok kişi gibi ben de fon alımı yapmıştım. Fakat kesinlikle yazılan rakamlar doğru değil' diyen Sandal, duyum alıp parayı çektiği iddialarının da tamamen yalan olduğunu, incelemeler tamamlandığında bunun anlaşılacağını söyledi.

Sandal'ın avukatı da yazılı açıklamasında 11 milyar liralık rakamın müvekkilinin gerçek yatırım ve para hareketlerini yansıtmadığını savundu. Tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında tarih ve tutarlarıyla yer aldığını vurgulayan avukat, Dubai'ye ya da başka bir ülkeye yüklü para transferi yapılmadığını, yurt dışı ödemelerin bir konut alımına ait sözleşmeli taksitlerden ibaret olduğunu kaydetti.

Burak Doğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım:

Mustafa Sandal ise eşiyle arasında maddi hiçbir ortaklık olmadığını açıkladı.

Mustafa Sandal ise eşiyle arasında maddi hiçbir ortaklık olmadığını açıkladı.

Melis Sandal ağustos ayında Dubai'ye gitmiş ve henüz Türkiye'ye dönmemişti. Sandal, Burak Doğan'a verdiği yanıtlarda bu durumu doğruladı: 'Geçen seneden beri oğlumun eğitimi için yurt dışındayım, bu doğru. Tabii ki ifademe başvurulursa dönerim.'

Mustafa Sandal'ın da soruşturma öncesinde Dubai'de oturum izni için başvurduğu öne sürülmüştü. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesinin haksız ve kötü niyetli olduğunu dile getirdi: 'Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır. Ben 32 yıldır müzik sektöründeyim ve müzikten başka hiçbir işim, uğraşım ve gelirim yoktur.'

Dubai meselesine de açıklık getiren Sandal, Melis'in oğlunun Dubai'de okuduğunu, bu nedenle eş durumundan Golden Visa ile oturum izni aldığını anlattı. Açıklamasını şu sözlerle bitirdi: 'Şahsımla ilgili iftira ve hakaret içeren tüm haber ve yorumlarla ilgili avukatım gerekli hukuki takibi yapmaktadır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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