Mustafa Sandal'ın Eşi Melis Sütşurup: "Çektiğim Paradan Fazlasını Yatırdım, Param İçeride Kaldı"

Melis Sütşurup Sandal'a yöneltilen sorulardan biri, işlem çıkışlarının 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında olup olmadığıydı. 'Evet' diye yanıt veren Sandal hemen ardından ekledi: 'Hatta bir gün öncesinde de yüklü miktarda para yatırıp alım yaptım ve fonların kapatılmasıyla mağdur oldum. Bu durum, benim herhangi bir şekilde haksız kazanç elde etmediğimin delilidir.'

Fonlardan ilk çekimi ne zaman yaptığı sorusuna ise net bir tarih veremedi. 'İnanın, tam tarih olarak hatırlamam mümkün değil. Temmuz ayı olabilir ama şu an ne desem yalan olur' diyen Sandal, doğru cevaplayabilmek için hesap özetini istemesi gerektiğini söyledi.

Krizden bir gün önce yaptığı yatırımın altını bir kez daha çizdi: 'Fon krizinin yaşandığı günün bir gün öncesinde para yatırdım. Şu an bu nedenle büyük mağduriyet yaşıyorum. Ben haksız bir kazanç elde etmedim.'