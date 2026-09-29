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Melis Sütşurup ve Babasının Mal Varlığına El Konuldu, Haklarında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Melis Sütşurup ve Babasının Mal Varlığına El Konuldu, Haklarında Yakalama Kararı Çıkarıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 19:46 Son Güncelleme: 29.09.2026 - 20:09
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Fon soruşturmasına adı karışan şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup’un tüm mal varlığına el konuldu. Ayrıca Melis Sütşurup ve babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Kaynak: Burak Doğan / X

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Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Kamuoyunun yakından takip ettiği fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un tüm mal varlıklarına el konulurken, her iki isim hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Türkiye gündemini yakından ilgilendiren fon soruşturmasında yargı süreci devam ediyor. Soruşturma kapsamında alınan son kararla, dosyada şüpheli sıfatıyla yer alan Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un üzerlerine kayıtlı tüm taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.

Soruşturmayı yürüten adli makamların aldığı kararlarla süreç yeni bir boyut kazandı. Mal varlıklarına yönelik tedbir kararının ardından Melis Sandal ve Cihan Sütşurup hakkında yakalama emri çıkarıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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