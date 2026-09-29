Mustafa Sandal'a Dubai Oturumu İddiası: Melis Sütşurup'un 11 Milyar TL Çekip Dubai'ye Taşındığı Öne Sürüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kurum için mal varlığı tedbiri talep edildi. Listede borsacı Cihan Sütşurup ve kızı Melis Sütşurup Sandal da yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre Melis Sütşurup Sandal, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çekti. Hesapta ise yaklaşık 249 milyon 992 bin TL kaldığı ve bu paranın çekilemediği ileri sürüldü.

Savcılık, aynı dönemde Borsa İstanbul'da bazı hisselerde normalin yaklaşık 100 katına varan fiyat hareketlerine yol açan manipülatif işlemler yapıldığı iddialarını inceliyor.