Mustafa Sandal'a Dubai Oturumu İddiası: Melis Sütşurup'un 11 Milyar TL Çekip Dubai'ye Taşındığı Öne Sürüldü
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Fon soruşturmasında eşi Melis Sütşurup Sandal'ın adı geçen Mustafa Sandal hakkında bu kez bir Dubai iddiası gündeme geldi. Sandal'ın soruşturmadan önce Dubai'de oturum izni için başvurduğu, Melis Sütşurup'un ise fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Çift ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
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Mustafa Sandal'ın, fon soruşturması patlak vermeden önce Dubai'de oturum izni almak için başvurduğu ortaya çıktı.
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Üstelik Sandal'ın geçtiğimiz günlerde Dubai havalimanında polis tarafından çevrildiği iddia edildi.
Soruşturmada 42 kişinin mal varlığına tedbir konulmuş, Melis Sütşurup'un 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.
Öte yandan Melis Sütşurup'un parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.
Mustafa Sandal ise iddialara "Benim alnım ak!" diyerek yanıt vermişti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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