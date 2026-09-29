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Mustafa Sandal'a Dubai Oturumu İddiası: Melis Sütşurup'un 11 Milyar TL Çekip Dubai'ye Taşındığı Öne Sürüldü

Mustafa Sandal'a Dubai Oturumu İddiası: Melis Sütşurup'un 11 Milyar TL Çekip Dubai'ye Taşındığı Öne Sürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 07:37
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Fon soruşturmasında eşi Melis Sütşurup Sandal'ın adı geçen Mustafa Sandal hakkında bu kez bir Dubai iddiası gündeme geldi. Sandal'ın soruşturmadan önce Dubai'de oturum izni için başvurduğu, Melis Sütşurup'un ise fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği öne sürüldü. Çift ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.

Kaynak: Ömer Karahan / Sabah

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Mustafa Sandal'ın, fon soruşturması patlak vermeden önce Dubai'de oturum izni almak için başvurduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sandal'ın, fon soruşturması patlak vermeden önce Dubai'de oturum izni almak için başvurduğu ortaya çıktı.

İddiayı Günaydın yazarı Ömer Karahan bugünkü köşesinde gündeme taşıdı. Karahan'ın aktardığına göre Sandal, sermaye piyasalarına yönelik fon soruşturması kamuoyuna yansımadan önce Dubai'den oturum izni almak için resmi başvuru yaptı.

Haberin spotunda Sandal'ın oturum iznini aldığı yazılsa da metinde başvuru aşamasından söz ediliyor. İznin sonuçlanıp sonuçlanmadığı henüz netlik kazanmış değil. Zamanlama ise dikkat çekiyor: başvurunun, eşi Melis Sütşurup Sandal'ın adının soruşturmada geçmesinden önceye denk geldiği belirtiliyor.

Üstelik Sandal'ın geçtiğimiz günlerde Dubai havalimanında polis tarafından çevrildiği iddia edildi.

Üstelik Sandal'ın geçtiğimiz günlerde Dubai havalimanında polis tarafından çevrildiği iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Sandal, yurt dışındaki bir konserine gitmek için Dubai'den ayrılmak istediği sırada havalimanında Dubai polisi tarafından durduruldu ve ülkeden çıkışına izin verilmedi.

İşlemlerin tamamlanması için 2 gün daha Dubai'de kalmak zorunda kalan ünlü şarkıcı, bunun üzerine özel jet kiraladı. Sandal'ın bu jetle yurt dışındaki konserine son anda yetiştiği ileri sürüldü. Polisin Sandal'ı hangi gerekçeyle durdurduğuna dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Soruşturmada 42 kişinin mal varlığına tedbir konulmuş, Melis Sütşurup'un 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.

Soruşturmada 42 kişinin mal varlığına tedbir konulmuş, Melis Sütşurup'un 11 milyar TL'yi aşkın para çektiği iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet iddialarıyla yürüttüğü soruşturmada 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kurum için mal varlığı tedbiri talep edildi. Listede borsacı Cihan Sütşurup ve kızı Melis Sütşurup Sandal da yer aldı.

Soruşturma dosyasına göre Melis Sütşurup Sandal, 1 Temmuz ile 16 Eylül arasında tasfiye edilen fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL çekti. Hesapta ise yaklaşık 249 milyon 992 bin TL kaldığı ve bu paranın çekilemediği ileri sürüldü.

Savcılık, aynı dönemde Borsa İstanbul'da bazı hisselerde normalin yaklaşık 100 katına varan fiyat hareketlerine yol açan manipülatif işlemler yapıldığı iddialarını inceliyor.

Öte yandan Melis Sütşurup'un parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Öte yandan Melis Sütşurup'un parayı çektikten sonra Dubai'ye gittiği ve henüz Türkiye'ye dönmediği öne sürüldü.

Karahan'ın yazısında Melis Sütşurup Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği de iddia edildi. Ancak ünlü ismin fondaki parasını çektikten sonra Dubai'ye gittiği, dolayısıyla yasak devreye girdiğinde Türkiye dışında olduğu öne sürülüyor.

Sütşurup Sandal ise avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada 11 milyar liralık para çekildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıklamada tüm işlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında tarih ve tutarlarıyla yer aldığı, yatırımların hâlâ fonlarda durduğu vurgulandı. Avukat, müvekkilinin 'diğer yatırımcılar gibi mağdur olan ve maddi zarara uğrayan kişiler arasında' olduğunu belirterek fon krizinden kısa süre önce fonlara yeniden yatırım yapıldığını da kaydetti.

Mustafa Sandal ise iddialara "Benim alnım ak!" diyerek yanıt vermişti.

Mustafa Sandal ise iddialara "Benim alnım ak!" diyerek yanıt vermişti.

27 Eylül akşamı sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sandal, soruşturmayla hiçbir bağının olmadığını söyledi: 'Benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır.'

32 yıldır tek gelir kaynağının müzik olduğunu hatırlatan şarkıcı, 'Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum' ifadelerini kullandı. Eşiyle ilgili kısımda ise gerekli açıklamaların Melis Sütşurup Sandal ve avukatı tarafından yapıldığını belirtmekle yetindi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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