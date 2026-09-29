Motovlogcu Dayı Olarak Tanınan Cumhur Kahraman, Motosikletine Tır Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Edinilen bilgiye göre Kahraman, Dikili'de motosikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen tır motosiklete çarptı. Darbenin etkisiyle yola savrulan Kahraman'a, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan fenomen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yol kenarında çekilen görüntülerde, devrilmiş motosiklet ve yola saçılan motor parçaları dikkat çekti. Kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için teknik inceleme ve trafik soruşturması başlatıldı. Cenaze ve defin programına ilişkin resmî bir takvim ise henüz paylaşılmadı.