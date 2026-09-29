Motovlogcu Dayı Olarak Tanınan Cumhur Kahraman, Motosikletine Tır Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti
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Motosiklet ve trafik güvenliği videolarıyla tanınan, takipçilerinin 'Motovlogcu Dayı' diye bildiği sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kahraman'ın kullandığı motosiklete bir tır çarptı. Acı haberin ardından takipçilerinin dikkatini çeken detay ise son paylaşımıydı: Kahraman, sosyal medya hesabına kazadan yalnızca birkaç saat önce içerik yüklemişti.
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Kaza 28 Eylül'de Dikili'de yaşandı; tırın çarptığı motosiklet yola savruldu, Kahraman ağır yaralandı.
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Yol güvenliğini anlatan videolarıyla Kahraman, motosiklet camiasının en tanıdık yüzlerinden biri olmuştu.
Ölüm haberinin ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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