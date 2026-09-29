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Motovlogcu Dayı Olarak Tanınan Cumhur Kahraman, Motosikletine Tır Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Motovlogcu Dayı Olarak Tanınan Cumhur Kahraman, Motosikletine Tır Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
29.09.2026 - 07:54
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Motosiklet ve trafik güvenliği videolarıyla tanınan, takipçilerinin 'Motovlogcu Dayı' diye bildiği sosyal medya fenomeni Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kahraman'ın kullandığı motosiklete bir tır çarptı. Acı haberin ardından takipçilerinin dikkatini çeken detay ise son paylaşımıydı: Kahraman, sosyal medya hesabına kazadan yalnızca birkaç saat önce içerik yüklemişti.

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Kaza 28 Eylül'de Dikili'de yaşandı; tırın çarptığı motosiklet yola savruldu, Kahraman ağır yaralandı.

Kaza 28 Eylül'de Dikili'de yaşandı; tırın çarptığı motosiklet yola savruldu, Kahraman ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahraman, Dikili'de motosikletiyle seyir halindeyken arkasından gelen tır motosiklete çarptı. Darbenin etkisiyle yola savrulan Kahraman'a, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan fenomen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından yol kenarında çekilen görüntülerde, devrilmiş motosiklet ve yola saçılan motor parçaları dikkat çekti. Kazanın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için teknik inceleme ve trafik soruşturması başlatıldı. Cenaze ve defin programına ilişkin resmî bir takvim ise henüz paylaşılmadı.

Yol güvenliğini anlatan videolarıyla Kahraman, motosiklet camiasının en tanıdık yüzlerinden biri olmuştu.

Yol güvenliğini anlatan videolarıyla Kahraman, motosiklet camiasının en tanıdık yüzlerinden biri olmuştu.

YouTube kanalında motosiklet sürüşleri, trafik, ekipman ve motorcuların yollarda yaşadığı sorunlar üzerine binin üzerinde video yayımlayan Kahraman, binlerce aboneye ulaşmıştı. Motorcu hakları üzerine bilgilendirici tavsiyelerinin yanı sıra mizahi motovlog videolarıyla da geniş bir kitleye ulaşıyordu.

Ölüm haberinin ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu.

Ölüm haberinin ardından sosyal medya taziye mesajlarıyla doldu.

Kahraman'ın hayatını kaybettiği haberi yayılınca takipçileri, yakınları ve motosiklet toplulukları sosyal medya hesaplarından art arda taziye mesajları paylaştı. Birçok kullanıcı, fenomenin son paylaşımını kazadan yalnızca birkaç saat önce yaptığına dikkat çekti.

Yıllarını motorculara trafikte nasıl hayatta kalacaklarını anlatmaya ayıran bir ismin yine bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi, camiada büyük üzüntü yarattı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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