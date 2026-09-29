Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu Gözaltına Alındı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski bir hakemin şikayeti üzerine evrakta sahtecilik suçlamasıyla sabah saatlerinde gözaltına alındı. TFF yetkilileri ve avukatların gelişmenin ardından emniyete gittiği öğrenildi.
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Merkezi Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında olduğu 7 MHK üyesi mobbing ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı.
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Operasyonun görüntüleri:
Gözaltına alınan kişilere yöneltilen suçlamalar (Kaynak: Sözcü)
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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