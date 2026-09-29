MasterChef'te Ödül Oyununu Kazanan İsim Belli Oldu: Üstelik Aynı Gece Bir Sürpriz Daha Yaşandı
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MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Reytinglerde ilk 10'u bırakmayan yarışmada 'MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülün tutarı ne kadar?' sorusunun cevabı belli oldu. Üstelik kazananın payına aynı gece bir sürpriz daha düştü.
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Ödül oyununu kazanan isim Enes olurken ödülün tutarı 100 bin TL olarak açıklandı.
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Aynı gece eleme potasında Recep ile karşı karşıya kalan Enes, elemeden son anda kurtuldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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