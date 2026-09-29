MasterChef'te Ödül Oyununu Kazanan İsim Belli Oldu: Üstelik Aynı Gece Bir Sürpriz Daha Yaşandı

Enes'in payına düşen sadece ödül değildi; aynı akşam eleme potasında da adı geçen yarışmacı, bu kez Recep'le son ikiye kaldı. Mehmet Şef, elenen ismin hatalarını tek tek sayarak 'Her şey yolunda giderken bir anda paramparça oldu, bu dört hata maalesef seni buradan gönderiyor' sözleriyle kararını açıkladı. Elemeden son anda kurtulan Enes olurken, MasterChef'e veda eden Recep oldu. Sezon boyunca Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu ve Faruk'un ardından mutfağa veda eden yedinci yarışmacı da böylece Recep olmuş oldu. Aynı gece hem ödülün hem de mutfaktaki yerinin sahibi olan Enes, izleyicinin önünde iki haberi birden yaşamış oldu.