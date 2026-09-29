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MasterChef'te Ödül Oyununu Kazanan İsim Belli Oldu: Üstelik Aynı Gece Bir Sürpriz Daha Yaşandı

MasterChef'te Ödül Oyununu Kazanan İsim Belli Oldu: Üstelik Aynı Gece Bir Sürpriz Daha Yaşandı

MasterChef Türkiye masterchef
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.09.2026 - 08:46
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MasterChef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için bir kez daha mutfağa girdi. Reytinglerde ilk 10'u bırakmayan yarışmada 'MasterChef ödül oyununu kim kazandı, ödülün tutarı ne kadar?' sorusunun cevabı belli oldu. Üstelik kazananın payına aynı gece bir sürpriz daha düştü.

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Ödül oyununu kazanan isim Enes olurken ödülün tutarı 100 bin TL olarak açıklandı.

Ödül oyununu kazanan isim Enes olurken ödülün tutarı 100 bin TL olarak açıklandı.

MasterChef Türkiye'nin yedinci haftasında kırmızı ve mavi takım, ödül oyunu için bir kez daha karşı karşıya geldi. Uzun süren mücadelenin ardından ödülü kazanan belli oldu: Enes. Ödülün parasal tutarı ise 100 bin TL olarak açıklandı. Ödülün ardından sıra elemeye geldi.

Aynı gece eleme potasında Recep ile karşı karşıya kalan Enes, elemeden son anda kurtuldu.

Aynı gece eleme potasında Recep ile karşı karşıya kalan Enes, elemeden son anda kurtuldu.

Enes'in payına düşen sadece ödül değildi; aynı akşam eleme potasında da adı geçen yarışmacı, bu kez Recep'le son ikiye kaldı. Mehmet Şef, elenen ismin hatalarını tek tek sayarak 'Her şey yolunda giderken bir anda paramparça oldu, bu dört hata maalesef seni buradan gönderiyor' sözleriyle kararını açıkladı. Elemeden son anda kurtulan Enes olurken, MasterChef'e veda eden Recep oldu. Sezon boyunca Demirhan, Gül, Simge, Koray, Cansu ve Faruk'un ardından mutfağa veda eden yedinci yarışmacı da böylece Recep olmuş oldu. Aynı gece hem ödülün hem de mutfaktaki yerinin sahibi olan Enes, izleyicinin önünde iki haberi birden yaşamış oldu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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