TikTok'ta Fenomen Haline Gelen Karışımda Ölümcül Hastalık Tehlikesi: Ballı Sarımsak Botulizme Yol Açabilir
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Grip mevsimi yaklaşırken TikTok'ta bağışıklığı güçlendirdiği iddiasıyla yayılan ev yapımı bir karışım, uzmanları alarma geçirdi. Balın içinde fermente edilen sarımsak sosyal medyada 'doğal antibiyotik' diye pazarlanıyor; oysa bu tarif, ölümcül botulizm hastalığına yol açan bakteriyi besleyebilir. Scientific American'ın 28 Eylül'de yayımladığı habere göre Kanada Sağlık Bakanlığı da riskin altını çizdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Onlarca videoda karışım antibiyotik, antiviral ve "detoks" iksiri diye tanıtılıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sorun şu ki botulizme yol açan bakteri hem balda hem de sarımsakta yaygın olarak bulunuyor.
Bal tek başına güvenli kalıyor, çünkü içinde bakterinin kullanabileceği kadar su yok.
Toksin vücuda girdiğinde felce yol açıyor; en sık hedeflerden biri de nefes almayı sağlayan diyafram.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın