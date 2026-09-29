TikTok'ta Fenomen Haline Gelen Karışımda Ölümcül Hastalık Tehlikesi: Ballı Sarımsak Botulizme Yol Açabilir

Wellness ve bitkisel tedavi içerikleri üreten fenomenlerin paylaştığı videoların bir kısmı yüz binlerce beğeni ve favori topladı. Tarifin özü basit: sarımsak dişleri bala gömülüyor, kavanoz oda sıcaklığında fermente olmaya bırakılıyor ve ortaya çıkan karışım bağışıklık kalkanı, doğal antibiyotik ya da vücudu arındıran bir iksir olarak sunuluyor.

Bal ve sarımsağın bazı antimikrobiyal özellikleri olduğu doğru. Ancak uzmanlara göre asıl sorun, iki malzemenin bir araya getirilme biçiminde. Kanada Sağlık Bakanlığı (Health Canada) sözcüsü Karine LeBlanc, 'Pastörize edilmemiş balda sarımsağı oda sıcaklığında fermente etmek botulizm riski taşıyabilir. Karışımı oda sıcaklığında saklamak riski daha da artırabilir' dedi.

TikTok'taki bazı içerik üreticileri ise fermantasyonun ortamı yeterince asitleştirdiğini, bu yüzden tehlikenin çok düşük olduğunu savunuyor. Kimisi takipçilerine karışımın pH'ını test çubuğuyla ölçmeyi ya da içine elma sirkesi eklemeyi öneriyor.