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TikTok'ta Viral Olan ve Gerçekten İşe Yarayan 10 Bakım Trendi

etiket TikTok'ta Viral Olan ve Gerçekten İşe Yarayan 10 Bakım Trendi

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
17.08.2026 - 14:31
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TikTok'un yeni arama motoru olduğunu kabul etmemiz gerek. Özellikle cilt bakım tüyoları konusunda kendisini aşmış. Bazen sırf izlenme almak için bilindik şeylerin olduğu videolar yerine gerçekten işe yarayan trendleri inceleyeceğiz.

Hangi trendler gerçekten işe yaradı?

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1. Skin Cycling (Cilt Bakım Döngüsü)

1. Skin Cycling (Cilt Bakım Döngüsü)

TikTok'ta viral olan bu trendin olayı retinol ve asitleri her gece üst üste kullanmak yerine araya sadece nemlendirici sürülen dinlenme günleri koymak. Cildi yormadan yenilemeyi sağlıyor. Her gün cildine kimyasal sürmek de ne bileyim... Cildi yorar.

2. Slugging (Nemi Hapsetme)

2. Slugging (Nemi Hapsetme)

Bir diğer trend ise cildin nemi hapsetmesi için yapılan bakım hilesi. Gece rutininin en sonunda yüze ince bir katman vazelin ya da benzeri yoğun bir krem sürmek bu işin olayı. Nemin ciltten uçmasını engelleyip hapsediyor. Özellikle kuru ciltliler için sabah yumuşacık bir ciltle uyanmak artık hayal değil.

3. Skin Streaming (Minimalist Bakım)

3. Skin Streaming (Minimalist Bakım)

Bu trendde sadece 3-4 ürüne odaklanıp diğer ürünleri çöpe atmamız isteniyor. Elbette çöpe atmayacağız ama birkaç bakım ürünüyle temel bir cilt bakım rutini elbette oluşturulabilir. Trendin amacı cildi ve cebi yormamak.

4. Kırmızı Işık Terapisi (Red Light Therapy)

4. Kırmızı Işık Terapisi (Red Light Therapy)

Kırmızı ışık aklımızda negatif bir yere yerleşmiş ama bu sefer cilt bakımında pozitif olarak yerleşecek. Ev tipi LED maskeler, kolajen üretimini destekleyip hafif yaşlanma belirtilerini ve kızarıklığı azaltıyor. Klinik cihazlar kadar güçlü olmasa da düzenli kullanımda işe yarıyor.

5. Bariyer Onarımı (Barrier Repair)

5. Bariyer Onarımı (Barrier Repair)

Cildimiz sürekli sert asitler kullanmaktan tahriş olabilir. Trendin asıl amacı da bu. Cildi yatıştırıcı içeriklerle toparlamayı hedefliyoruz burada. Seramid bu içeriklerin başında yer alıyor. Cildine hangi bileşen iyi geliyorsa artık.

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6. Skinimalism (Cilt Minimalizmi)

6. Skinimalism (Cilt Minimalizmi)

Yüzü tamamen pürüzsüzleştirip filtreli gibi göstermeye çalışmak yerine doğal cilt dokusunu kabul etmek ve daha az ama nokta atışı ürün kullanmak da trend oldu. Aslında iyi ki trend olmuş. Yoksa cilt bakım ürünlerine ne cebimiz ne de cildimiz dayanır!

7. Sivilce Bantları (Hydrocolloid Patches)

7. Sivilce Bantları (Hydrocolloid Patches)

Sivilcenin içindeki iltihabı emip dış etkenlerden koruması en büyük artısı. En büyük faydası eli sivilceye götürmeyi engellemesi, ki bu sayede leke kalma riski düşüyor. Sen yine de aşırı sivilce ve akneden şikayetçiysen doktoruna danış.

8. Glass Skin (Cam Gibi Cilt)

8. Glass Skin (Cam Gibi Cilt)

'Cildi ne güzel parlıyor, cam gibi valla!' diyorsan karşındaki kişi bu trendi uyguluyor demektir. Glass Skin trendinin olayı cildi kurutan ürünlerle soymak yerine hyalüronik asit ve yoğun nemlendiricilerle cildi neme doyurup ıslak ve parlak görünüme ulaştırmak. İşe yarıyor!

9. Double Cleansing (Çift Aşamalı Temizlik)

9. Double Cleansing (Çift Aşamalı Temizlik)

Her ne kadar güneş kremini sık sık kullanmanı söylesek de gün içinde cildine bulaşan toz ve kirden dolayı güneş kremi de gözenekleri tıkayabilir. Önce yağ bazlı bir temizleyici ile güneş kremi ve makyajı çözüyorsun, ardından su bazlı bir yıkama jeliyle cildi tamamen arındırıyorsun. Çift aşamalı temizlik trendi gözeneklerin tıkanmasını ciddi şekilde engelliyor.

10. Water Cleansing (Sadece Suyla Yıkama)

10. Water Cleansing (Sadece Suyla Yıkama)

Evet, bu da trend oldu. Cildini sadece su ile yıkıyorsun. Cilt bariyerin geceleri kendi kendini onarıyor ama sabahın köründe onarılan bariyeri kimyasallarla soymamak için sadece yüzünü suyla yıkıyorsun. Yıllardır yaptığımız şey trend olmuş. İşe yarıyor mu, yarıyor.

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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