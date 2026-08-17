TikTok'ta Viral Olan ve Gerçekten İşe Yarayan 10 Bakım Trendi

Bir diğer trend ise cildin nemi hapsetmesi için yapılan bakım hilesi. Gece rutininin en sonunda yüze ince bir katman vazelin ya da benzeri yoğun bir krem sürmek bu işin olayı. Nemin ciltten uçmasını engelleyip hapsediyor. Özellikle kuru ciltliler için sabah yumuşacık bir ciltle uyanmak artık hayal değil.