TikTok'ta Viral Olan ve Gerçekten İşe Yarayan 10 Bakım Trendi
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TikTok'un yeni arama motoru olduğunu kabul etmemiz gerek. Özellikle cilt bakım tüyoları konusunda kendisini aşmış. Bazen sırf izlenme almak için bilindik şeylerin olduğu videolar yerine gerçekten işe yarayan trendleri inceleyeceğiz.
Hangi trendler gerçekten işe yaradı?
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1. Skin Cycling (Cilt Bakım Döngüsü)
2. Slugging (Nemi Hapsetme)
3. Skin Streaming (Minimalist Bakım)
4. Kırmızı Işık Terapisi (Red Light Therapy)
5. Bariyer Onarımı (Barrier Repair)
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6. Skinimalism (Cilt Minimalizmi)
7. Sivilce Bantları (Hydrocolloid Patches)
8. Glass Skin (Cam Gibi Cilt)
9. Double Cleansing (Çift Aşamalı Temizlik)
10. Water Cleansing (Sadece Suyla Yıkama)
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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