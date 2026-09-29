article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Ekim Ayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Venüs Retrosuna Rağmen Kalpleri Hızlanacak!

Ekim Ayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Venüs Retrosuna Rağmen Kalpleri Hızlanacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 22:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşkın gezegeni Venüs 3 Ekim'de geri harekete başlıyor ve pek çok burç için bu ay, kalp meselelerinde temkinli olma zamanı. Ama gökyüzü her burca aynı şeyi söylemiyor! 10 Ekim'deki Terazi Yeni Ayı ilişkilere taze bir nefes getirirken, Aslan burcunda ilerleyen Mars flörtlere cesaret ve ateş katıyor.

Üstelik Venüs retrosu her zaman bir engel anlamına gelmiyor. Bazen yıllardır beklenen bir kavuşmanın, bazen de yanlış kişilerle vakit kaybetmeyi bırakıp doğru kişiyi fark etmenin kapısını aralıyor. 

İşte Ekim ayında kalbi hızlı çarpacak o 3 burç!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç

Koç

Koç burçlarının aşk hayatı bu ay yıldızların tam merkezinde! 10 Ekim'de gerçekleşecek Terazi Yeni Ayı, doğrudan ilişkiler evinizde doğuyor. Uzun süredir yalnızsanız, karşınıza sizi dengeleyecek, sabırlı ve zarif biri çıkabilir. Sizin ateşinize su serpmek yerine o ateşi nasıl koruyacağını bilen biri...

Aslan burcunda ilerleyen Mars ise aşk ve romantizm evinizi hareketlendiriyor. Bu da içinizdeki çekingenliği tamamen ortadan kaldırıyor! Hoşlandığınız kişiye ilk adımı atmak, bir buluşma teklif etmek ya da içinizde tuttuğunuz duyguları açıkça söylemek için Ekim'in ilk yarısı son derece cesur bir zaman.

Tek dikkat etmeniz gereken nokta, sabırsızlık. Venüs retrosu boyunca her şeyi hemen etiketlemek yerine, yeni tanıştığınız kişiyi zamanla tanımaya izin verin.

İkizler

İkizler

İkizler burçları için Ekim, uzun zamandır hissetmedikleri o kelebekleri yeniden uçuracak! Terazi Yeni Ayı tam da aşk, flört ve eğlence evinizde doğuyor. Bir davet, bir konser ya da arkadaşlarla yapılan sıradan bir buluşma, hiç beklemediğiniz bir tanışmaya dönüşebilir.

Üstelik 15 Ekim civarında Güneş ile Jüpiter arasındaki uyum, sosyal çekiciliğinizi ikiye katlıyor. Espri anlayışınız, hazırcevaplığınız ve rahat tavrınız karşınızdakini kısa sürede etkileyecek. Aslan'daki Mars'ın iletişim evinizde olması da mesajlaşmaları hızlandırıyor. Bir 'Günaydın' mesajıyla başlayan sohbet, gece yarısına kadar sürebilir!

Ancak ay sonuna dikkat. Yönetici gezegeniniz Merkür 24 Ekim'de geri harekete başlıyor. Bu tarihten sonra yanlış anlaşılmalar yaşamamak için duygularınızı yazmak yerine yüz yüze konuşmayı tercih edin.

Yengeç

Yengeç

Yengeç burçları için bu ayın aşk hikayesi biraz geçmişten, biraz da yakın çevreden geliyor. Venüs'ün geri hareketi tam da aşk ve romantizm evinizde gerçekleşiyor. Bu da yarım kalmış bir aşkın, 'Keşke' dediğiniz bir ismin ya da yıllar önce kaçırdığınızı düşündüğünüz bir fırsatın yeniden karşınıza çıkabileceği anlamına geliyor.

Ama bu kez her şey farklı olabilir. Aradan geçen zaman ikinizi de değiştirdiyse, geçmişte yaşanan kırgınlıkları geride bırakıp daha olgun bir başlangıç yapmak mümkün. Terazi Yeni Ayı'nın ev ve aile evinizde doğması da bu ilişkiye güvenli, sıcak bir zemin hazırlıyor.

26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise arkadaşlık evinizde parlıyor. Uzun süredir yalnızsanız, yakın bir dostunuzun tanıştıracağı biri ya da arkadaş grubunuzdaki tanıdık bir yüz, kalbinizde bambaşka bir yer edinebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın