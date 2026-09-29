Ekim Ayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Venüs Retrosuna Rağmen Kalpleri Hızlanacak!
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Aşkın gezegeni Venüs 3 Ekim'de geri harekete başlıyor ve pek çok burç için bu ay, kalp meselelerinde temkinli olma zamanı. Ama gökyüzü her burca aynı şeyi söylemiyor! 10 Ekim'deki Terazi Yeni Ayı ilişkilere taze bir nefes getirirken, Aslan burcunda ilerleyen Mars flörtlere cesaret ve ateş katıyor.
Üstelik Venüs retrosu her zaman bir engel anlamına gelmiyor. Bazen yıllardır beklenen bir kavuşmanın, bazen de yanlış kişilerle vakit kaybetmeyi bırakıp doğru kişiyi fark etmenin kapısını aralıyor.
İşte Ekim ayında kalbi hızlı çarpacak o 3 burç!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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