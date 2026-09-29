Bir Ayda Yüzde 5 Bin Arttı: Google'a En Çok Bu Soru Soruluyor
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Google'da tek bir soruya yönelik aramalar bir ayda yüzde 5 binden fazla arttı. Üstelik insanlar yalnızca bu soruyu sormakla kalmadı. Su arıtmaktan taştan alet yapmaya kadar, akıllara gelmeyecek hayatta kalma becerilerini de araştırmaya başladılar!
Peki tüm bu aramaların sebebi ne dersiniz?
Cevap: Yapay zeka
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"Yapay Zeka Hepimizi Öldürecek mi?"
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Taştan Alet Yapımı Bile Aranıyor
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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