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Bir Ayda Yüzde 5 Bin Arttı: Google'a En Çok Bu Soru Soruluyor

Bir Ayda Yüzde 5 Bin Arttı: Google'a En Çok Bu Soru Soruluyor

Yapay Zeka
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 22:01
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Google'da tek bir soruya yönelik aramalar bir ayda yüzde 5 binden fazla arttı. Üstelik insanlar yalnızca bu soruyu sormakla kalmadı. Su arıtmaktan taştan alet yapmaya kadar, akıllara gelmeyecek hayatta kalma becerilerini de araştırmaya başladılar! 

Peki tüm bu aramaların sebebi ne dersiniz?

Cevap: Yapay zeka

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"Yapay Zeka Hepimizi Öldürecek mi?"

"Yapay Zeka Hepimizi Öldürecek mi?"

Google Trends verilerine göre 'Yapay zeka hepimizi öldürecek mi?' aramaları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5 binden fazla arttı. The Independent'ın aktardığına göre bu yükselişin başlıca nedeni, eski bir Anthropic araştırmacısının yapay zeka sektörünün 'hayatımızla kumar oynadığı' yönündeki uyarısı oldu.

Merak bununla da sınırlı kalmadı. 'Hayatta kalmak için neye ihtiyacınız var?' aramaları son bir ayda yüzde 1.026 arttı. 'Su arıtma tabletleri' ve 'doğadan yiyecek toplama rehberi' gibi aramalarda da yüzde 500'ün üzerinde artış görüldü.

Yani insanlar en temel ihtiyaçları araştırıyor: su, yiyecek, barınak ve ilk yardım. Yapay zeka araştırmacılarının dile getirdiği senaryolardan biri de kontrolden çıkan bir sistemin siber saldırılarla iletişim ağlarını ve kritik altyapıyı çökertmesi. Böyle bir durumda internetten bilgi aramak ya da birine ulaşmak mümkün olmayabilir.

Söz konusu uyarıya burada yer vermiştik:

Taştan Alet Yapımı Bile Aranıyor

Taştan Alet Yapımı Bile Aranıyor

En şaşırtıcı artışlardan biri ise 'taştan alet yapımı' aramalarında yaşandı. Bu aramalar da yüzde 500'ün üzerinde yükseldi.

Eğilimi raporlayan öğrenme uygulaması Nibble'a göre bu bir panik belirtisinden çok, insanların telefona sarılmadan ne kadar az şey bildiğini fark etmesiyle ilgili: 'Bu konular çoğumuza hiç öğretilmedi, çünkü onlarca yıldır bunlara ihtiyacımız olmadı.'

Tarihçi Dr. Hannah Platts da benzer bir açıklama yapıyor. Platts'a göre hızlı teknolojik değişim dönemleri, insanlarda daha eski ve basit yaşam biçimlerine karşı bir ilgi uyandırabiliyor. Eski beceriler, belirsizlik anlarında kontrol hissi veriyor.

Herkes bu kadar kaygılı değil. Yazılım şirketi Sombra'nın kurucu ortağı Yurii Nakonechnyi, endişelerin tamamen yersiz olmadığını ama paniğin büyük kısmının piyasa dinamiklerinden kaynaklandığını, manşetlerdeki 'süper zekadan' hâlâ çok uzak olduğumuzu söylüyor.

Benzer şekilde, geçtiğimiz günlerde dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın insanlığı yok edeceği yönündeki kıyamet senaryolarına verdiği sert yanıtla gündeme gelmişti. Huang, 2030 yılına kadar yapay zekanın dünyanın sonunu getirme ihtimalinin 'yüzde sıfır' olduğunu söylemişti.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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