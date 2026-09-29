Bir Ayda Yüzde 5 Bin Arttı: Google'a En Çok Bu Soru Soruluyor

Google Trends verilerine göre 'Yapay zeka hepimizi öldürecek mi?' aramaları eylülde bir önceki aya göre yüzde 5 binden fazla arttı. The Independent'ın aktardığına göre bu yükselişin başlıca nedeni, eski bir Anthropic araştırmacısının yapay zeka sektörünün 'hayatımızla kumar oynadığı' yönündeki uyarısı oldu.

Merak bununla da sınırlı kalmadı. 'Hayatta kalmak için neye ihtiyacınız var?' aramaları son bir ayda yüzde 1.026 arttı. 'Su arıtma tabletleri' ve 'doğadan yiyecek toplama rehberi' gibi aramalarda da yüzde 500'ün üzerinde artış görüldü.

Yani insanlar en temel ihtiyaçları araştırıyor: su, yiyecek, barınak ve ilk yardım. Yapay zeka araştırmacılarının dile getirdiği senaryolardan biri de kontrolden çıkan bir sistemin siber saldırılarla iletişim ağlarını ve kritik altyapıyı çökertmesi. Böyle bir durumda internetten bilgi aramak ya da birine ulaşmak mümkün olmayabilir.