Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan Yapay Zeka Açıklaması: 2030'da Dünyanın Sonu Gelme İhtimali Sıfır

CBS'in 'Sunday Morning' programının 20 Eylül 2026 tarihli bölümünde Huang'a soruyu yönelten isim, kanalın kıdemli iş ve teknoloji muhabiri Jo Ling Kent oldu. Huang, kıyamet senaryolarına dair net bir dille konuştu: '2030 dünyanın sonu olmayacak. Bunun yüzde sıfır ihtimali var.' Huang'a göre bu tür uyarılar bilimsel bir temele dayanmıyor; kendi ifadesiyle 'insanları korkutmak gereksiz, sorumsuzca bir davranış.' Huang, kıyamet iddialarının arkasında siyasi hesap ya da dikkat çekme çabası olabileceğini de öne sürdü.

Nvidia'nın gelişim hızına dair soruya ise Huang şu yanıtı verdi: 'Kim ne yaparsa yapsın, gidebildiğimiz kadar hızlı gitmeliyiz.' Ancak sözlerinin hemen ardından bir çekince de ekledi: 'Asla, hiçbir zaman hazır olmayan ürünleri piyasaya sürmedik ve sürmeyeceğiz, güvenli olmayan ürünler teslim etmedik ve etmeyeceğiz.' Nvidia'yı dünyanın en değerli şirketlerinden birine dönüştüren Huang'ın bu çıkışı, yapay zeka güvenliği konusunda temkinli duran isimlerle arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha gözler önüne serdi.