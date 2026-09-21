Nvidia CEO'su Jensen Huang'dan Yapay Zeka Açıklaması: 2030'da Dünyanın Sonu Gelme İhtimali Sıfır
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Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, yapay zekanın insanlığı yok edeceği yönündeki kıyamet senaryolarına sert bir yanıtla gündeme geldi. CBS'in Sunday Morning programına konuşan Huang, 2030 yılına kadar yapay zekanın dünyanın sonunu getirme ihtimalinin 'yüzde sıfır' olduğunu söyledi. Açıklamalar, eski Anthropic araştırmacısı Jacob Coxon'un yapay zekanın on yıl içinde insanlığı yok edebileceği yönündeki viral uyarısının hemen ardından geldi ve Huang'ı sektörün önde gelen isimleriyle açık bir çatışmanın içine soktu.
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Huang, CBS'e Verdiği Röportajda Net Konuştu: '2030 Dünyanın Sonu Olmayacak, Bunun İhtimali Yüzde Sıfır.'
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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