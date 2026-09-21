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Ekonomi
Volkswagen'den Porsche'ye Kriz Faturası: 4 Bin 100 Çalışan Daha İşten Çıkarılacak

Volkswagen'den Porsche'ye Kriz Faturası: 4 Bin 100 Çalışan Daha İşten Çıkarılacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 11:02
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Volkswagen çatısı altındaki spor otomobil markası Porsche'de kriz derinleşiyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın ulaştığı belgelere göre, Volkswagen yönetim kurulunun onayladığı yeni tasarruf planı kapsamında markada 4 bin 100 çalışanın daha işine son verilmesi öngörülüyor. Karar, Temmuz ayında zaten kabul edilen 5 bin kişilik kesintinin üzerine ekleniyor ve Porsche'nin 2035'e kadar toplam çalışan sayısını beşte bir oranında azaltma hedefine yaklaşmasını sağlıyor.

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Denetim Kurulu Planı Onayladı: Porsche'nin Gider Açığı 700 Milyon Euro'yu Buldu.

Denetim Kurulu Planı Onayladı: Porsche'nin Gider Açığı 700 Milyon Euro'yu Buldu.

Handelsblatt'ın görüntülediği belgelere göre Volkswagen'in denetim kurulunun onayladığı yeniden yapılanma dosyalarında, Porsche markasındaki yaklaşık 700 milyon euroluk genel gider açığını kapatmak için 'yaklaşık 4 bin 100 çalışanın' işten çıkarılması öneriliyor. Gazete, bu kesintilerin 'mevcut anlaşmalara ek olarak' devreye gireceğini yazdı; yani Temmuz'da Porsche yönetimi ile işçi temsilcileri arasında varılan 5 bin kişilik anlaşma bu sayının tamamen dışında kalıyor.

Böylece markada şu ana kadar üzerinde uzlaşılan kesinti sayısı 9 bin kişiye, yeni öneriyle birlikte yaklaşık 13 bin 100'e ulaşıyor. Volkswagen bu adımı, 2035 yılına kadar Porsche'de her beş çalışandan birinin işine son vermeyi öngören daha geniş dönüşüm planının bir parçası olarak sunuyor. Çin'deki satışların keskin biçimde gerilemesi ve elektrikli araç stratejisinde geri adım atılmasının maliyeti, markayı bu noktaya getiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.

Kriz Faturası 10 Milyar Euro'yu Buluyor: Volkswagen Kâr Hedefini Yüzde 1'e İndirdi.

Kriz Faturası 10 Milyar Euro'yu Buluyor: Volkswagen Kâr Hedefini Yüzde 1'e İndirdi.

Asıl tabloyu büyüten gelişme 18 Eylül'de geldi. Volkswagen, Porsche biriminden kaynaklanan yaklaşık 6 milyar euroluk değer düşüklüğünü açıklarken, yıl için beklediği tek seferlik gider toplamının 10 milyar euroya ulaşacağını duyurdu. Şirket daha önce yüzde 4 ile yüzde 5,5 aralığında öngördüğü yıllık faaliyet kâr marjını 'en fazla yüzde 1'e, 315 milyar euro olarak belirlediği gelir hedefini de 7 milyar euro aşağı çekti. Haberin ardından Volkswagen hisseleri Frankfurt Borsası'nda yüzde 5,6 değer kaybetti.

Şirket yönetimi Cuma günü yaptığı olağanüstü toplantıda krizin boyutunu çalışan temsilcileriyle paylaştı. Volkswagen Finans Direktörü (CFO) Arno Antlitz, durumun aciliyetini 'Kaybedecek tek bir dakikamız bile yok' sözleriyle özetledi. Planın bir parçası olarak Osnabrück fabrikasındaki üretimin 2027'de tamamen durdurulması da gündemde.

Sendikadan Sert Tepki: 'Bu Saldırıları Elimizdeki Tüm İmkanlarla Engelleyeceğiz.'

Sendikadan Sert Tepki: 'Bu Saldırıları Elimizdeki Tüm İmkanlarla Engelleyeceğiz.'

Almanya'nın en büyük işçi sendikası IG Metall ile Volkswagen İşçi Konseyi, sızan küçülme planlarına ortak açıklamayla karşılık verdi. Sendika, şirket genelinde 657 bin kişilik küresel iş gücünün önümüzdeki yıllarda yaklaşık 100 bininin hedefte olduğu iddialarını 'sorumsuz tehditler' olarak nitelendirdi ve yönetimi rekabetçi ürünlere, yeni teknolojilere ve istihdam güvenliğine odaklanmaya çağırdı. Ortak açıklamada 'Çalışanların haklarına, Volkswagen Yasası'na, ortak yönetim ilkelerine ve üretim tesislerimize yönelik bu saldırıları elimizdeki tüm imkanlarla engelleyeceğiz' ifadesi kullanıldı.

Gerginlik masada kalmıyor; sendika pazartesi günü fabrikalarda eylem çağrısı yaptı. Yönetim cephesinde ise geri adım sinyali yok: Volkswagen'in krizi 'tek dakika kaybetmeden' çözme kararlılığı, Porsche özelinde 4 bin 100 kişilik yeni kesinti teklifiyle somutlaşmış durumda. Sürecin Alman otomotiv sektöründe yıl sonuna kadar yeni gerginliklere yol açması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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