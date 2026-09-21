Volkswagen'den Porsche'ye Kriz Faturası: 4 Bin 100 Çalışan Daha İşten Çıkarılacak
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Volkswagen çatısı altındaki spor otomobil markası Porsche'de kriz derinleşiyor. Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın ulaştığı belgelere göre, Volkswagen yönetim kurulunun onayladığı yeni tasarruf planı kapsamında markada 4 bin 100 çalışanın daha işine son verilmesi öngörülüyor. Karar, Temmuz ayında zaten kabul edilen 5 bin kişilik kesintinin üzerine ekleniyor ve Porsche'nin 2035'e kadar toplam çalışan sayısını beşte bir oranında azaltma hedefine yaklaşmasını sağlıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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