Volkswagen'den Porsche'ye Kriz Faturası: 4 Bin 100 Çalışan Daha İşten Çıkarılacak

Handelsblatt'ın görüntülediği belgelere göre Volkswagen'in denetim kurulunun onayladığı yeniden yapılanma dosyalarında, Porsche markasındaki yaklaşık 700 milyon euroluk genel gider açığını kapatmak için 'yaklaşık 4 bin 100 çalışanın' işten çıkarılması öneriliyor. Gazete, bu kesintilerin 'mevcut anlaşmalara ek olarak' devreye gireceğini yazdı; yani Temmuz'da Porsche yönetimi ile işçi temsilcileri arasında varılan 5 bin kişilik anlaşma bu sayının tamamen dışında kalıyor.

Böylece markada şu ana kadar üzerinde uzlaşılan kesinti sayısı 9 bin kişiye, yeni öneriyle birlikte yaklaşık 13 bin 100'e ulaşıyor. Volkswagen bu adımı, 2035 yılına kadar Porsche'de her beş çalışandan birinin işine son vermeyi öngören daha geniş dönüşüm planının bir parçası olarak sunuyor. Çin'deki satışların keskin biçimde gerilemesi ve elektrikli araç stratejisinde geri adım atılmasının maliyeti, markayı bu noktaya getiren başlıca etkenler arasında gösteriliyor.