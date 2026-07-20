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Alman Otomobil Devi Volkswagen Krizde: 150 Bin Kişi İşini Kaybedecek

Alman Otomobil Devi Volkswagen Krizde: 150 Bin Kişi İşini Kaybedecek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:19
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Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen’de yaşanan kriz sonrasında dünya genelinde 100 bin çalışanın işine son verileceği açıklandı. Elektrikli araç dönüşümünde geri kaldığı için eleştirilen ve Çin’in otomobilde yaptığı atak karşısında maliyetlerle başa çıkmakta zorlanan Volkswagen, birçok fabrikasını da kapatma kararı aldı. Şirketin CEO’su Oliver Blume, ürün yelpazesindeki model sayısının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azalacağını da belirtti.

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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu’nda yaşanan kriz gittikçe derinleşiyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu’nda yaşanan kriz gittikçe derinleşiyor.

Porsche, Audi, Seat ve Skoda gibi markaların da sahibi olan Volkswagen, 2030’a kadar Almanya’da 50 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, dünya çapında ise 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

2015’te patlak veren ve tarihe ‘Dizel Skandalı’ olarak geçen emisyon davasında 30 milyar avro ceza ödeyen ve pandemi sonrasında beklenen yükselişi yaşayamayan Volkswagen, Almanya’daki fabrikalarını da kapatacak.

Almanya’daki Zwickau ve Emden fabrikalarında üretimin kademeli olarak azaltılarak 2031’de tamamen durdurulması, Hannover’deki ticari araç tesisinde üretimin 2032’de sonlandırılması ve Audi markasının Neckarsulm fabrikasının 2034’te kapatılması planlanıyor.

Volkswagen’in hem ABD’de hem de Çin’deki satışları gerilerken, 2023’te 22,6 milyar avro olan işletme kârı, bu yıl 8,9 milyar avroya kadar düştü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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