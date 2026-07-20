Alman Otomobil Devi Volkswagen Krizde: 150 Bin Kişi İşini Kaybedecek
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Almanya merkezli otomobil devi Volkswagen’de yaşanan kriz sonrasında dünya genelinde 100 bin çalışanın işine son verileceği açıklandı. Elektrikli araç dönüşümünde geri kaldığı için eleştirilen ve Çin’in otomobilde yaptığı atak karşısında maliyetlerle başa çıkmakta zorlanan Volkswagen, birçok fabrikasını da kapatma kararı aldı. Şirketin CEO’su Oliver Blume, ürün yelpazesindeki model sayısının 2030 yılına kadar yüzde 50 oranında azalacağını da belirtti.
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Volkswagen Grubu’nda yaşanan kriz gittikçe derinleşiyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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