Alman Otomobil Devi Volkswagen Krizde: 150 Bin Kişi İşini Kaybedecek

Porsche, Audi, Seat ve Skoda gibi markaların da sahibi olan Volkswagen, 2030’a kadar Almanya’da 50 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı. Şirket, dünya çapında ise 100 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

2015’te patlak veren ve tarihe ‘Dizel Skandalı’ olarak geçen emisyon davasında 30 milyar avro ceza ödeyen ve pandemi sonrasında beklenen yükselişi yaşayamayan Volkswagen, Almanya’daki fabrikalarını da kapatacak.

Almanya’daki Zwickau ve Emden fabrikalarında üretimin kademeli olarak azaltılarak 2031’de tamamen durdurulması, Hannover’deki ticari araç tesisinde üretimin 2032’de sonlandırılması ve Audi markasının Neckarsulm fabrikasının 2034’te kapatılması planlanıyor.

Volkswagen’in hem ABD’de hem de Çin’deki satışları gerilerken, 2023’te 22,6 milyar avro olan işletme kârı, bu yıl 8,9 milyar avroya kadar düştü.