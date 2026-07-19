İstanbul’da Yer Bulamayan Yatırımcılar Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’de Arsa Arayışına Girdi

Sektör temsilcileri ise çevre illere kayan bu yoğun ilgi dalgasında yatırımcıların rasyonel adımlar atması gerektiği konusunda uyarıyor. Satın alınması planlanan arazinin imar durumu, sit alanı veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı ve mevcut altyapı planlamalarının resmî kurumlardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor.

Doğru lokasyonda ve yasal mevzuata uygun olarak yapılan toprak yatırımlarının, Marmara'nın giderek genişleyen bu yeni sınırlarında uzun vadede yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaya devam etmesi öngörülüyor.