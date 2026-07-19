İstanbul’da Yer Bulamayan Yatırımcılar Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’de Arsa Arayışına Girdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul’da uygun arsa bulmak artık imkânsız hale gelirken, yatırımcılar çevre illere yöneldi. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale’de yatırımcıların arsa talepleri artarken, uzmanlar ise alınacak arsalar için uyarıda bulundu. Satın alınması planlanan arazinin imar durumu, sit alanı veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı ve mevcut altyapı planlamalarının resmî kurumlardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor.
Kaynak: Necmi Çiçekçi / Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul’da arsa yatırımı yapmak artık zorlaşırken, yatırımcıların yeni hedefi komşu iller oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlardan arsa uyarısı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın