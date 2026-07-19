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İstanbul’da Yer Bulamayan Yatırımcılar Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’de Arsa Arayışına Girdi

İstanbul’da Yer Bulamayan Yatırımcılar Balıkesir, Tekirdağ ve Çanakkale’de Arsa Arayışına Girdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 13:28
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İstanbul’da uygun arsa bulmak artık imkânsız hale gelirken, yatırımcılar çevre illere yöneldi. Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale’de yatırımcıların arsa talepleri artarken, uzmanlar ise alınacak arsalar için uyarıda bulundu. Satın alınması planlanan arazinin imar durumu, sit alanı veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı ve mevcut altyapı planlamalarının resmî kurumlardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor.

Kaynak: Necmi Çiçekçi / Türkiye Gazetesi

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İstanbul’da arsa yatırımı yapmak artık zorlaşırken, yatırımcıların yeni hedefi komşu iller oldu.

İstanbul’da arsa yatırımı yapmak artık zorlaşırken, yatırımcıların yeni hedefi komşu iller oldu.

Özellikle otoyol bağlantılarına yakın bölgelerde fiyatlar yükselirken, yatırımcıların uzun vadeli değer artışına odaklandığı ifade ediliyor.

Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Balıkesir ve Çanakkale’de arsalara talep hızla artarken, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun sağladığı lojistik entegrasyon fiyatları da yükseğe çekti.

Yatırımcılar, artık sadece geleneksel betonarme binalar inşa etmek yerine, son yılların güçlü trendleri olan 'tiny house' (mikro ev), prefabrik yapılar ve ekolojik yaşam projeleri için de geniş, doğayla iç içe arazilere yöneliyor.

Uzmanlardan arsa uyarısı.

Uzmanlardan arsa uyarısı.

Sektör temsilcileri ise çevre illere kayan bu yoğun ilgi dalgasında yatırımcıların rasyonel adımlar atması gerektiği konusunda uyarıyor. Satın alınması planlanan arazinin imar durumu, sit alanı veya mutlak tarım arazisi kapsamında olup olmadığı ve mevcut altyapı planlamalarının resmî kurumlardan teyit edilmesi büyük önem taşıyor.

Doğru lokasyonda ve yasal mevzuata uygun olarak yapılan toprak yatırımlarının, Marmara'nın giderek genişleyen bu yeni sınırlarında uzun vadede yatırımcısına enflasyonun üzerinde bir getiri sağlamaya devam etmesi öngörülüyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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