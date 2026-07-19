Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram ve Facebook’ta Erişim Sorunları Yaşanıyor

Facebook’ta kullanıcılar Messenger üzerinden gönderdiği mesajların iletilemediğini, Instagram’da ise akış yenileme sorunu olduğunu belirtiyor.

Türkiye’den de kullanıcılar Instagram ve Facebook’a girişte sorun yaşarken, erişim probleminin dünya genelinde olduğu belirtildi.

DownDetector verilerine göre Instagram ve Facebook’a erişim sorunu bu sabah Türkiye saatiyle 09.00’da başladı.

İki sosyal medya platformunun da sahibi olan Meta şirketinden ise sorunla ilgili henüz açıklama yapılmadı.