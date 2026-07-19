Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram ve Facebook’ta Erişim Sorunları Yaşanıyor
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram’da dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Binlerce kullanıcının paylaşımına göre sosyal medya mecralarına giriş yapılamıyor.
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Milyonlarca kişinin kullandığı Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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