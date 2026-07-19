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Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram ve Facebook’ta Erişim Sorunları Yaşanıyor

Meta’nın Sahibi Olduğu Instagram ve Facebook’ta Erişim Sorunları Yaşanıyor

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 12:27 Son Güncelleme: 19.07.2026 - 12:36
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Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Facebook ve Instagram’da dünya genelinde erişim sorunları yaşanıyor. Binlerce kullanıcının paylaşımına göre sosyal medya mecralarına giriş yapılamıyor.

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Milyonlarca kişinin kullandığı Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Milyonlarca kişinin kullandığı Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında erişim sorunu yaşanıyor.

Facebook’ta kullanıcılar Messenger üzerinden gönderdiği mesajların iletilemediğini, Instagram’da ise akış yenileme sorunu olduğunu belirtiyor.

Türkiye’den de kullanıcılar Instagram ve Facebook’a girişte sorun yaşarken, erişim probleminin dünya genelinde olduğu belirtildi.

DownDetector verilerine göre Instagram ve Facebook’a erişim sorunu bu sabah Türkiye saatiyle 09.00’da başladı.

İki sosyal medya platformunun da sahibi olan Meta şirketinden ise sorunla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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