Balkanlar Üzerinden Gelen ve Edirne’de Görülen Büyük Çekirge Sürüsü İstanbul’a Ulaştı

Balkanlar üzerinden gelen ve Trakya ile Yunanistan’da çiftçilerin belası olan dev çekirge sürüsünün Marmara Bölgesi’ne yayıldığı belirtildi. X’teki popüler meteoroloji sayfası, dev çekirgelerin İstanbul’da ve Kocaeli’nde de görüldüğünü paylaştı Normalden daha büyük olan çekirgelerin Trakya’daki birçok ekim alanına zarar verdiği de iddia edildi.