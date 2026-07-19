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Balkanlar Üzerinden Gelen ve Edirne’de Görülen Büyük Çekirge Sürüsü İstanbul’a Ulaştı

Balkanlar Üzerinden Gelen ve Edirne’de Görülen Büyük Çekirge Sürüsü İstanbul’a Ulaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 11:31
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Balkanlar üzerinden gelen ve Trakya ile Yunanistan’da çiftçilerin belası olan dev çekirge sürüsünün Marmara Bölgesi’ne yayıldığı belirtildi. X’teki popüler meteoroloji sayfası, dev çekirgelerin İstanbul’da ve Kocaeli’nde de görüldüğünü paylaştı Normalden daha büyük olan çekirgelerin Trakya’daki birçok ekim alanına zarar verdiği de iddia edildi.

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Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesine alışmıştık ancak bu sefer gelen çekirge sürüsü oldu.

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesine alışmıştık ancak bu sefer gelen çekirge sürüsü oldu.

Hava Forum isimli X hesabının paylaşımına göre, normalden daha büyük olan çekirgeler sürü hâlinde Trakya üzerinden ülkemize girdi ve Edirne, Kırklareli gibi kentlerdeki ekili alanlara ciddi zarar verdi. Komşu Yunanistan’da da çekirge sürülerinin etkili olduğu belirtildi.

Dev çekirgelerin Trakya üzerinden Marmara Bölgesi’ne yayıldığı da iddia ediliyor.

İstanbul’da kaydedilen çekirgenin görüntüsü 👇

İstanbul'da evlere kadar giren çekirgelerden görüntüler 👇

Kocaeli’nde de çekirge görüldü. 👇

Sosyal medyada çekirgelerle ilgili yapılan paylaşımlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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