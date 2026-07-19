Balkanlar Üzerinden Gelen ve Edirne’de Görülen Büyük Çekirge Sürüsü İstanbul’a Ulaştı
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Balkanlar üzerinden gelen ve Trakya ile Yunanistan’da çiftçilerin belası olan dev çekirge sürüsünün Marmara Bölgesi’ne yayıldığı belirtildi. X’teki popüler meteoroloji sayfası, dev çekirgelerin İstanbul’da ve Kocaeli’nde de görüldüğünü paylaştı Normalden daha büyük olan çekirgelerin Trakya’daki birçok ekim alanına zarar verdiği de iddia edildi.
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Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasının gelmesine alışmıştık ancak bu sefer gelen çekirge sürüsü oldu.
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İstanbul’da kaydedilen çekirgenin görüntüsü 👇
İstanbul'da evlere kadar giren çekirgelerden görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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