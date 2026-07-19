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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Dünya Kupası Finalinde Arjantin’e Destek

etiket İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Dünya Kupası Finalinde Arjantin’e Destek

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 10:24
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2026 Dünya Kupası’nın kazananı, bu akşam oynanacak İspanya-Arjantin mücadelesiyle belli olacak. Arjantin, üst üste ikinci defa Dünya Kupası’nı kazanmak için sahada olacak, İspanya ise 2010’daki başarısını tekrarlamaya çalışacak.

Tüm dünyanın beklediği Dünya Kupası maçı öncesi İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Arjantin’e videolu destek geldi.

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Gazze’ye yönelik soykırıma en çok tepki gösteren ülkelerden biri de İspanya olmuştu.

Gazze’ye yönelik soykırıma en çok tepki gösteren ülkelerden biri de İspanya olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, 'Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum.' ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına, 'Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans.' ifadeleriyle karşılık verdi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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