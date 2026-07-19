İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Dünya Kupası Finalinde Arjantin’e Destek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek verdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ile Arjantin'in İsrail Büyükelçisi Shimon Axel Wahnish'in bir araya geldiği belirtildi.

Büyükelçi Wahnish, Netanyahu'ya Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin, 'Sen benim dostumsun, bizi her zaman destekliyorsun. Benim için Arjantin'i desteklediğini duymaktan mutluluk duydum.' ifadelerini kullandığı sesli mesajını dinletti.

Netanyahu ise Milei'nin mesajına, 'Javier, sen gerçek bir dostsun. Seni destekliyoruz ve yarın Arjantin'in arkasındayız. Bol şans.' ifadeleriyle karşılık verdi.