İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Dünya Kupası Finalinde Arjantin’e Destek
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2026 Dünya Kupası’nın kazananı, bu akşam oynanacak İspanya-Arjantin mücadelesiyle belli olacak. Arjantin, üst üste ikinci defa Dünya Kupası’nı kazanmak için sahada olacak, İspanya ise 2010’daki başarısını tekrarlamaya çalışacak.
Tüm dünyanın beklediği Dünya Kupası maçı öncesi İsrail’in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan Arjantin’e videolu destek geldi.
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Gazze’ye yönelik soykırıma en çok tepki gösteren ülkelerden biri de İspanya olmuştu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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