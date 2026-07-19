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Futbol Yöneticilerine Bahis Operasyonu: Ağustos Ayında Çok Daha Büyük Operasyon Olabileceği İddia Edildi

Futbol Yöneticilerine Bahis Operasyonu: Ağustos Ayında Çok Daha Büyük Operasyon Olabileceği İddia Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.07.2026 - 08:58
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Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray’da yöneticilik yapmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, futbol yöneticilerine yönelik düzenlenen bahis operasyonlarının ağustos ayında genişleyebileceğini ifade etti ve “Futbolda asıl fırtına ağustos ayında kopacak.” ifadelerini kullandı.

Kum ayrıca, Haluk Levent’in oynadığı yüksek miktarlı bahislerin de futbolun içinden birileriyle konuşularak oynanmış olabileceğini belirtti.

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Futbolcular, hakemler, teknik direktörler ve futbol yöneticilerine yönelik bahis soruşturması açılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

Futbolcular, hakemler, teknik direktörler ve futbol yöneticilerine yönelik bahis soruşturması açılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.

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TGRT Haber’de konuşan Tahir Kum, “Futbolda asıl fırtına ağustos ayında kopacak.” dedi.

TGRT Haber’de konuşan Tahir Kum, “Futbolda asıl fırtına ağustos ayında kopacak.” dedi.

'Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk.' diyen Kum, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır.'

Kum, Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal bahis ile şike arasında hukuki fark bulunduğunu belirterek, kendi müsabakalarıyla ilgili sonuç odaklı bahis oynanmasının suç oluşturabileceğini savundu.

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını ileri süren Kum, 'Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında, 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak.' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz.'

“Ahbap Derneği soruşturması da futbolun içinden kişilere uzanabilir”

“Ahbap Derneği soruşturması da futbolun içinden kişilere uzanabilir”

Haluk Levent'in bahis oynadığı iddia edilen kuponlara değinen Kum, sanatçının yaptığı yüksek tutarlı bahislerin dikkat çekici olduğunu söyledi.

Kum, şu ifadeleri kullandı:

'Haluk Levent'in bahis konularına bakıyordum. Maçlara bu kadar yüksek miktarda para yatıran, kupon yapan bir kişinin mutlaka bir futbol geçmişi olması gerekir diye düşünüyorum. Veya bir futbol aklı olması gerekir diye düşünüyorum.'

Sanatçının futbol dünyasından isimlerle fikir alışverişi yapmış olabileceğini öne süren Kum, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Acaba futbol ailesinden bu konuda fikir aldığı, fikir jimnastiği yaptığı kişiler var mıdır diye düşünüyorum. Futbol ailesinden olmayan bir kişinin 300 bin, 400 bin, 500 bin liralık kuponlar yapması bana biraz manidar geldi.'

AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini savunan Kum, 'AHBAP Derneği'yle ilgili bu incelemenin futbol ailesine de sıçrama ihtimali olabileceğini öngörüyorum.' dedi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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