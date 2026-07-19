Futbol Yöneticilerine Bahis Operasyonu: Ağustos Ayında Çok Daha Büyük Operasyon Olabileceği İddia Edildi
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Aralarında Beşiktaş ve Galatasaray’da yöneticilik yapmış isimlerin de bulunduğu 19 kişi bahis operasyonunda gözaltına alınmıştı. TGRT Haber’de açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, futbol yöneticilerine yönelik düzenlenen bahis operasyonlarının ağustos ayında genişleyebileceğini ifade etti ve “Futbolda asıl fırtına ağustos ayında kopacak.” ifadelerini kullandı.
Kum ayrıca, Haluk Levent’in oynadığı yüksek miktarlı bahislerin de futbolun içinden birileriyle konuşularak oynanmış olabileceğini belirtti.
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Futbolcular, hakemler, teknik direktörler ve futbol yöneticilerine yönelik bahis soruşturması açılmış, 19 kişi gözaltına alınmıştı.
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TGRT Haber’de konuşan Tahir Kum, “Futbolda asıl fırtına ağustos ayında kopacak.” dedi.
“Ahbap Derneği soruşturması da futbolun içinden kişilere uzanabilir”
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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