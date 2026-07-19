Futbol Yöneticilerine Bahis Operasyonu: Ağustos Ayında Çok Daha Büyük Operasyon Olabileceği İddia Edildi

'Dört büyük kulübün yöneticilerinin de içinde olduğu bazı kişilerle ilgili tespitler olduğunu Dünya Kupası öncesinde duyduk.' diyen Kum, şu değerlendirmeyi yaptı:

'Ancak sizin isimlerini okuduğunuz konu bir bahis operasyonu değildir. Bu işin adı bahis değil, şike dalgasıdır.'

Kum, Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal bahis ile şike arasında hukuki fark bulunduğunu belirterek, kendi müsabakalarıyla ilgili sonuç odaklı bahis oynanmasının suç oluşturabileceğini savundu.

Soruşturmanın mevcut isimlerle sınırlı kalmayacağını ileri süren Kum, 'Bugün daha isimlerin sayısı 19-20 ama bu böyle kalmayacak. Ağustos ayının ilk haftasında, 2026-27 sezonu başlamadan önce Türkiye'de fırtına kopacak.' dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun son 5 yılda profesyonel liglerde görev yapan başkan ve yöneticilere ilişkin bilgileri Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na ilettiğini öne süren Kum, elde edilen verilerin TFF'ye ulaştığını iddia etti ve şu ifadeleri kullandı:

'Burada onlardan değil, yüzlerden değil, binlerden bahsedeceğiz.'