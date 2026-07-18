Zohran Mamdani, Netanyahu'nun New York Ziyaretinde Tutuklanabilme İhtimaliyle İlgili Konuştu

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineledi.

Times of Israel'in haberine göre Mamdani'ye, seçim kampanyası sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'yu kentte bulunması halinde gözaltına aldıracağı yönündeki vaadi hatırlatıldı. Bunun üzerine Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

'Netanyahu’nun yerinin Lahey olduğuna inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu. Sırf son yıllardaki eylemlerinin yol açtığı sonuçlar nedeniyle, bu görüşün pek çok insan tarafından paylaşıldığını göreceksiniz.'