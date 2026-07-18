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Zohran Mamdani, Netanyahu'nun New York Ziyaretinde Tutuklanabilme İhtimaliyle İlgili Konuştu

Zohran Mamdani, Netanyahu'nun New York Ziyaretinde Tutuklanabilme İhtimaliyle İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 21:01
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gelmesi halinde, savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.

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"Netanyahu'nun yeri Lahey"

"Netanyahu'nun yeri Lahey"

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'a gelmesi halinde savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiği yönündeki açıklamalarını yineledi.

Times of Israel'in haberine göre Mamdani'ye, seçim kampanyası sırasında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Netanyahu'yu kentte bulunması halinde gözaltına aldıracağı yönündeki vaadi hatırlatıldı. Bunun üzerine Mamdani, şu ifadeleri kullandı:

'Netanyahu’nun yerinin Lahey olduğuna inanıyorum. O, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından suçlanmış bir savaş suçlusu. Sırf son yıllardaki eylemlerinin yol açtığı sonuçlar nedeniyle, bu görüşün pek çok insan tarafından paylaşıldığını göreceksiniz.'

Tutuklanmasının önünde yasal engeller de var.

Tutuklanmasının önünde yasal engeller de var.

Mamdani, Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerini sürdürmesine karşın, New York Belediyesi'nin yürürlükteki yasal çerçeveye bağlı hareket edeceğini belirterek, söz konusu açıklamalarını fiili bir girişime dönüştürmeyeceğinin işaretini verdi.

'New York Şehri'ni yöneten bir lider olarak yasalara uymanın önemine inanıyorum. Kentimizdeki yasalar bana ne yapma izni veriyorsa onu yapacağız ama bu amaç doğrultusunda kendi yasalarımızı yazmayacağız'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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