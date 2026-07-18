Zohran Mamdani, Netanyahu'nun New York Ziyaretinde Tutuklanabilme İhtimaliyle İlgili Konuştu
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New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, New York Times gazetesine verdiği kapsamlı röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında New York'a gelmesi halinde, savaş suçlusu olarak tutuklanması gerektiği yönündeki görüşünü yineledi.
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"Netanyahu'nun yeri Lahey"
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Tutuklanmasının önünde yasal engeller de var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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