Bodrum'da Fahiş Fiyata Dondurma Satan İşletmeye Bakanlıktan Ceza Geldi

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Bodrum'da tek top dondurmanın 400 liraya satılmasıyla gündeme gelen işletmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaplan, CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen şikâyetler üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan incelemelerde satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının denetlendiğini aktaran Kaplan, mevzuata aykırılık tespit edilmesi üzerine işletme hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca, kamuoyunda tartışma yaratan dondurma fiyatının değerlendirilmesi için dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.