Bodrum'da Fahiş Fiyata Dondurma Satan İşletmeye Bakanlıktan Ceza Geldi
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede tek top dondurmanın 400 liradan satılması büyük tepki çekti. Yalıkavak Marina'daki yüksek fiyat sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Özellikle yaz sezonunda tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar vatandaşların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alırken, 400 liralık dondurma fiyatı sonrası ilgili bakanlık inceleme başlattı. Yapılan denetimlerin ardından işletmeye idari para cezası uygulandı.
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Fiyat incelemeye takıldı ve işleme alındı.
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Benzer uygulamalara da aynı cezai işlemler uygulanacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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