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Bodrum'da Fahiş Fiyata Dondurma Satan İşletmeye Bakanlıktan Ceza Geldi

Bodrum'da Fahiş Fiyata Dondurma Satan İşletmeye Bakanlıktan Ceza Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 20:23
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir işletmede tek top dondurmanın 400 liradan satılması büyük tepki çekti. Yalıkavak Marina'daki yüksek fiyat sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kamuoyunda fahiş fiyat tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Özellikle yaz sezonunda tatil bölgelerindeki yüksek fiyatlar vatandaşların en çok şikâyet ettiği konular arasında yer alırken, 400 liralık dondurma fiyatı sonrası ilgili bakanlık inceleme başlattı. Yapılan denetimlerin ardından işletmeye idari para cezası uygulandı.

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Fiyat incelemeye takıldı ve işleme alındı.

Fiyat incelemeye takıldı ve işleme alındı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, Bodrum'da tek top dondurmanın 400 liraya satılmasıyla gündeme gelen işletmeye ilişkin açıklama yaptı. Kaplan, CİMER ve sosyal medya üzerinden gelen şikâyetler üzerine Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Yalıkavak Marina'da faaliyet gösteren işletmede denetim gerçekleştirildiğini belirtti.

Yapılan incelemelerde satışa sunulan dondurma ürünlerine ilişkin fiyat uygulamalarının denetlendiğini aktaran Kaplan, mevzuata aykırılık tespit edilmesi üzerine işletme hakkında idari işlem uygulandığını açıkladı. Ayrıca, kamuoyunda tartışma yaratan dondurma fiyatının değerlendirilmesi için dosyanın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildiği bildirildi.

Benzer uygulamalara da aynı cezai işlemler uygulanacak.

Benzer uygulamalara da aynı cezai işlemler uygulanacak.

Kaplan, özellikle yaz sezonunda tüketici yoğunluğunun arttığı turizm bölgeleri başta olmak üzere 81 ilde Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla denetimlerin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı. Fiyat etiketi, tarife ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesine ilişkin yükümlülüklere aykırı uygulamalara izin verilmeyeceğini belirten Kaplan, vatandaşları mağdur eden işletmelere yönelik idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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