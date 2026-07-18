Tahliye Taahhüdü İmzalayan Kiracılara Yargıtay'dan Sevindiren Haber Geldi

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının yazılı tahliye taahhüdüne rağmen taşınmazı boşaltmaması halinde ev sahibinin bir ay içinde icra takibi başlatabileceğini veya dava açabileceğini hatırlattı. Kararda, tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için yazılı olması, kiracı ya da yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi ve taşınmaz teslim edildikten makul bir süre sonra düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak somut olayda, tahliye taahhütnamesinin ardından taraflar arasında 11 Eylül 2024 tarihli yeni bir kira sözleşmesi imzalandığı ve bu durumun davacı tarafından da kabul edildiği belirtildi.

Yargıtay, yeni kira sözleşmesiyle kira ilişkisinin yenilendiğini ve önceki tahliye taahhüdünün geçerliliğini yitirdiğini değerlendirmeden karar veren yerel mahkemenin hukuka aykırı davrandığına hükmetti. Bu gerekçeyle Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararı bozuldu.