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Tahliye Taahhüdü İmzalayan Kiracılara Yargıtay'dan Sevindiren Haber Geldi

Tahliye Taahhüdü İmzalayan Kiracılara Yargıtay'dan Sevindiren Haber Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2026 - 18:58
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir emsal karara hükmetti. Daire, tahliye taahhüdünün verilmesinin ardından taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi imzalanması durumunda önceki taahhüdün geçerliliğini yitireceğine karar verdi. Bu gerekçeyle yerel mahkemenin verdiği tahliye hükmü bozuldu.

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Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Yargıtay emsal bir karara imza attı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, tahliye taahhütnamesinin geçerliliğine ilişkin emsal niteliğinde bir karara imza attı. Daire, tahliye taahhüdü imzalandıktan sonra taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi yapılması halinde önceki taahhütnamenin geçersiz sayılacağına hükmetti.

Karar, 2022 yılında imzalanan bir kira sözleşmesi ve sonrasında düzenlenen tahliye taahhütnamesine ilişkin uyuşmazlık üzerine verildi. Kiracı, belgedeki değişiklikler ile hile ve baskı iddialarını öne sürerek davanın reddini istedi.

İlk derece mahkemesi, Adli Tıp Kurumu'nun imzanın kiracıya ait olduğuna yönelik tespiti doğrultusunda tahliye kararı verdi. Ancak Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını kanun yararına bozdu.

Bakanlık devreye girdi.

Bakanlık devreye girdi.

Adalet Bakanlığı, tahliye taahhüdünün ardından taraflar arasında 11 Eylül 2024 başlangıç tarihli noter onaylı yeni bir kira sözleşmesi imzalandığını, iş yeri sahibinin vekilinin de bu durumu kabul ederek davanın konusuz kaldığını mahkemeye bildirdiğini aktardı.

Bakanlık, ilk derece mahkemesinin yeni kira sözleşmesinin tahliye taahhüdünü geçersiz kılıp kılmadığını değerlendirmeden karar vermesinin usule ve hukuka aykırı olduğunu belirterek dosyayı kanun yararına temyiz etti.

Yargıtay, tahliye taahhüdünün "hükümsüz" kaldığını açıkladı.

Yargıtay, tahliye taahhüdünün "hükümsüz" kaldığını açıkladı.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracının yazılı tahliye taahhüdüne rağmen taşınmazı boşaltmaması halinde ev sahibinin bir ay içinde icra takibi başlatabileceğini veya dava açabileceğini hatırlattı. Kararda, tahliye taahhütnamesinin geçerli sayılabilmesi için yazılı olması, kiracı ya da yetkili temsilcisi tarafından imzalanması, tahliye tarihinin açıkça belirtilmesi ve taşınmaz teslim edildikten makul bir süre sonra düzenlenmesi gerektiği vurgulandı.

Ancak somut olayda, tahliye taahhütnamesinin ardından taraflar arasında 11 Eylül 2024 tarihli yeni bir kira sözleşmesi imzalandığı ve bu durumun davacı tarafından da kabul edildiği belirtildi.

Yargıtay, yeni kira sözleşmesiyle kira ilişkisinin yenilendiğini ve önceki tahliye taahhüdünün geçerliliğini yitirdiğini değerlendirmeden karar veren yerel mahkemenin hukuka aykırı davrandığına hükmetti. Bu gerekçeyle Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu kabul edilerek yerel mahkeme kararı bozuldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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