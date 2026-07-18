Tahliye Taahhüdü İmzalayan Kiracılara Yargıtay'dan Sevindiren Haber Geldi
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Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kiracı ve ev sahiplerini ilgilendiren önemli bir emsal karara hükmetti. Daire, tahliye taahhüdünün verilmesinin ardından taraflar arasında yeni bir kira sözleşmesi imzalanması durumunda önceki taahhüdün geçerliliğini yitireceğine karar verdi. Bu gerekçeyle yerel mahkemenin verdiği tahliye hükmü bozuldu.
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Yargıtay emsal bir karara imza attı.
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Bakanlık devreye girdi.
Yargıtay, tahliye taahhüdünün "hükümsüz" kaldığını açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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