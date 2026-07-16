Messi ve Ronaldo ile İlgili "Siyonist" Desteği İddiaları Ne Kadar Doğru? Messi'yi İsrail mi Destekliyor?
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Messi ve Ronaldo futbolda bir döneme damga vuran iki yıldız oyuncu... Messi bu dünya kupasında yaptıklarıyla ve bir önceki kupayı kaldırmasıyla rekabette bir adım öne geçse de sosyal medyada bu turnuvada başka bir tartışma var.
İddiaların ana ekseni, Messi'nin İsrail destekçisi olduğu ve siyonist rejim tarafından desteklendiği hatta daha da abartılarak FIFA tarafından bu yüzden kollandığı...
Ronaldocular bu teorileri ortaya atarken Messiciler de Ronaldo'nun İsrail bağlantılarını deşifre ederek sosyal medyada savaş veriyor.
Peki doğrular ve yanlışlar neler?
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En meşhur fotoğraftan başlayalım.
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Bu kare de söz konusu ziyarette Messi'nin Filistinli çocuklarla antrenmanından.
Messi, İsrail'le yapılacak hazırlık maçını iptal ettirdi.
"İsrail'e 1.5 milyon dolar bağışladı" iddiası.
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Gelelim Ronaldo'ya... Burada iş biraz tersten ilerliyor. Ronaldo'nun Filistin destekçisi olduğu varsayılıyor.
Ronaldo'nun en kritik fotoğrafı ise bu!
Ronaldo, İsrail'de reklamlarda sık görünen bir isim.
İsrail için kan bağışı reklamında oynadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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