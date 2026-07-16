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Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın İmza Töreninde Taraftardan Salah Tezahüratı

Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın İmza Töreninde Taraftardan Salah Tezahüratı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 20:15
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Leandro Trossard transferine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Trossard çok daha farklı sözleşmeler yapabilecekken bizim hedeflerimizi, vizyonumuzu ve bizim için dünyanın en büyük kulübü olan Beşiktaşımızı tercih etti.' ifadelerini kullandı.

Adalı, Belçikalı futbolcunun transferinin yalnızca kadroya yapılan bir takviye olmadığını vurgulayarak, 'Leandro Trossard yalnızca bir futbolcu transferi değil. Hedeflediğimiz başarıların, ortaya koyduğumuz vizyonun önemli bir göstergesidir.' dedi.

Serdal Adalı'nın sözlerini sık sık bölen bir tezahürat ise güne damga vurdu. Trossard'ın imza töreninde Beşiktaş taraftarı Salah tezahüratları yaptı.

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"Ya Allah Bismillah, Muhammed Salah" tezahüratına Adalı'nın tepkileri dikkat çekti.

Trossard'dan Beşiktaş taraftarına özel sözler.

Trossard'dan Beşiktaş taraftarına özel sözler.

Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard, siyah-beyazlı kulübe imza attıktan sonra taraftarlara dikkat çeken mesajlar verdi. Belçikalı futbolcu, 'Beni Beşiktaş'a getiren başkanımıza ve yönetime teşekkür ederim. Dünyanın her yerindeki Beşiktaş taraftarının sevgisini hissettim. Ben buraya Beşiktaş'ı eski başarılarına geri getirmek için geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte bunu başarmak için Beşiktaş'tayım. Siz olmadan biz bir şey başaramayız. Beşiktaş'ta olmaktan çok gururluyum.' dedi.

Taraftarlara da seslenen Trossard, 'Sevginizi dünyanın her yerinde hissettim. Beşiktaş'ı eski günlerine geri döndürmek için buraya geldim. Sizinle birlikte başarılara yürüyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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